Các định chế tài chính toàn cầu muốn mở rộng đầu tư tại TP.HCM

Đáng chú ý, Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất nước Đức, dự kiến mở rộng mảng ngân hàng đầu tư, cam kết cung cấp nguồn vốn vay quy mô lớn để phục vụ các dự án phát triển trong nước.

Còn Warburg Pincus, quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới có trụ sở tại New York cũng tái khẳng định mong muốn sớm thành lập quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực quản lý tài sản, hai tổ chức tài chính nổi tiếng của Mỹ là Morgan Stanley và Vanguard Global đang nhắm tới việc cung cấp dịch vụ quản lý tài sản và mô hình văn phòng gia đình cho giới siêu giàu tại Việt Nam.

Nhiều định chế tài chính toàn cầu và tập đoàn công nghệ lớn ở Mỹ mong muốn đưa dòng vốn quốc tế vào các dự án phát triển tại Việt Nam (Ảnh: VIFC-HCMC)

Còn Haitong Securities, một trong những công ty chứng khoán lớn của Trung Quốc cũng đang tích cực xây dựng các kênh huy động vốn cho doanh nghiệp Việt, đồng thời đề xuất thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa các sở giao dịch hai nước.

Cũng tại chương trình, Tập đoàn Qualcomm của Mỹ đã trao Ý định thư cho Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC).

Qualcomm dự kiến thành lập trung tâm Nghiên cứu & Phát triển AI toàn cầu lớn thứ ba của tập đoàn tại Việt Nam (Ảnh: VIFC-HCMC)

Tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ viễn thông và trí tuệ nhân tạo (AI) này tuyên bố sẽ rót khoản đầu tư mới, và thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) AI toàn cầu lớn thứ ba của hãng tại Việt Nam. Điều này cho thấy sự cam kết gắn bó lâu dài của Qualcomm sau hơn 20 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam.