Nhận định chứng khoán 2/10: VN-Index có thể lùi về 1.720 điểm

VN-Index vẫn còn tiếp diễn nhịp điều chỉnh

VN-Index rơi sâu hơn dưới ngưỡng giá đỏ trong phiên chiều sau khi cổ phiếu VIC tiếp tục chịu áp lực bán mạnh tay hơn bởi “phe gấu”. Nhiều cổ phiếu nới rộng biên độ giảm điểm, trong đó có những cái tên phải chịu thiệt hại tương đối nặng nề, phần lớn có tính chất đầu cơ cao phải kể đến như STB (-5%), GEL (-4,58%) và thậm chí PET đã có phiên đầu tiên đóng cửa ở ngưỡng giá sàn sau nhịp tăng rất mạnh trong nhiều ngày liên tiếp trước đó.

Ở chiều ngược lại, TCB (1,38%), MSN (2,75%) và HDB (1,82%) là ba cổ phiếu đóng góp lượng điểm số lớn nhất cho chỉ số chung, tuy nhiên cũng chỉ là phần nhỏ khi so với mức độ ảnh hưởng của phía bên kia đối trọng. Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (177 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (110 mã) và 76 mã tham chiếu trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-11,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch 1/10, VN-Index ở mức 1.749,30 điểm, giảm 19,32 điểm (-1,09%).

Đóng cửa phiên giao dịch 1/10, VN-Index ở mức 1.749,30 điểm, giảm 19,32 điểm

Thanh khoản khớp lệnh trong ngày giao dịch đầu tiên của tháng 10 thấp hơn (-11,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 641 triệu cổ phiếu (-1,60%), tương đương giá trị đạt 15.421 tỷ đồng (1,12%).

VN-Index chiều chỉnh khá mạnh về chỉ số, tuy nhiên độ mở có yếu tố cân bằng khi 17/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Vận tải hàng hóa (5,21%), Nông nghiệp (3,66%) và Thủy sản (2,22%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Thiết bị điện (-3,31%), Giấy, Bao bì (-2,44%) và Bất động sản (-2,19%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất phiên 1/10.

Nhận định chứng khoán 1/10: VN-Index chưa thoát áp lực điều chỉnh VOV.VN - VN-Index giảm hơn 9 điểm trong phiên 30/9, lùi về 1.768 điểm. Các công ty chứng khoán nhận định, chỉ số vẫn đối mặt áp lực điều chỉnh, có thể kiểm định lại các vùng hỗ trợ 1.760 điểm, thậm chí 1.720 điểm.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index nối dài phiên giảm thứ 4 liên tiếp. Biên độ giảm của thị trường chung bị chi phối khá lớn bởi sự điều chỉnh của cổ phiếu vốn hóa lớn VIC. Thanh khoản phiên hôm nay sụt giảm nhẹ so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-11,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Điểm đáng chú ý là lực cầu có tín hiệu gia tăng khi VN-Index giảm về sát ngưỡng hỗ trợ 1.740 điểm giúp VN-Index thu hẹp một phần đà giảm khi kết phiên. Tuy nhiên, lực cầu không quá mạnh, cộng với xu hướng điều chỉnh khá rõ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nên khả năng VN-Index vẫn còn tiếp diễn nhịp điều chỉnh trong các phiên tới.

“Ngưỡng hỗ trợ mạnh cho nhịp điều chỉnh hiện nay được kỳ vọng về ngưỡng tâm lý quanh mốc 1.700 điểm. Nhà đầu tư nên tiếp tục thận trọng, đứng ngoài quan sát sát, chưa quay lại vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index tiếp tục giảm điểm theo quán tính và lui về hỗ trợ quanh 1.720 - 1.730

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS),VN-Index kết phiên giảm hơn 19 điểm do lực cung dâng cao ở một số mã blue-chips. Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung đi xuống dưới vùng mây đỏ với thanh khoản thấp hơn trung bình 20 phiên cho thấy sự thiếu vắng của lực cầu trên thị trường. Các chỉ báo RSI và MACD tiếp tục hạ thấp nên VN Index sẽ cần thêm thời gian để tìm lại điểm cân bằng, với vùng hỗ trợ gần nhất là quanh mốc 1.720-1.730.

VN-Index tiếp tục giảm điểm theo quán tính và lui về hỗ trợ quanh 1.720 - 1.730 (Ảnh minh họa: KT)

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung vượt ra ngoài đường biên dưới dải Bollinger nên xác suất cao sẽ có một số nhịp hồi phục nhỏ trong phiên tiếp theo nhưng xác suất cao VN-Index vẫn sẽ giảm điểm theo quán tính và lui về hỗ trợ quanh 1.720 - 1.730 điểm.

“Thị trường tiếp tục trượt điểm khi lực cầu chưa hồi phục mạnh mẽ và áp lực giảm ở nhóm blue-chips gia tăng. Tuy nhiên, trong đó vẫn có những cổ phiếu/nhóm ngành duy trì được xu hướng đi ngang tích lũy, kiểm tra các mốc hỗ trợ ổn định. Nhà đầu tư nên bám sát vận động thị trường, đồng thời chọn lọc cổ phiếu thuộc nhóm ngành thu hút sự tham gia đáng chú ý của dòng tiền và cân nhắc giải ngân từng phần tại những nhịp giằng co của VN-Index trong những phiên tới”, chuyên gia của VCBS khuyến nghị.

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