English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi tại Cần Thơ, tiêu hủy gần 5 tấn heo

Thứ Ba, 11:37, 10/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi tại xã Mỹ Tú, Cần Thơ, cơ quan chức năng đã tiêu hủy 59 con heo mắc bệnh, tổng trọng lượng hơn 4,8 tấn.

 

Tại xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ mới đây đã kịp thời phát hiện và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch tả heo châu Phi trên địa bàn, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi và ổn định tình hình chăn nuôi tại địa phương.

Cụ thể, ổ dịch được phát hiện tại hộ ông Ngô Văn Lâu, có địa chỉ ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Tú. Qua kiểm tra, đàn heo của hộ có biểu hiện mắc bệnh với các triệu chứng như: sốt cao, bỏ ăn, lười vận động, khó thở, chảy dịch, nôn mửa, tiêu chảy...

phat hien o dich ta heo chau phi tai can tho, tieu huy gan 5 tan heo hinh anh 1
Ngành chức năng địa phương tiến hành thu gom heo mắc bệnh

Ngay sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, địa phương đã phối hợp với các ngành chuyên môn tiến hành kiểm tra và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Kết quả kiểm tra xác định, hộ ông Ngô Văn Lâu có tổng cộng 59 con heo mắc bệnh dịch tả heo châu Phi, với tổng trọng lượng 4.834 kg. Toàn bộ số heo mắc bệnh đã được tổ chức tiêu hủy nhằm ngăn chặn nguy cơ phát tán mầm bệnh ra môi trường và lây lan sang các hộ chăn nuôi lân cận.

Việc phát hiện và xử lý kịp thời ổ dịch thể hiện sự chủ động, quyết liệt của chính quyền địa phương và các ngành chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

phat hien o dich ta heo chau phi tai can tho, tieu huy gan 5 tan heo hinh anh 2
Tiêu huỷ số lượng heo mắc bệnh

Theo lãnh đạo xã Mỹ Tú, thời gian tới, ngành chức năng địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại và áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học.

Đồng thời, khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn heo, kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn khi phát hiện vật nuôi có biểu hiện nghi mắc bệnh. Bên cạnh đó, khuyến cáo người chăn nuôi cần tuyệt đối không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển, giết mổ heo mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh, góp phần kiểm soát, ngăn chặn dịch tả heo châu Phi lây lan, bảo vệ hoạt động sản xuất chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng.

dich-ta-heo-chau-phi-dang-tan-cong-dan-heo-tai-tinh-dong-thap.jpg

Đồng Tháp: Xảy ra dịch tả heo châu Phi tại 2 xã

VOV.VN - Hiện nay, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Chính quyền và ngành chuyên môn đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, hạn chế nguy cơ lây lan và giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Triệt phá đường dây tiêu thụ 400 tấn heo bệnh, heo chết nhiễm dịch tả heo châu Phi
Triệt phá đường dây tiêu thụ 400 tấn heo bệnh, heo chết nhiễm dịch tả heo châu Phi

VOV.VN - Công an TP.Đồng Nai vừa phá thành công Chuyên án 926H, triệt phá đường dây thu mua, giết mổ và tiêu thụ khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết nhiễm virus Dịch tả heo châu Phi, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây tiêu thụ 400 tấn heo bệnh, heo chết nhiễm dịch tả heo châu Phi

Triệt phá đường dây tiêu thụ 400 tấn heo bệnh, heo chết nhiễm dịch tả heo châu Phi

VOV.VN - Công an TP.Đồng Nai vừa phá thành công Chuyên án 926H, triệt phá đường dây thu mua, giết mổ và tiêu thụ khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết nhiễm virus Dịch tả heo châu Phi, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Khẩn trương dập ổ dịch tả heo châu Phi tại Đồng Nai
Khẩn trương dập ổ dịch tả heo châu Phi tại Đồng Nai

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai đã có buổi làm việc khẩn cấp nhằm chỉ đạo công tác khoanh vùng, dập dịch và thắt chặt kiểm soát chăn nuôi từ nay đến cuối năm 2026.

Khẩn trương dập ổ dịch tả heo châu Phi tại Đồng Nai

Khẩn trương dập ổ dịch tả heo châu Phi tại Đồng Nai

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai đã có buổi làm việc khẩn cấp nhằm chỉ đạo công tác khoanh vùng, dập dịch và thắt chặt kiểm soát chăn nuôi từ nay đến cuối năm 2026.

Dịch tả heo Châu Phi bùng phát, Cần Thơ tiêu hủy cả trăm con heo mắc bệnh
Dịch tả heo Châu Phi bùng phát, Cần Thơ tiêu hủy cả trăm con heo mắc bệnh

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, bệnh dịch tả heo Châu Phi đã xảy ra tại một số hộ chăn nuôi heo ở các xã, phường thành phố Cần Thơ. Ngành thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy 113 con heo mắc bệnh và chết.

Dịch tả heo Châu Phi bùng phát, Cần Thơ tiêu hủy cả trăm con heo mắc bệnh

Dịch tả heo Châu Phi bùng phát, Cần Thơ tiêu hủy cả trăm con heo mắc bệnh

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, bệnh dịch tả heo Châu Phi đã xảy ra tại một số hộ chăn nuôi heo ở các xã, phường thành phố Cần Thơ. Ngành thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy 113 con heo mắc bệnh và chết.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục