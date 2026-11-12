Cần Thơ tăng tốc trong quý cuối để đạt tăng trưởng 2 con số trong năm



Tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, thành phố Cần Thơ đã xây dựng, cập nhật kịch bản theo từng quý, từng khu vực kinh tế, phấn đấu GRDP năm 2026 tăng 10,07%. Theo đó, đà tăng trưởng của thành phố đã có sự chuyển biến tích cực qua từng quý. GRDP quý III tăng 9,29%, cao hơn quý I là 1,92 điểm phần trăm và quý II là 2,52 điểm phần trăm. Tính chung trong 9 tháng, GRDP thành phố tăng 7,89%, xếp thứ 29/34 tỉnh, thành phố cả nước và thứ 2/5 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,51%, vượt kịch bản, cho thấy sự cải thiện của hoạt động sản xuất và xây dựng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tăng trưởng kinh tế của thành phố vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, các nguồn lực và tiềm năng phát triển chưa được phát huy đầy đủ; một số điểm nghẽn kéo dài tiếp tục ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng trước mắt và lâu dài như: Tăng trưởng chưa đạt kịch bản, động lực giữa các khu vực chưa đồng đều; huy động và sử dụng nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu, giải ngân đầu tư công còn chậm, nhiều dự án vướng mặt bằng, thủ tục và tổ chức thi công; hoạt động doanh nghiệp và chất lượng tăng trưởng dịch vụ còn hạn chế; năng lực thực thi chưa đồng đều, việc phân cấp, ủy quyền ở một số lĩnh vực chưa gắn đồng bộ với nhân lực, nguồn lực và điều kiện thực thi…

Theo lãnh đạo thành phố Cần Thơ, để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 10,07%, theo kịch bản điều hành, GRDP quý IV phải tăng 16,08%; trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 17,26%, khu vực dịch vụ tăng 20,94%. Đây là yêu cầu rất cao, đòi hỏi phải tạo được sản lượng và giá trị gia tăng thực chất, nhất là từ những ngành, dự án có khả năng đóng góp ngay trong quý IV.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Tại buổi làm việc mới đây của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng với lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Lê Công Lý cho biết, thời gian còn lại của năm 2026, thành phố tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu thực hiện mục tiêu GRDP năm 2026 tăng 10,07%; ưu tiên những ngành, lĩnh vực, dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng ngay trong quý IV, nhất là công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Đồng thời, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy lợi thế nông nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ và phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Cần Thơ sẽ quyết liệt khơi thông nguồn lực đầu tư, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao; tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, vật liệu xây dựng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Đồng thời, thúc đẩy các dự án ngoài ngân sách sớm triển khai, đi vào hoạt động, tạo năng lực sản xuất và động lực tăng trưởng mới...

“Thành phố sẽ cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, mở rộng sản xuất; khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công; đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và logistics, tạo động lực tăng trưởng trung và dài hạn. Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp gắn với bảo đảm nguồn lực, cải cách hành chính và chuyển đổi số; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy kết quả giải quyết công việc và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo”, ông Lý nói.

Trong 9 tháng đầu năm 20226, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của thành phố tăng 4,30%, đóng góp 0,94 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Hiện các sở, ban, ngành và địa phương ở thành phố Cần Thơ đang quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng theo kịch bản đã đề ra, góp phần vào tăng trưởng chung của thành phố.

Tại phường Ninh Kiều, địa bàn đô thị trung tâm thành phố, Chủ tịch UBND phường Phạm Văn Đồng cho biết, địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời tạo mọi điều kiện để các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn được khởi công xây dựng theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố. Bên cạnh đó, địa phương cũng tạo mọi điều kiện để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn cũng như là giúp các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phát triển các doanh nghiệp mới. Với tinh thần chủ động, sâu sát và quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, phường Ninh Kiều đang tập trung mọi nguồn lực để khai thác hiệu quả các dư địa mũi nhọn.

“Chúng tôi vừa tổ chức Hội nghị để gặp gỡ trao đổi khó khăn nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo sự kết nối giữa phường Ninh Kiều với doanh nghiệp qua sàn giao dịch điện tử để quảng bá và giao dịch sản phẩm của doanh nghiệp trên địa bàn. Thứ hai là kết nối doanh nghiệp với các hệ thống ngân hàng, kết nối tín dụng cho doanh nghiệp để duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh. Hơn nữa, chúng tôi sẽ khuyến khích các tổ chức và cá nhân để đăng ký doanh nghiệp mới. Trong 9 tháng vừa qua chúng tôi thu hút được 320 doanh nghiệp mở mới, tạo việc làm cho hơn 4000 lao động mới. Đây là một nguồn lực và động lực rất lớn cho kinh tế phường phát triển trong thời gian tới", ông Đồng chia sẻ.

Cũng theo lãnh đạo phường Ninh Kiều, trong cơ cấu kinh tế của phường, thương mại - dịch vụ và du lịch tiếp tục giữ vai trò đòn bẩy chủ lực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, giá trị sản xuất khu vực này đạt 34.472 tỷ đồng, vượt gần 11% so với kịch bản điều hành. Điểm sáng lớn nhất đến từ chuỗi không gian kết nối Bến Ninh Kiều - Phố đi bộ - Chợ đêm Ninh Kiều- Phố hàng rong. Mỗi đêm nơi đây thu hút từ 5.000 đến 7.000 lượt du khách, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho ngành lưu trú, ẩm thực và mua sắm. Trong thời gian sắp tới, địa phương sẽ mở rộng không gian kinh tế ban đêm từ Nhà lồng Chợ cổ, Phố hàng rong, Chợ đêm Ninh Kiều kéo dài xuống bờ rạch Khai Luông nhằm tạo ra một trục cảnh quan văn hóa- giải trí liên tục, giải quyết tình trạng quá tải của các tuyến phố cũ và gia tăng thời gian lưu trú của du khách.

Trong cơ cấu kinh tế của phường Ninh Kiều, thương mại- dịch vụ và du lịch tiếp tục giữ vai trò đòn bẩy chủ lực

Để nâng tầm chất lượng phục vụ và giữ chân du khách quốc tế, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn cũng đã chủ động đổi mới, nâng cấp sản phẩm mang đậm bản sắc vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bà Mai Thị Nguyệt Ánh- Giám đốc Công ty TNHH Xuyên Mê Kông cho biết, với định hướng phục vụ phân khúc khách du lịch nước ngoài, Công ty đang tích cực tìm kiếm các sản phẩm nông sản đặc trưng mang đậm bản sắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long để giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đang triển khai các dự án khai thác nguồn nguyên liệu thảo dược, tinh dầu và dầu dừa truyền thống..., tập trung chuẩn bị sẵn sàng cho mùa cao điểm từ nay đến Tết.

“Kinh doanh tại địa bàn của phường Ninh Kiều tôi luôn nhận được những sự giúp đỡ và đồng hành từ chính quyền địa phương. Vào mùa cao điểm từ nay tới Tết, tôi sẽ tập trung vào đặc sản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long để giới thiệu tới khách quốc tế. Tôi nghĩ với những sản phẩm mang tính đặc trưng sẽ tạo cho du khách một trải nghiệm mà chỉ ở Đồng bằng sông Cửu Long mới có, nhờ đó sẽ thu hút khách quay lại lần thứ hai. Tôi kỳ vọng Bến Ninh Kiều sẽ được chỉnh trang sớm nhất có thể, vì đó là bộ mặt và cũng là trung tâm phố cổ của Cần Thơ được biết tới từ rất lâu đời, nhưng hiện tại chưa được đầu tư đúng mức”, bà Ánh nói.

Với quỹ thời gian còn lại không nhiều nên mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,07% trong năm 2026 đặt ra không ít áp lực đối với thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, với những chuyển biến tích cực trong sản xuất, kinh doanh cùng sự chủ động của chính quyền các cấp và cộng đồng doanh nghiệp đang tạo thêm động lực cho chặng đường phía trước. Việc tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ các dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức bật cho kinh tế thành phố, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.