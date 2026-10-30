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Quy hoạch Buôn Ma Thuột đến năm 2050, khơi thông dư địa phát triển mới

Thứ Sáu, 13:00, 30/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (30/10), tỉnh Đắk Lắk công bố Quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột đến năm 2050, định hình không gian đô thị đa trung tâm, mở rộng các trục động lực, hành lang kinh tế, tăng cường kết nối cao nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, tạo dư địa mới thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển đô thị.


Quy hoạch có phạm vi khoảng 37.738 ha, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 5 phường: Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất, Ea Kao và xã Hòa Phú. Mục tiêu đặt ra là xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm tổng hợp, chuyên ngành cấp vùng và cấp tỉnh; đầu mối liên kết giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ. Đô thị phát triển theo hướng xanh, sinh thái, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc và thích ứng với biến đổi khí hậu.

quy hoach buon ma thuot den nam 2050, khoi thong du dia phat trien moi hinh anh 1
Quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột đến năm 2050 xác lập cấu trúc không gian đô thị đa trung tâm, gắn với các trục động lực và hành lang phát triển.

Một trong những điểm đáng chú ý của quy hoạch là tổ chức lại không gian đô thị thành 6 phân khu, 9 trung tâm, 2 trục động lực và 2 hành lang phát triển. Trong đó, phường Buôn Ma Thuột là trung tâm đô thị hạt nhân, với khu trung tâm hiện hữu và trung tâm tổng hợp đa chức năng mới tại khu vực hồ thủy lợi Ea Tam.

quy hoach buon ma thuot den nam 2050, khoi thong du dia phat trien moi hinh anh 2
Bản đồ quy hoạch các phân khu chức năng định hướng không gian phát triển riêng cho 5 phường và xã Hòa Phú, tạo sự kết nối đồng bộ trong toàn đô thị.

Các khu vực còn lại được định hướng với những chức năng riêng. Phường Tân An phát triển thương mại, dịch vụ, giáo dục và dân cư chất lượng cao; phường Tân Lập là khu đô thị động lực phía Đông, gắn với mô hình đô thị TOD, sinh thái và thông minh. Phường Ea Kao lấy hồ Ea Kao làm hạt nhân phát triển du lịch sinh thái, thương mại, dịch vụ, công nghệ và giáo dục. Phường Thành Nhất đảm nhận vai trò hỗ trợ giãn dân cho khu vực trung tâm hiện hữu. Trong khi đó, xã Hòa Phú được định hướng phát triển công nghiệp sạch, logistics nông sản và các khu đô thị mới gắn với hệ thống giao thông đối ngoại.

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Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu công bố Quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột đến năm 2050.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, quy hoạch lần này giải quyết nhiều vấn đề tồn tại trong tổ chức không gian đô thị, nhất là những bất cập về phân khu chức năng, sử dụng đất, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật dùng chung.

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Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk xem các bản đồ quy hoạch, trao đổi về định hướng tổ chức không gian và phát triển đô thị Buôn Ma Thuột đến năm 2050.

Việc công bố Quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột đến năm 2050 là cơ sở quan trọng để Đắk Lắk và các địa phương cụ thể hóa định hướng phát triển, tổ chức không gian đô thị và huy động nguồn lực đầu tư.

quy hoach buon ma thuot den nam 2050, khoi thong du dia phat trien moi hinh anh 5
Lãnh đạo 5 phường và xã Hòa Phú tham dự hội nghị công bố quy hoạch, sẵn sàng triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại địa phương.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột đến năm 2050 không chỉ xác lập tầm nhìn phát triển mới cho đô thị trung tâm Tây Nguyên mà còn mở rộng không gian liên kết giữa cao nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ. Quy hoạch đồng thời xác định các vùng động lực, hành lang kinh tế, trung tâm tăng trưởng và những công trình, dự án trọng điểm có tính chiến lược, tạo cơ sở thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

quy hoach buon ma thuot den nam 2050, khoi thong du dia phat trien moi hinh anh 6
Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk: Quy hoạch đồng thời xác định các vùng động lực, hành lang kinh tế, trung tâm tăng trưởng và những công trình, dự án trọng điểm.

“Tỉnh xác định công bố quy hoạch phải gắn với việc tổ chức thực hiện hiệu quả, huy động nguồn lực, triển khai các dự án trọng điểm và đảm bảo phát triển sự đồng bộ, bền vững. Thành công của quy hoạch không chỉ phụ thuộc vào tầm nhìn phát triển mà còn phụ thuộc vào năng lực tổ chức. Mỗi chủ trương phải được cụ thể hóa bằng hành động, mỗi cam kết phải được cụ thể hóa bằng kết quả, mỗi cơ hội phát triển phải được chuyển hóa thành động lực tăng trưởng mới”, ông Huy nhấn mạnh.

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Đắk Lắk công bố quy hoạch mới, thu hút hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư

VOV.VN - Sáng 27/6, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây là sự kiện kinh tế - chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh sau sáp nhập, thu hút các nguồn lực đầu tư với tổng vốn đăng ký ban đầu hơn 1 triệu tỷ đồng.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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