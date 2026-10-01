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Nhận định chứng khoán 1/10: VN-Index chưa thoát áp lực điều chỉnh

Thứ Năm, 06:15, 01/10/2026
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VOV.VN - VN-Index giảm hơn 9 điểm trong phiên 30/9, lùi về 1.768 điểm. Các công ty chứng khoán nhận định, chỉ số vẫn đối mặt áp lực điều chỉnh, có thể kiểm định lại các vùng hỗ trợ 1.760 điểm, thậm chí 1.720 điểm.

VN-Index giằng co ở vùng hỗ trợ 1.760-1.780

Nối tiếp vận động củng cố hỗ trợ, VN-Index ghi nhận diễn biến giằng co biên độ hẹp quanh mốc 1.780 trong phiên sáng 30/9. Thị trường duy trì trạng thái phân hóa với 140 mã tăng và 152 mã giảm. Điểm cộng trong phiên là thanh khoản đã có sự cải thiện (+34% so với phiên sáng 29/9), cùng với đó là sự tham gia đáng chú ý của lực cầu ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn như GVR, CTG, MSN giúp chỉ số chung cân bằng.

Vào phiên chiều 30/9, VN Index dao động biên độ nhỏ tương tự phiên sáng trong nửa đầu phiên trước khi điểm số lùi xuống dưới mốc 1.770 vào gần cuối phiên do lực cung xuất hiện ở cổ phiếu nhà Vingroup và Ngân hàng. Sắc đỏ dần chiếm ưu thế trên thị trường với 129 mã xanh và 178 mã đỏ. Trong bối cảnh đó, nhóm Điện (POW, NT2, REE) là một trong những ít cổ phiếu duy trì được sắc xanh tích cực so với mặt bằng chung trên thị trường. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với tổng giá trị bán ròng đạt 888,26 tỷ đồng, chủ yếu bán VHM và TCB.

nhan dinh chung khoan 1 10 vn-index chua thoat ap luc dieu chinh hinh anh 1
Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/9, VN-Index đóng cửa tại 1.768,62 điểm, giảm 9,11 điểm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/9, VN-Index đóng cửa tại 1.768,62 điểm, giảm 9,11 điểm, tương đương 0,51%.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết phiên 30/9 nến tương tự Spinning top thể hiện sự giằng co cũng như nỗ lực cân bằng cung-cầu trong phiên.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung rung lắc và lùi xuống khu vực hỗ trợ 1.760. Đường -DI dâng cao và chỉ báo MACD chưa có tín hiệu hình thành đáy nên diễn biến rung lắc sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn để VN-Index cân bằng và củng cố lại động lực ở vùng 1.760-1.780.

Ở khung đồ thị giờ, tuy chỉ báo MACD và RSI trước đó đã hình thành 2 đáy ngắn hạn nhưng áp lực bán vẫn liên tục xuất hiện khiến 2 chỉ báo này suy yếu. Bên cạnh đó, DI- tiếp tục dâng cao. Nếu đánh mất vùng hỗ trợ quanh 1.770 thì ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ quanh khu vực 1.730.

“Thị trường ghi nhận diễn biến giằng co ở vùng hỗ trợ 1.760-1.780 khi cung-cầu chưa tìm được điểm cân bằng. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn, giữ tâm lý thận trọng, ưu tiên cơ cấu danh mục, bán giảm những mã cổ phiếu đã vi phạm và giảm dưới hỗ trợ và đợi chờ những tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn từ thị trường”, chuyên gia của VCBS nêu quan điểm.

VN-Index vẫn còn dư địa điều chỉnh trong các phiên cuối tuần

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu suy yếu rõ rệt khi đóng cửa tại 1.769 điểm, thấp hơn các đường trung bình động MA10, MA20 cùng áp lực bán chiếm ưu thế khiến chỉ số kết phiên tại vùng thấp nhất ngày. Với việc các chỉ báo động lượng như RSI ở mức 42 và MFI ở mức 33 đều cho thấy sự hụt hơi của dòng tiền, xu hướng ngắn hạn đang nghiêng về kịch bản điều chỉnh để kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần.

“Trong bối cảnh thị trường thiếu lực cầu nâng đỡ, nhà đầu tư ngắn hạn cần ưu tiên quản trị rủi ro bằng cách hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi kỹ thuật, tuyệt đối tránh sử dụng đòn bẩy và chỉ cân nhắc giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện, tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Ngược lại, đối với vị thế trung và dài hạn, đây là thời điểm phù hợp để giải ngân thăm dò từng phần tại các vùng hỗ trợ cứng, ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc thay vì các nhóm ngành biến động mạnh và thiếu thanh khoản”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

nhan dinh chung khoan 1 10 vn-index chua thoat ap luc dieu chinh hinh anh 2
VN-Index vẫn còn dư địa điều chỉnh trong các phiên cuối tuần (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, VN-Index vẫn còn dư địa điều chỉnh trong các phiên cuối tuần hoặc rung lắc quanh vùng 1.760 điểm khi chất lượng thị trường tương đối yếu thể hiện qua thanh khoản thấp, độ rộng kém khả quan. Tuy nhiên, cơ hội đầu tư vẫn hiện hữu dù không dàn trải và chủ yếu tập trung ở một vài nhóm cổ phiếu vốn trung bình – lớn có triển vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận dương tiêu biểu trong quý 3 như: Dầu khí (PVT, BSR, GAS), Bán lẻ (FRT, MWG, DGW), Cao su (PHR, GVR, TRC, DPR), Tiêu dùng (MCH, VNM).

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên theo dõi chốt lãi đối với các vị thế đã tăng mạnh từ đầu tháng 8 nhằm bảo toàn hiệu suất song song với việc điều chỉnh tỷ trọng danh mục cổ phiếu về mức mức thận trọng (30% cổ phiếu). Đồng thời, theo dõi chờ điểm mua ở những nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao nhưng nền vẫn thấp hoặc dự kiến có KQKD Quý 3 tích cực như các nhóm trên nếu tâm lý thị trường có dấu hiệu phục hồi khi VN-Index ổn định quanh vùng 1.760 điểm hoặc cân bằng lại sau khi giảm về 1.720 điểm nếu VN-Index mất vùng hỗ trợ 1.760 điểm”, chuyên gia của YSVN nhận định.

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 30/9: Cơ hội tiềm năng với MSN và VIB

Diệp Diệp/VOV.VN
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