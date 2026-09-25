Hơn 4.200 ha lúa ở Cà Mau bị ngập úng

Theo Văn phòng Phòng, chống thiên tai - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cà Mau, đợt mưa dông, lốc xoáy kéo dài từ ngày 19 đến 25/9, đã làm ảnh hưởng 12 xã gồm Đất Mũi, Đá Bạc, Khánh Lâm, Tân Lộc, Đất Mới, Khánh Hưng, Khánh Bình, Hồ Thị Kỷ, Trần Phán, Sông Đốc, Thới Bình và Trần Văn Thời.

Thiên tai làm 4 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 3 căn sập hoàn toàn và 1 căn bị tốc mái, hư hỏng nặng; 75 hộ bị ngập nhà. Khoảng 19,5km đường giao thông, đê bao bị ngập, 50m bờ sông, đê sông sạt lở.

Dông lốc làm sập nhà dân ở xã Đất Mũi

Trong sản xuất, 4.284 ha lúa bị ngập, trong đó 119,9 ha thiệt hại; 157,2 ha rau màu bị ngập, thiệt hại 30,71 ha. Ngoài ra, 22,82 ha nuôi trồng thủy sản, 5,6 ha cây lâu năm và 400 con gà bị ảnh hưởng. Thiệt hại tài sản được các địa phương ghi nhận sơ bộ khoảng 78 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, thiên tai tại Cà Mau làm 2 người chết do sét đánh, 9 người bị thương do mưa lớn, dông lốc.

Toàn tỉnh ghi nhận 100 vụ lốc xoáy, làm 533 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 95 căn sập hoặc hư hỏng nặng, 438 căn tốc mái, hư hỏng nhẹ; một tàu cá bị chìm, 41 trụ điện và 76 cây xanh bị hư hỏng. Tổng thiệt hại do lốc xoáy hơn 6 tỷ đồng.

Sạt lở xảy ra 97 vụ với tổng chiều dài 2.643 m, ảnh hưởng 86 căn nhà, 66 tấn muối và hạ tầng Trạm Kiểm soát Biên phòng, thiệt hại khoảng 10,93 tỷ đồng.

Vùng ngọt hóa xã Khánh Hưng bị ngập, ảnh hưởng sinh hoạt và sản xuất của người dân

Các đợt thiên tai còn gây thiệt hại 1.526 ha sản xuất muối và 47 ha nuôi Artemia, với tổng giá trị khoảng 14,45 tỷ đồng. Bảy đợt triều cường làm ngập khoảng 21,2km đường giao thông, 4.284 ha lúa, 22,82 ha nuôi trồng thủy sản, 188,7 ha rau màu và 5,6 ha cây lâu năm; nước tràn vào nhà 75 hộ dân.

Tổng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến ngày 25/9 ước khoảng 31,65 tỷ đồng.

Sau thiên tai, chính quyền các xã huy động công an, quân sự, đoàn viên và lực lượng tại các ấp hỗ trợ người dân dọn dẹp, chằng chống nhà cửa, di dời tài sản và gia cố tạm các điểm sạt lở. Các địa phương cũng vận hành cống, trạm bơm tiêu úng, hướng dẫn người dân gia cố bờ bao, tôn ao, khơi thông dòng chảy và thu hoạch sớm diện tích lúa đã chín.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, đợt mưa lớn vừa qua có lượng mưa phổ biến 80-130 mm, một số nơi trên 150 mm. Sau ngày 24/9, mưa có xu hướng giảm nhưng trong 1-2 ngày tới vẫn có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to, tập trung ở phía Bắc và phía Tây tỉnh. Sau thời gian này, mưa dự báo giảm nhanh, thời tiết từng bước ổn định.