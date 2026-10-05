Các nước vùng Vịnh dẫn đầu thế giới về lượng kiều hối chuyển ra nước ngoài

Theo số liệu, lượng kiều hối chuyển ra nước ngoài từ các nước GCC năm 2025 đã tăng 13,6% so với năm 2024, đánh dấu năm tăng trưởng thứ hai liên tiếp, sau khi dòng kiều hối giảm vào năm 2023.

Ảnh minh họa

Lượng kiều hối từ các nước GCC đã tăng lên cùng với sự mở rộng kinh tế của khu vực và sự phụ thuộc liên tục vào lao động nước ngoài. Dân số của khối đạt 63,3 triệu người vào năm 2025, trong khi nền kinh tế phi dầu mỏ tiếp tục tăng lên, chiếm 70,6% tổng sản phẩm quốc nội.

Sự gia tăng này diễn ra khi các nền kinh tế vùng Vịnh tiếp tục thu hút lao động nước ngoài để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ, công nghiệp và các lĩnh vực phi dầu mỏ khác. Sự chuyển dịch sang các nền kinh tế đa dạng hơn cũng làm tăng nhu cầu về lao động trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Dữ liệu đã làm nổi bật vị thế đặc biệt của các nước GCC, khi so sánh tổng lượng kiều hối chuyển ra nước ngoài của khối với giá trị kiều hối được ghi nhận ở một số nền kinh tế lớn. Theo đó, con số 161 tỷ USD kiều hối từ các nước GCC, đã vượt trội so với Mỹ, với lượng kiều hối khoảng 107 tỷ USD, Thụy Sĩ với khoảng 43 tỷ USD, Đức với khoảng 27 tỷ USD và Pháp với khoảng 21 tỷ USD.