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Vĩnh Long siết chặt kỷ cương quản lý mã số vùng trồng

Thứ Sáu, 18:38, 04/09/2026
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VOV.VN - Nhằm nâng cao chất lượng, nâng tầm giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản, ngành nông nghiệp Vĩnh Long đang tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp mã số vùng trồng, quản lý cơ sở đóng gói và thực hiện truy xuất nguồn gốc.

Thực chất, việc cấp và quản lý mã số vùng trồng không chỉ đơn thuần là thủ tục hành chính, mà được xem là "tấm hộ chiếu" chiến lược của nông sản. Mục đích tối thượng của việc này là giúp nông sản đáp ứng các hàng rào kỹ thuật khắt khe, mở rộng đường xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Úc hay Hàn Quốc.

Đồng thời, quy trình này buộc người dân phải chuẩn hóa phương thức canh tác, kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao chất lượng và tính minh bạch trong truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt, việc siết chặt quản lý và kiên quyết thu hồi các mã số không đạt chuẩn đóng vai trò then chốt giúp ngăn chặn gian lận, bảo vệ uy tín và thương hiệu chung cho nông sản địa phương.

vinh long siet chat ky cuong quan ly ma so vung trong hinh anh 1
Vĩnh Long siết chặt kỷ cương quản lý mã số vùng trồng

Hiểu rõ tầm quan trọng đó, chỉ riêng trong tháng 8, toàn tỉnh Vĩnh Long đã cấp mới 11 mã số vùng trồng với diện tích hơn 174 ha. Tính đến nay, tỉnh đã phát triển được 683 mã số vùng trồng trên tổng diện tích hơn 28,4 ngàn ha. Trong đó, khối xuất khẩu chiếm ưu thế với 622 mã số, phủ rộng trên 25,6 ngàn ha với các mặt hàng chủ lực như sầu riêng, chôm chôm, nhãn, khoai lang, bưởi, dừa. Thị trường nội địa cũng ghi nhận 61 mã số vùng trồng với hơn 2,7 ngàn ha tập trung cho cây ăn trái, lúa và rau màu. Bên cạnh đó, tỉnh hiện có 107 cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu.

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Khoai lang Vĩnh Long cũng đã được cấp mã số vùng trồng

Đi đôi với việc cấp mới, công tác rà soát và siết chặt kỷ cương quản lý cũng được triển khai quyết liệt. Trong tháng 8, ngành chức năng đã thu hồi 279 mã số vùng trồng không còn đáp ứng tiêu chuẩn, nâng tổng số mã số bị thu hồi lên 287 mã số với diện tích hơn 8,1 ngàn ha cùng 5 mã số cơ sở đóng gói. Thực hiện Nghị định số 38/2026/NĐ-CP của Chính phủ, đến nay tỉnh cũng đã hoàn tất chuyển đổi 986 mã số theo đúng quy định mới.

Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh cấp và quản lý mã số vùng trồng gắn liền với chỉ dẫn địa lý và xây dựng thương hiệu, quyết tâm nâng cao sức cạnh tranh để nông sản địa phương vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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