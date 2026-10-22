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Bắc Ninh siết trách nhiệm người đứng đầu trong thi hành án hành chính

Thứ Năm, 17:45, 22/10/2026
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VOV.VN - UBND TP Bắc Ninh yêu cầu rà soát, thi hành dứt điểm các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp chậm thi hành, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

UBND TP Bắc Ninh vừa có văn bản yêu cầu các sở, cơ quan trực thuộc, Tòa án nhân dân TP, Thi hành án dân sự TP và UBND các xã, phường tăng cường trách nhiệm trong tổ chức thi hành án hành chính, đồng thời báo cáo tình hình thi hành các bản án, quyết định của Tòa án.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thi hành nghiêm túc, đầy đủ và dứt điểm các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, cần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thi hành án, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

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Bắc Ninh Tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự tại phường Tiền Phong

UBND TP Bắc Ninh cũng yêu cầu kịp thời xem xét, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp không chấp hành, chậm chấp hành, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm trong thi hành án hành chính. Các cơ quan nhà nước khi tham gia tố tụng hành chính phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu, tham gia tố tụng và nghiêm túc chấp hành bản án, quyết định của Tòa án.

Đối với các bản án, quyết định hành chính thuộc trách nhiệm thi hành của UBND TP và Chủ tịch UBND TP nhưng đến nay chưa thi hành xong, các sở, cơ quan trực thuộc được yêu cầu khẩn trương rà soát, báo cáo cụ thể tình hình và kết quả tổ chức thi hành.

Báo cáo phải làm rõ nguyên nhân chậm thi hành, những khó khăn, vướng mắc, nhất là các trường hợp chưa thể thi hành án do vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời xác định rõ trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý đối với từng vụ việc. Các đơn vị phải gửi báo cáo về Thi hành án dân sự TP Bắc Ninh để tổng hợp trước ngày 23/10/2026.

Tiến Dũng/VOV.VN
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