Bàn giao 100% mặt bằng cho 3 dự án trọng điểm khu vực Cát Lái

Ngày 3/7, UBND phường Cát Lái tổ chức hội nghị bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư triển khai 3 dự án trọng điểm trên địa bàn.

Cụ thể là dự án thành phần 2 bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy; dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) và dự án Trụ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông (hạng mục đường vào).

Theo UBND phường Cát Lái, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất của cả 3 dự án đã hoàn thành 100% với tổng cộng 570 hồ sơ.

Đại diện địa phương và chủ đầu tư các dự án ký biên bản bàn giao mặt bằng (ảnh: UBND phường Cát Lái)

Trong đó, dự án nút giao Mỹ Thủy hoàn tất thu hồi 199 hồ sơ trên diện tích hơn 160.000 m2; dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định hoàn thành 360 hồ sơ với hơn 47.000 m²; dự án đường vào Trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông hoàn thành 11 hồ sơ với hơn 4.000 m².

Ông Võ Tấn Quan, Chủ tịch UBND phường Cát Lái cho biết, dù triển khai trong thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác giải phóng mặt bằng vẫn được hoàn thành đúng tiến độ nhờ sự phối hợp của các đơn vị và sự đồng thuận của người dân.

Ông Võ Tấn Quan, Chủ tịch UBND phường Cát Lái (ảnh: UBND phường Cát Lái)

Phường cũng phối hợp tháo gỡ các vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm đủ điều kiện để các dự án triển khai ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng.

Tại hội nghị, UBND phường Cát Lái trao giấy khen cho 7 tập thể và 48 cá nhân có thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời thực hiện nghi thức bàn giao 100% mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư để khẩn trương triển khai thi công.