  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hơn 50.500ha rừng khô hạn ở Cà Mau có nguy cơ xảy ra cháy

Thứ Bảy, 08:25, 09/05/2026
VOV.VN - Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng trong mùa khô 2025-2026, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau yêu cầu các chủ rừng, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường biện pháp phòng cháy khi hơn 50.500ha rừng khô hạn trên địa bàn đang ở mức cảnh báo cao.

Theo đó, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền vận động sâu rộng trong cán bộ, nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành và thực hiện tốt các quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là ý thức sử dụng lửa của từng cá nhân, hộ gia đình sống trong và ven rừng; Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm tự ý vào các khu rừng có nguy cơ cháy cao của Vườn quốc gia U Minh Hạ, Vườn chim Bạc Liêu, các khu vực rừng tập trung có trữ lượng cao thuộc các đơn vị chủ rừng trực tiếp quản lý đang báo động cấp cháy rừng là cấp IV (cấp nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Đối với các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau cũng đề nghị các chủ rừng phải bố trí lực lượng, trang thiết bị, phương tiện trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24h trong suốt mùa khô để chủ động xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng có thể xảy ra.

Nhân viên Vườn chim Bạc Liêu khởi động nguồn nước tạo độ ẩm

Bên cạnh đó, các hoạt động sản xuất kinh doanh trên khu vực rừng dễ cháy tuyệt đối phải chấp hành nội quy, quy định về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng. Nghiêm cấm việc đốt lửa hầm than, lấy ong, săn bắt động vật rừng trái phép, đốt xử lý thực bì sau khai thác, đốt đồng ruộng trong và ven rừng khi rừng dự báo cấp IV (cấp nguy hiểm), cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và quản lý chặt chẽ diện tích rừng trên lâm phần được giao quản lý. Các trường hợp vi phạm quy định về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng, đề nghị các chủ rừng chủ động phối hợp với cơ quan công an, kiểm lâm trên địa bàn kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật…

Nhiều biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2025- 2026 tại tỉnh Cà Mau được triển khai thực hiện

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Phan Minh Chí, hiện nay tình hình thời tiết diễn biến rất phức tạp, nắng nóng kéo dài trên diện rộng. Tổng diện tích rừng khô hạn trên địa bàn tỉnh có nguy cơ xảy ra cháy rừng là 50.520 ha. Trong số đó, diện tích rừng có dự báo cấp cháy rừng cấp III (cấp cao) 11.725 ha; cấp IV (cấp nguy hiểm) 11.666 ha, cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) 27.129 ha phân bố trên lâm phần thuộc các đơn vị Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ; Vườn quốc gia U Minh Hạ; Vườn chim Bạc Liêu; Trung tâm Khuyến nông Cà Mau; Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Lâm nghiệp Tây Nam Bộ; Trại giam Cái Tàu, Sư đoàn Bộ binh 8-Quân khu 9; Sở Chỉ huy thời chiến - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hạt Kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai; các doanh nghiệp thuê đất trồng rừng nguyên liệu và các hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất, giao rừng theo qui định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp. 

Tây Ninh tăng cường biện pháp bảo vệ rừng trước cảnh báo cháy cấp 5

VOV.VN - Trước cảnh báo cháy rừng cấp 5 - mức cao nhất, cực kỳ nguy hiểm, Tây Ninh đang đồng loạt siết chặt các biện pháp bảo vệ hơn 100.000 ha rừng. Từ tăng cường tuần tra, trực 24/24h đến kiểm soát đốt đồng và ứng dụng phối hợp liên ngành, tỉnh chủ động giữ rừng "từ sớm, từ xa”, không để cháy lan rộng trong cao điểm.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Kịp thời dập tắt vụ cháy rừng phòng hộ ở Quảng Trị

VOV.VN - Chiều qua (1/5), tại thôn Linh An, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, xảy ra một vụ cháy rừng phòng hộ. Đám cháy được các lực lượng chức năng kịp thời khống chế, dập tắt, ngăn cháy lan trên diện rộng.

Cháy ở rừng tràm Bình Minh, Cô Tô, An Giang

VOV.VN - Chiều tối 24/4, người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại khoảnh 10, tiểu khu 26, khu vực rừng tràm sản xuất Bình Minh (xã Cô Tô, tỉnh An Giang).

Chủ động phòng chống cháy rừng cho gần 1 triệu ha tại Gia Lai

VOV.VN - Tại Gia Lai, giữa cao điểm nắng nóng mùa khô, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức rất cao khi toàn tỉnh hiện có gần 1 triệu ha rừng, trải rộng trên địa bàn lớn.

