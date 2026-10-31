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Cà Mau siết tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Thứ Bảy, 20:20, 31/10/2026
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VOV.VN - Trong thực hiện nhiệm vụ cơ sở dữ liệu đất đai, nhiều đơn vị thực hiện còn chậm. UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu tăng tốc, bảo đảm tiến độ chung.

UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn, đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. Theo đó, có 11 xã, phường đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua cao điểm với tỷ lệ hoàn thành thu thập dữ liệu trên 70%, được biểu dương.

ca mau siet tien do xay dung co so du lieu dat dai hinh anh 1
UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu, cấp xã trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện dữ liệu đất đai.

Dẫn đầu là xã Quách Phẩm với tỷ lệ đạt 107,14%, với khối lượng thập đạt 45/42; tiếp theo là xã Nguyễn Phích đã hoàn thành 824/824 dữ liệu cần rà soát.

Đặc biệt, xã Lương Thế Trân với khối lượng 2.847, khá lớn nhưng đã đạt 100%; còn phường Lý Văn Lâm nằm trong nhóm có khối lượng lớn nhất tỉnh, lên tới 7.529 nhưng đã đạt được tỷ lệ hơn 95%.

Tuy nhiên, trong thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại Cà Mau còn có 19 địa phương đạt tỷ lệ thực hiện còn thấp và rất thấp, dưới 30%. Đặc biệt, xã Vĩnh Lợi có khối lượng 2.602 cần rà soát nhưng tỷ lệ đạt 0,00% - đứng cuối cùng trong 64 đơn vị cấp xã.

Trước thực tế trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường thuộc nhóm chậm tiến độ phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng cũng như kết quả nhiệm vụ.

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Tỉnh Cà Mau biểu dương nhiều đơn vị nhưng cũng nhắc nhở các xã chậm tiến độ (ảnh do AI tạo).

Các xã chậm tiến độ phải khẩn trương rà soát nguyên nhân, xây dựng giải pháp khắc phục cụ thể, đồng thời báo cáo cấp ủy cùng cấp nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cơ sở vào cuộc để tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân kê khai; chủ động học tập, nhân rộng các mô hình và cách làm hiệu quả từ những đơn vị đạt kết quả tốt để tăng tốc về đích.

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở NN&MT, Công an tỉnh và Văn phòng Đăng ký đất đai bám sát chức năng nhiệm vụ, tăng cường đôn đốc và hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ sở. Các cơ quan chuyên môn phải chủ động tháo gỡ kịp thời mọi vướng mắc phát sinh; bảo đảm hoàn thành nghiêm túc nhiệm vụ cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng chỉ đạo của Trung ương giao.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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