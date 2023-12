Bình Định vượt khó đưa hàng xuất khẩu ra thị trường mới

Dệt may với khó khăn thiếu đơn hàng, giá giảm

VOV.VN - Bên cạnh việc thiếu đơn hàng, chấp nhận đơn hàng không phải thế mạnh của mình, các DN dệt may còn phải đối mặt với khó khăn do đơn giá giảm sâu, thậm chí giảm đến trên 50% so với các năm trước.