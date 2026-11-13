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Cần Thơ đẩy nhanh xử lý, khai thác 366 cơ sở nhà, đất dôi dư

Thứ Sáu, 22:51, 13/11/2026
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VOV.VN - Ngày 13/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương về tình hình quản lý, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố có 691 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Trong đó, 591 cơ sở do địa phương quản lý và 100 cơ sở được tiếp nhận từ các cơ quan Trung ương chuyển giao. Tính đến ngày 12/11, thành phố đã hoàn thành xử lý 325 cơ sở, gồm 286 cơ sở được bố trí phục vụ mục đích công và 39 cơ sở đưa vào khai thác tạo nguồn thu ngân sách. Hiện còn 366 cơ sở chưa hoàn thành xử lý.

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Buổi làm việc về tình hình quản lý, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư

Trong số này, có 210 cơ sở được xác định khai thác theo hình thức cho thuê nhà gắn với quyền sử dụng đất theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP và Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP nhưng chưa khai thác triệt để. Cụ thể, 115 cơ sở đã đăng thông báo cho thuê; 2 cơ sở đã xác định giá nhưng chưa đăng thông báo cho thuê và 93 cơ sở chưa hoàn thành việc xác định đơn giá cho thuê. Ngoài ra, còn 140 cơ sở khai thác theo quy định của pháp luật về đất đai chưa hoàn thành xử lý triệt để và 16 cơ sở còn vướng mắc cần giải quyết trước khi đưa vào xử lý, khai thác.

Theo Sở Tài chính thành phố, tiến độ xử lý tại một số đơn vị còn chậm so với mặt bằng chung của thành phố, gồm Trung tâm Phát triển quỹ đất; phường Mỹ Xuyên và các xã Vĩnh Thạnh, Tân Hòa, Vĩnh Viễn, Vị Thanh 1.

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Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam cho biết, qua rà soát, hiện có 43 xã, phường chưa hoàn thành việc xử lý tài sản công dôi dư, trong khi mới có 32 xã, phường hoàn thành nhiệm vụ. Đây là kết quả cần được nhìn nhận nghiêm túc, thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu và sự quan tâm của các địa phương đối với công tác quản lý, khai thác tài sản công.

Ông Vương Quốc Nam yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện, phấn đấu đến ngày 30/11 cơ bản hoàn thành việc rà soát, xác định và niêm yết giá cho thuê tài sản công. Đối với những tài sản chưa thể khai thác, cho thuê, các địa phương cần phân loại cụ thể, nhất là tài sản có tranh chấp, tài sản còn vướng mắc về pháp lý hoặc công trình trên đất đã xuống cấp, hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án xử lý phù hợp; trường hợp đủ điều kiện, có thể nghiên cứu phương án cho thuê ngắn hạn theo quy định của pháp luật về đất đai nhằm hạn chế tình trạng bỏ trống, gây lãng phí.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh thông tin, quảng bá danh mục tài sản công cần cho thuê, trong đó nghiên cứu đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có nhu cầu tiếp cận.

Những trường hợp còn vướng mắc về pháp lý đất đai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vương Quốc Nam yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các địa phương rà soát, tổng hợp kiến nghị, tham mưu UBND thành phố xem xét giải quyết. Cùng với đó về lâu dài, các xã, phường cần tăng cường quản lý chặt chẽ tài sản công và quỹ đất thuộc phạm vi quản lý; rà soát, phân loại rõ tài sản gắn liền với đất, công trình trên đất và đất công để xây dựng phương án khai thác phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vương Quốc Nam cho biết:"Hiện giờ mình cũng khoảng còn 115 tài sản đã niêm yết rồi mà chưa có người thuê, các đồng chí phải thi đua nhau nơi nào mà cho thuê nhiều nhất đi, vừa nhà quản lý mà vừa kinh doanh luôn, chứ đâu phải là niêm yết là bỏ đó rồi thôi. Mong các đồng chí chúng ta cố gắng nâng tỷ lệ mà xử lý triệt để tài sản. Hiện giờ chúng ta đang có 47 %, thấp hơn cả nước rất là nhiều, cả nước là 63 rồi, cái này là trách nhiệm của các đồng chí".

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
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