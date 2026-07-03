“Mỹ nhân số 1 Hồng Kông” Trương Mạn Ngọc: Từ siêu sao châu Á đến nuôi gà trồng rau

Từng được ca ngợi là một trong những mỹ nhân và tài năng tiêu biểu nhất của điện ảnh châu Á, Trương Mạn Ngọc từ lâu được xem là “người phụ nữ đẹp nhất Hồng Kông”. Trong những năm 1990, bà được cả châu Á tôn vinh nhờ vẻ đẹp tự nhiên và sự hiện diện đầy cuốn hút trên màn ảnh, thường được miêu tả là người phụ nữ có thể thắp sáng màn ảnh chỉ bằng một ánh nhìn.

Trương Mạn Ngọc từng thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1983và giành giải Á quân. Cô từng được xem là “người phụ nữ đẹp nhất Hồng Kông”.

Tuy nhiên, sau khi đã ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên huyền thoại này hiện sống một cuộc sống hoàn toàn khác, tránh xa danh vọng, thảm đỏ và ánh hào quang của ngành công nghiệp điện ảnh.

Sinh năm 1964, Trương Mạn Ngọc bắt đầu hành trình trở thành ngôi sao từ những năm cuối tuổi thiếu niên. Ở tuổi 19, cô theo đuổi sự nghiệp giải trí và nhanh chóng nổi tiếng sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1983, nơi cô giành vị trí Á quân. Thành tích này đã giúp cô ký hợp đồng với TVB, đánh dấu sự khởi đầu của một sự nghiệp diễn xuất vô cùng thành công.

Vào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Trương Mạn Ngọc là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất châu Á. Có thời điểm, cô được cho là tham gia tới 12 dự án phim truyền hình mỗi năm, hợp tác cùng các ngôi sao lớn như Thành Long, Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa và Lê Minh, cũng như các đạo diễn nổi tiếng như Từ Khắc và Vương Gia Vệ.

Trương Mạn Ngọc từng mệnh danh là "nữ diễn viên số 1 châu Á" và giành nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá.

Sau đó, cô trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes, và về sau nhận được nhiều giải thưởng lớn khác, bao gồm năm Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông và bốn Giải Kim Mã cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Sau khi nhận được sự hoan nghênh quốc tế cho vai diễn trong phim Clean, Trương Mạn Ngọc dần dần rời xa nghiệp diễn. Sau đó, cô thử sức với âm nhạc và các dự án sáng tạo, nhưng đến năm 2012, cô chính thức tuyên bố giải nghệ. Kể từ đó, cô hầu như rút lui khỏi đời sống công chúng, tránh xuất hiện trên truyền thông, từ chối những lời mời tham dự sự kiện và cắt đứt quan hệ với phần lớn giới giải trí.

Hiện đã ngoài 60 tuổi, Trương Mạn Ngọc chọn một lối sống yên bình và riêng tư ở Pháp. Được biết, nữ diễn viên đã sống trong một căn nhà thuê khiêm tốn ở Bordeaux trong vài năm qua.

Ở tuổi 60, Trương Mạn Ngọc có một nhịp sống chậm rãi, bình dị, tập trung vào thiên nhiên và tự do cá nhân.

Khác xa với quá khứ hào nhoáng, giờ đây cô dành thời gian tận hưởng những thói quen giản dị như nuôi gà và trồng rau. Cuộc sống hiện tại của cô phản ánh một nhịp sống chậm rãi, bình dị, tập trung vào thiên nhiên và tự do cá nhân. Không giống như lối sống nổi tiếng trước đây, cô tránh xa những thương hiệu xa xỉ và chi tiêu phung phí. Thay vào đó, cô lái một chiếc xe cũ, mang những chiếc túi đơn giản và thích quyên góp tài sản của mình cho phúc lợi động vật và các hoạt động từ thiện, cũng như giúp đỡ những người hàng xóm trong cộng đồng.

Khi được hỏi về lựa chọn thay đổi ngoại hình và lối sống, Trương Mạn Ngọc từng chia sẻ một quan điểm thẳng thắn: “Tôi đã không còn quá quan tâm đến ngoại hình trong một thời gian dài. Cuộc sống rất ngắn ngủi, tại sao tôi phải ép buộc bản thân vì ý kiến ​​của người khác?”. Trương Mạn Ngọc cũng bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhấn mạnh rằng cô cảm thấy hạnh phúc hơn khi sống một cách bình lặng và chân thật hơn là tiếp tục là một người nổi tiếng.

“Mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông” một thời hiện đang sống một cuộc sống “ẩn dật” yên bình trong một căn nhà thuê khiêm tốn ở Bordeaux, Pháp. Cô cô lái một chiếc xe cũ, mang những chiếc túi đơn giản, tự nuôi gà và trồng rau.

Từng là một trong những ngôi sao được ngưỡng mộ nhất châu Á, Trương Mạn Ngọc giờ đây đại diện cho một kiểu thành công rất khác – một thành công không được định nghĩa bởi danh vọng hay giải thưởng, mà bởi sự bình yên, độc lập và lựa chọn cá nhân.

Mặc dù lý do cho sự chuyển mình của từ một siêu sao toàn cầu thành một người nông dân bình dị ở vùng nông thôn nước Pháp của Trương Mạn Ngọc giản đơn và bình dị như vậy, chủ đề này vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ như một sự nhắc nhở rằng, ngay cả những biểu tượng sáng giá nhất cuối cùng cũng có thể chọn một cuộc sống xa rời ánh hào quang.