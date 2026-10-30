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Buôn Ma Thuột cần cơ chế mới để phát huy vai trò đô thị hạt nhân vùng

Thứ Sáu, 16:20, 30/10/2026
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VOV.VN - Ngày 30/10, tỉnh Đắk Lắk sơ kết việc thực hiện Kết luận 67 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 72/2022/QH15 của Quốc hội về phát triển đô thị Buôn Ma Thuột. Các cơ chế đặc thù bổ sung nguồn lực đầu tư, chỉnh trang đô thị; song một số chính sách chưa hiệu quả, cần điều chỉnh phù hợp không gian đô thị mới.


Kết luận 67 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 72/2022/QH15 của Quốc Hội thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, tạo hành lang chính sách và nguồn lực để xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Những chính sách này đã tạo cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để Đắk Lắk ưu tiên nguồn lực đầu tư, phát triển Buôn Ma Thuột. Đáng chú ý, Nghị quyết 72 quy định 5 nhóm cơ chế đặc thù về tài chính, ngân sách, quy hoạch, thu hút đầu tư và nhân lực chất lượng cao. Trong đó, chính sách bổ sung 45% định mức chi thường xuyên đã phát huy hiệu quả rõ nét.

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Đô thị Buôn Ma Thuột đang đặt ra yêu cầu đầu tư đồng bộ theo quy hoạch đến năm 2050.

Giai đoạn 2021-2025, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn Buôn Ma Thuột đạt hơn 125.000 tỷ đồng. Hạ tầng đô thị, giao thông, y tế, giáo dục được quan tâm; các khu, cụm công nghiệp thu hút thêm nhiều dự án, góp phần củng cố vai trò trung tâm của đô thị.

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Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận 67 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 72 của Quốc hội, đánh giá kết quả và định hướng cơ chế phát triển Buôn Ma Thuột trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cho rằng, kết quả phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Trong 10 chỉ tiêu chủ yếu, có 5 chỉ tiêu chưa đạt. Kinh tế đô thị chưa có ngành dẫn dắt, chưa thu hút được nhà đầu tư chiến lược và dự án quy mô lớn. Công nghiệp chế biến sâu, logistics, du lịch chất lượng cao và liên kết vùng còn hạn chế.

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Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết, tập trung thảo luận kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù và đề xuất giải pháp phát triển Buôn Ma Thuột.

Trên cơ sở sơ kết Kết luận 67 và Nghị quyết 72, Đắk Lắk kiến nghị Trung ương tiếp tục kế thừa, điều chỉnh những cơ chế đã phát huy hiệu quả; nghiên cứu bổ sung chính sách về hạ tầng, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ, logistics và liên kết vùng. Đắk Lắk cũng đề xuất mở rộng cơ chế bổ sung 45% định mức chi thường xuyên, phù hợp với không gian phát triển mới, gắn với các trung tâm động lực Buôn Ma Thuột - Buôn Hồ và Tuy Hòa - Đông Hòa.

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Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh yêu cầu phát huy các cơ chế đặc thù Trung ương dành cho Buôn Ma Thuột, gắn với quyết tâm tổ chức thực hiện trong không gian phát triển mới của tỉnh.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận định, những cơ chế đặc thù mà Trung ương dành cho Buôn Ma Thuột là lợi thế và trách nhiệm lớn của địa phương. Trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk mới có không gian phát triển rộng hơn, việc kế thừa các chính sách này phải gắn với quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột đến năm 2050, tăng cường kết nối và phát huy vai trò hạt nhân của đô thị đối với toàn vùng.

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Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, nhấn mạnh cơ chế đặc thù chỉ phát huy hiệu quả khi sát thực tiễn, gắn với năng lực tổ chức thực hiện và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương nhấn mạnh cơ chế đặc thù chỉ thực sự phát huy tác dụng khi đi liền với năng lực tổ chức thực hiện và khả năng huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực. Trung ương ghi nhận, ủng hộ các kiến nghị của tỉnh, nhưng yêu cầu phải lựa chọn chính sách có trọng tâm, giải quyết đúng điểm nghẽn, có luận cứ đánh giá tác động và tính khả thi.

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Quy hoạch Buôn Ma Thuột đến năm 2050, khơi thông dư địa phát triển mới

VOV.VN - Sáng nay (30/10), tỉnh Đắk Lắk công bố Quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột đến năm 2050, định hình không gian đô thị đa trung tâm, mở rộng các trục động lực, hành lang kinh tế, tăng cường kết nối cao nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, tạo dư địa mới thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển đô thị.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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