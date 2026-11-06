Bắc Ninh yêu cầu rà soát, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước tại các KCN

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát quy hoạch, nghiên cứu đầu tư công trình tiêu thoát nước; đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp khẩn trương nạo vét, khơi thông dòng chảy, chủ động phòng ngừa ngập úng.

Đoạn qua khu công nghiệp Đình Trám, thành phố Bắc Ninh ngập úng cục bộ, gây khó khăn cho lưu thông (ảnh tư liệu).

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông, nông nghiệp Bắc Ninh số 1 và số 2 căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai các kiến nghị về bố trí không gian quy hoạch, khảo sát phương án đầu tư một số công trình phục vụ tiêu thoát nước. Các đơn vị phải báo cáo Chủ tịch UBND thành phố và Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi về chủ trương đầu tư các dự án trước ngày 15/12/2026.

Đối với các khu công nghiệp Quang Châu, Quang Châu II, Vân Trung, Vân Trung mở rộng, Đình Trám, Việt Hàn, Song Khê – Nội Hoàng và Đại Đồng – Hoàn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng chủ động kiểm tra, rà soát, tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh tiêu. Trong đó, đặc biệt chú trọng các đoạn kênh ở khu vực thượng lưu, hạ lưu các cống tiêu, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước.

Ban Quản lý các khu công nghiệp thành phố có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các chủ đầu tư hạ tầng; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, xử lý những trường hợp cố tình không thực hiện, để xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ trong khu công nghiệp và các khu vực lân cận.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ rà soát quy hoạch, nghiên cứu đầu tư công trình đến nạo vét, khơi thông hệ thống kênh tiêu nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, chủ động phòng ngừa ngập úng, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân khu vực lân cận các khu công nghiệp.