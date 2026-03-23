Cận cảnh dự án hơn 169 tỷ đồng ì ạch giữa lòng hồ Ya Ly

Sau hơn 3 năm triển khai, công trình mới đạt khoảng 32% khối lượng.

Dự án xây dựng cầu và đường 2 đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim đến tuyến kết nối Tỉnh lộ 675A, xã Ya Ly được phê duyệt từ cuối năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 169 tỷ đồng. Dự án được triển khai từ ngày 12/9/2022 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào ngày 31/12/2025. Đơn vị thi công là liên danh Công ty Cổ phần Trường Long và Công ty Cổ phần Cầu đường New Sun. Tính đến ngày 12/3/2026, dự án đạt khoảng 32% giá trị hợp đồng.

Dự án cầu hơn 169 tỷ đồng bắc qua lòng hồ thủy điện Ya Ly thi công dang dở sau nhiều năm triển khai (Ảnh: Thanh Thắng)

Trước đây, Dự án này do Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum cũ làm chủ đầu tư. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, ngày 9/9/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư dự án sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Trụ cầu đã được xây dựng (Ảnh: Thanh Thắng)

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, nguyên nhân chậm tiến độ do chậm giải phóng mặt bằng, điều kiện địa chất phức tạp, phát sinh khối lượng đào đá lớn, phải điều chỉnh biện pháp thi công. Ngoài ra, do thi công trong khu vực lòng hồ thủy điện, mực nước thường xuyên biến động nhanh, việc huy động thiết bị và thi công dưới nước tiềm ẩn nhiều rủi ro, mất an toàn. Vì vậy, nhà thầu phải giãn tiến độ để đảm bảo an toàn lao động.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét kéo dài thời gian thực hiện dự án đến năm 2027, đồng thời điều chỉnh giải pháp thiết kế và thi công phần cầu.

Nhiều hạng mục thi công dang dở (Ảnh: Thanh Thắng)

Thiết bị được tập kết tại công trình nhưng không triển khai thi công (Ảnh: Thanh Thắng)

Phần bê tông ở mố cầu (phía xã Ia Chim) đang được nhà thầu hoàn thiện (Ảnh: Thanh Thắng)

Công trình chậm tiến độ kéo dài, nhiều hạng mục dang dở gây lãng phí nguồn lực đầu tư. (Ảnh: Thanh Thắng)

Công trình chậm tiến độ kéo dài, nhiều hạng mục dang dở gây lãng phí nguồn lực đầu tư. (Ảnh: Thanh Thắng)

Hạng mục đường dẫn lên cầu (Ảnh: Thanh Thắng)

Khu vực công trình vắng bóng công nhân (Ảnh: Thanh Thắng)

Dự án đang được đề xuất điều chỉnh thiết kế và kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2027. (Ảnh: Thanh Thắng)