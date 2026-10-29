Đắk Lắk đầu tư 1.800 tỷ đồng xây dựng đường vành đai 2 Buôn Ma Thuột



Tuyến đường dài hơn 28,5 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2029

Dự án đường vành đai 2 Buôn Ma Thuột có điểm đầu giao Quốc lộ 14 tại Km1758+900, thuộc xã Cuôr Đăng; điểm cuối giao Tỉnh lộ 1 tại Km2+500, thuộc xã Ea Nuôl. Tuyến có chiều dài thiết kế dự kiến hơn 28,5 km, đi qua các xã Cuôr Đăng, Quảng Phú, Ea Nuôl và các phường Tân An, Buôn Ma Thuột.

Dự án thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Trong đó, ngân sách Trung ương bố trí 1.080 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 720 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2029.

Theo quy mô được phê duyệt, tuyến đường có vận tốc thiết kế 80 km/h, nền đường rộng 12 m, gồm mặt đường rộng 7 m, lề gia cố rộng 4 m và lề đất rộng 1 m. Các hạng mục đầu tư gồm nền, móng, mặt đường, hệ thống thoát nước, cầu, cống và công trình bảo đảm an toàn giao thông.

Đường vành đai 2 Buôn Ma Thuột dài dự kiến hơn 28,5 km, tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng, kết nối các tuyến giao thông huyết mạch với cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột. (Ảnh minh hoạ)

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối khu vực phía Tây, Tây Bắc phường Buôn Ma Thuột với cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột và các tuyến Quốc lộ 14, Quốc lộ 26, Quốc lộ 27 thông qua Tỉnh lộ 1, Tỉnh lộ 5 và Tỉnh lộ 8. Qua đó, góp phần phân luồng giao thông, giảm áp lực cho khu vực trung tâm, nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới giao thông và Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

Tuyến vành đai 2 Buôn Ma Thuột cũng được kỳ vọng tạo điều kiện thu hút đầu tư vào công nghiệp chất lượng cao, năng lượng tái tạo, nông nghiệp chất lượng cao và du lịch; tăng khả năng kết nối với các trung tâm logistics, cảng cạn ICD theo quy hoạch, mở rộng không gian phát triển đô thị và kinh tế - xã hội của Đắk Lắk.