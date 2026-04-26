Ngao chết bất thường, gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi ngao ở Hà Tĩnh

Chủ Nhật, 10:30, 26/04/2026
VOV.VN - Những ngày gần đây tình trạng ngao chết hàng loạt tại xã Mai Phụ tỉnh Hà Tĩnh. Chính quyền địa phương cho biết, tình trạng ngao chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi ngao.

Chính quyền địa phương cho biết, tại thôn Mai Lâm có 43 hộ nuôi ngao với tổng diện tích khoảng 80ha. Theo đánh giá ban đầu, tất cả các hộ đều ghi nhận tình trạng ngao chết, với tỷ lệ dao động từ 30% đến 40%, thậm chí, có những gia đình trên 50%.

Bãi ngao chết giày đặc đã bốc mùi hôi thối
Ngao chết dày đặc, phần thịt bên trong đã phân hủy, cần được xử lý sơm để không ảnh hưởng đến môi trường (Ảnh: BHT)

Ước tính sơ bộ, sản lượng ngao chết lên tới gần 120 tấn. Với giá bán khoảng 24 triệu đồng/tấn, tổng thiệt hại ban đầu ước tính gần 2,9 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ cho biết, phần lớn diện tích ngao chết đều đang ở giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Ngao đã đạt kích cỡ thương phẩm khoảng 110 - 120 con/kg nhưng bất ngờ chết trắng bãi. Chiều 26/4 đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ về làm việc, lấy mẫu.

Ông Lê Văn Giáp, thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ xót khi ngao đã đến kỳ xuất bán, nay chỉ còn lại xác vỏ trống không

"Địa phương đã báo cáo với Sở Nông nghiệp và Môi trường để họ về kiểm tra, lấy mẫu và làm rõ nguyên nhân, ngao chết vì bệnh gì, khi đó theo hướng dẫn của trên. Nếu ngao chết do dịch bệnh thì không được lưu thông trên thị trường, còn nguyên nhân khác có thể tiêu thụ được thì tìm cách hỗ trợ người dân và phải cải tạo lại môi trường nuôi trồng", ông An nói.

Sỹ Đức-CTV Đức Hòa/VOV1
Tin liên quan

Tăng cường chất lượng ODA vào những dự án xoay chuyển tình thế
Tăng cường chất lượng ODA vào những dự án xoay chuyển tình thế

VOV.VN - Để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao 2 con số, nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế trong giai đoạn 2026 - 2030, là rất lớn. Trong đó, Bộ Tài chính ước tính tổng vốn huy động ODA và vay ưu đãi khoảng 1,35 triệu tỷ đồng, tức là cao gấp khoảng 7 - 8 lần so với giai đoạn 2021 – 2025.

TP.HCM siết quản lý chung cư, tháo gỡ tranh chấp kéo dài
TP.HCM siết quản lý chung cư, tháo gỡ tranh chấp kéo dài

VOV.VN - Từ ngày 25/4, Quyết định 19/2026 của UBND TP.HCM về quản lý, sử dụng nhà chung cư chính thức có hiệu lực. Trong đó, nhiều nội dung được TP.HCM cụ thể hoá, đưa ra nhiều quy định nhằm tháo gỡ các mâu thuẫn tại chung cư đang ngày càng phức tạp.

Nghệ An đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm
Nghệ An đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải vừa trao giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Đây là một trong những dự án trọng điểm mà tỉnh Nghệ An đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

