Cà Mau yêu cầu khắc phục tình trạng sản xuất bị ảnh hưởng tại dự án sân bay

Thứ Bảy, 18:23, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành công văn, yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý tình trạng nhiễm mặn xảy ra trong quá trình thi công dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau gây thiệt hại sản xuất của người dân tại phường Tân Thành.

Theo báo cáo từ Sở NN-MT Cà Mau, nguyên nhân bước đầu được xác định do đơn vị thi công đắp bờ bao thấp trong quá trình bơm cát. Sự cố vỡ bờ bao tại khu vực kênh Đường Xuồng đã khiến nước mặn tràn ra ngoài, xâm nhập trực tiếp vào vùng sản xuất của người dân từ đầu năm 2026.

Kết quả phân tích 5 mẫu nước mặt tại khu vực công trình và ruộng lúa cho thấy chất lượng nước ô nhiễm ở mức xấu (mức B, C và D). Đặc biệt, độ mặn đo được dao động từ 9,8‰ đến 14,3‰, mức độ này hoàn toàn không phù hợp để canh tác lúa và nuôi thủy sản nước ngọt.

Nhiều người dân khu vực bày tỏ ủng hộ làm sân bay nhưng phải đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất của người dân.

Thống kê bước đầu của UBND phường Tân Thành ghi nhận có 92 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp với tổng diện tích thiệt hại hơn 85ha. Trước tình hình này, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phải chủ động phối hợp với các ngành chức năng để xác định mức độ thiệt hại cụ thể, từ đó có phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân và thống nhất biện pháp khôi phục môi trường sản xuất.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư, chấn chỉnh ngay các biện pháp thi công, thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Hệ thống bờ bao ngăn mặn trước đó được đắp tạm bợ, không kiên cố.

UBND phường Tân Thành có trách nhiệm chủ trì họp các bên liên quan để thống nhất kế hoạch, thời gian khắc phục và tăng cường vận động người dân phối hợp xử lý, tránh để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự tại địa phương.

Sở NN-MT Cà Mau sẽ giám sát chặt chẽ quá trình khắc phục nhiễm mặn, đảm bảo môi trường sản xuất sớm được khôi phục để ổn định đời sống cho hàng chục hộ dân tại khu vực dự án.

Hơn 50.500ha rừng khô hạn ở Cà Mau có nguy cơ xảy ra cháy

VOV.VN - Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng trong mùa khô 2025-2026, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau yêu cầu các chủ rừng, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường biện pháp phòng cháy khi hơn 50.500ha rừng khô hạn trên địa bàn đang ở mức cảnh báo cao.

 

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
VOV.VN - Tỉnh Cà Mau đang sở hữu 112 di tích đã được xếp hạng, bao gồm 3 di tích quốc gia đặc biệt, 24 di tích quốc gia. Trong nỗ lực định vị thương hiệu trên bản đồ du lịch quốc gia, tỉnh Cà Mau đang tìm giải pháp chuyển hóa hệ thống di sản văn hóa thành những sản phẩm du lịch đặc sắc.

VOV.VN - Một nam công nhân trong lúc làm việc đã bị điện giật tử vong do thiết bị rò rỉ điện. Một lãnh đạo UBND xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện, khiến một nam công nhân tử vong.

VOV.VN - Trong không khí hào hùng của những ngày tháng 4 lịch sử, sáng nay 30/4, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026).

