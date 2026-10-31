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Mực nước trên báo động III, nhiều nơi ở ĐBSCL còn nguy cơ ngập úng

Thứ Bảy, 09:36, 31/10/2026
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VOV.VN - Ngập úng ở ĐBSCL có nguy cơ tiếp diễn tại một số khu vực thuộc Cần Thơ, Cà Mau khi mực nước được dự báo vẫn duy trì trên báo động III.

Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam dự báo, trong thời gian tới, mực nước tại nhiều khu vực trên vùng giữa và vùng ven biển ĐBSCL vẫn ở mức cao, tiếp tục gây ngập úng nhiều nơi.

Cụ thể, trong tuần tới, mực nước nội đồng vùng thượng ở mức thấp và có xu thế giảm, mực nước vùng giữa và vùng ven biển đều có xu thế giảm phổ biến xuống mức thấp. Chỉ riêng khu vực các trạm Vị Thanh và trạm Phụng Hiệp (thành phố Cần Thơ), trạm Phước Long (tỉnh Cà Mau) trên vùng giữa và trạm Cà Mau (tỉnh Cà Mau) trên vùng ven biển mực nước dự báo vẫn duy trì và biến đổi ở mức cao trên báo động III nên nguy cơ vẫn tiếp tục xảy ra ngập úng trên các khu vực này trong các ngày tới.

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Nhiều khu vực trũng thấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ mực nước duy trì ở mức cao, gây ngập úng nhiều nơi

Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam đề nghị các địa phương trên vùng giữa và vùng ven biển ĐBSCL có địa hình thấp trũng cần đề phòng và chủ động các phương án ứng phó với nguy cơ ngập úng vẫn có thể tiếp tục xảy ra trong các ngày tới. Đặc biệt trên địa bàn các xã, phường thuộc thành phố Vị Thanh và huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cũ), địa bàn các xã thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (cũ) và thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (cũ).

Cũng theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, lũ đầu nguồn tiếp tục giảm xuống thấp, nên đến nay hầu như không ảnh hưởng đến sản xuất trên vùng thượng ĐBSCL, nhưng triều và mưa lớn cục bộ vẫn có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh trên các khu vực thấp trũng trên địa bàn các tỉnh vùng giữa và vùng ven biển từ nay đến cuối mùa lũ. Vì vậy, để có các thông tin kịp thời nhằm chủ động các phương án ứng phó, các địa phương vùng ĐBSCL cần phải theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo từ các cơ quan chức năng để kịp thời xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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