Cận cảnh dự án hơn 169 tỷ đồng ì ạch giữa lòng hồ Ya Ly

Thứ Hai, 13:02, 23/03/2026
VOV.VN - Dự án xây dựng cầu và đường dẫn 2 đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ (nay là xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi) với xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cũ (nay là xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi) có tổng mức đầu tư hơn 169 tỷ đồng đang trong tình trạng thi công dang dở.

Sau hơn 3 năm triển khai, công trình mới đạt khoảng 32% khối lượng.

Dự án xây dựng cầu và đường 2 đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim đến tuyến kết nối Tỉnh lộ 675A, xã Ya Ly được phê duyệt từ cuối năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 169 tỷ đồng. Dự án được triển khai từ ngày 12/9/2022 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào ngày 31/12/2025. Đơn vị thi công là liên danh Công ty Cổ phần Trường Long và Công ty Cổ phần Cầu đường New Sun. Tính đến ngày 12/3/2026, dự án đạt khoảng 32% giá trị hợp đồng. 

Dự án cầu hơn 169 tỷ đồng bắc qua lòng hồ thủy điện Ya Ly thi công dang dở sau nhiều năm triển khai (Ảnh: Thanh Thắng)

Trước đây, Dự án này do Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum cũ làm chủ đầu tư. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, ngày 9/9/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư dự án sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Trụ cầu đã được xây dựng (Ảnh: Thanh Thắng)

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, nguyên nhân chậm tiến độ do chậm giải phóng mặt bằng, điều kiện địa chất phức tạp, phát sinh khối lượng đào đá lớn, phải điều chỉnh biện pháp thi công. Ngoài ra, do thi công trong khu vực lòng hồ thủy điện, mực nước thường xuyên biến động nhanh, việc huy động thiết bị và thi công dưới nước tiềm ẩn nhiều rủi ro, mất an toàn. Vì vậy, nhà thầu phải giãn tiến độ để đảm bảo an toàn lao động.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét kéo dài thời gian thực hiện dự án đến năm 2027, đồng thời điều chỉnh giải pháp thiết kế và thi công phần cầu.

Nhiều hạng mục thi công dang dở (Ảnh: Thanh Thắng)
Thiết bị được tập kết tại công trình nhưng không triển khai thi công (Ảnh: Thanh Thắng)
Phần bê tông ở mố cầu (phía xã Ia Chim) đang được nhà thầu hoàn thiện (Ảnh: Thanh Thắng)
Công trình chậm tiến độ kéo dài, nhiều hạng mục dang dở gây lãng phí nguồn lực đầu tư. (Ảnh: Thanh Thắng)
Công trình chậm tiến độ kéo dài, nhiều hạng mục dang dở gây lãng phí nguồn lực đầu tư. (Ảnh: Thanh Thắng)
Hạng mục đường dẫn lên cầu (Ảnh: Thanh Thắng)
Khu vực công trình vắng bóng công nhân (Ảnh: Thanh Thắng)
Dự án đang được đề xuất điều chỉnh thiết kế và kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2027. (Ảnh: Thanh Thắng)

 

 

 

 

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Hỗ trợ giống cây sâm Ngọc Linh giúp thanh niên Quảng Ngãi khởi nghiệp

VOV.VN - Hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế bền vững dưới tán rừng, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ giống cây sâm Ngọc Linh giúp thanh niên vùng cao khởi nghiệp. Chương trình còn trang bị kiến thức, kỹ thuật, góp phần hình thành lực lượng trẻ dám nghĩ, dám làm từ dược liệu đặc hữu của địa phương.

Động đất 3,6 độ Richter ở xã Măng Bút, rung lắc lan xa tới ven biển Quảng Ngãi

VOV.VN - Trận động đất 3,6 độ Richter xảy ra tối 21/3 tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ) gây rung lắc trong bán kính khoảng 80km. Nhiều người dân ven biển Quảng Ngãi lần đầu cảm nhận rõ rung chấn kéo dài vài giây.

Quảng Ngãi: 2 người bị thương do sự cố phóng điện đường dây 110kV

VOV.VN - Công an xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đang xác minh vụ tai nạn lao động xảy ra tại khu vực núi Rộc Tông, thôn Làng Giấy – Dốc Mốc, xã Ba Tơ (huyện Ba Tơ cũ) làm 2 người bị thương nặng.

