Cà Mau xác định chuyển đổi số là “bệ phóng kinh tế”

Phấn đấu 99% dân số được phủ sóng 5G tốc độ tối thiểu 100 Mb/s

Theo Kế hoạch, đến năm 2030, chuyển đổi số sẽ giúp tỉnh Cà Mau có tỷ trọng giá trị kinh tế tăng thêm trong GRDP đạt khoảng 30%. Tỉnh dự kiến hỗ trợ tối thiểu 3.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GRDP. Tỷ trọng quy mô đào tạo giáo dục đại học các ngành STEM phấn đấu đạt 40%.

Tỉnh cũng đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực thế mạnh là thủy sản.

Về phát triển xã hội số, Cà Mau đề ra chỉ tiêu 100% hộ gia đình được tiếp cận mạng Internet băng rộng cáp quang tốc độ 1 Gb/s; phủ sóng mạng di động 5G đạt tốc độ tối thiểu 100 Mb/s cho ít nhất 99% dân số.

Bên cạnh đó, 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác, trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân, và tối thiểu 100.000 lượt người trong độ tuổi lao động được đào tạo, nâng cao năng lực số cơ bản.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, UBND tỉnh Cà Mau đề ra 15 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số hiện đại, an toàn; thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng nền tảng số và phát triển kinh tế dữ liệu, AI.

Tỉnh cũng đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong các ngành, lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, du lịch, thương mại, y tế, giáo dục. Phát triển nguồn nhân lực số toàn diện, bao gồm nhân lực công nghệ số, chuyên gia công nghệ số và lực lượng lao động có năng lực số; phổ cập năng lực số toàn xã hội.

Đến năm 2030, tỉnh Cà Mau phấn đấu có 100% hộ gia đình được tiếp cận mạng Internet cáp quang.

Cà Mau xem việc thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng nền tảng số phục vụ quản trị, sản xuất, kinh doanh là động lực quan trọng để tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, khuyến khích các doanh nghiệp hình thành hệ thống dữ liệu thời gian thực, tăng cường chia sẻ và tích hợp dịch vụ; phát triển nền tảng số theo mô hình dịch vụ, mở API, kết nối liên thông, hình thành hệ sinh thái số theo từng ngành, lĩnh vực.

Sở KH&CN được UBND tỉnh Cà Mau giao nhiệm vụ làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc và tham mưu báo cáo kết quả định kỳ theo quy định. Kinh phí triển khai kế hoạch được huy động từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các nguồn tài chính hợp pháp khác.