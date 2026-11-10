Phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi tại Cần Thơ, tiêu hủy gần 5 tấn heo

Tại xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ mới đây đã kịp thời phát hiện và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch tả heo châu Phi trên địa bàn, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi và ổn định tình hình chăn nuôi tại địa phương.

Cụ thể, ổ dịch được phát hiện tại hộ ông Ngô Văn Lâu, có địa chỉ ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Tú. Qua kiểm tra, đàn heo của hộ có biểu hiện mắc bệnh với các triệu chứng như: sốt cao, bỏ ăn, lười vận động, khó thở, chảy dịch, nôn mửa, tiêu chảy...

Ngành chức năng địa phương tiến hành thu gom heo mắc bệnh

Ngay sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, địa phương đã phối hợp với các ngành chuyên môn tiến hành kiểm tra và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Kết quả kiểm tra xác định, hộ ông Ngô Văn Lâu có tổng cộng 59 con heo mắc bệnh dịch tả heo châu Phi, với tổng trọng lượng 4.834 kg. Toàn bộ số heo mắc bệnh đã được tổ chức tiêu hủy nhằm ngăn chặn nguy cơ phát tán mầm bệnh ra môi trường và lây lan sang các hộ chăn nuôi lân cận.

Việc phát hiện và xử lý kịp thời ổ dịch thể hiện sự chủ động, quyết liệt của chính quyền địa phương và các ngành chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Tiêu huỷ số lượng heo mắc bệnh

Theo lãnh đạo xã Mỹ Tú, thời gian tới, ngành chức năng địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại và áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học.

Đồng thời, khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn heo, kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn khi phát hiện vật nuôi có biểu hiện nghi mắc bệnh. Bên cạnh đó, khuyến cáo người chăn nuôi cần tuyệt đối không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển, giết mổ heo mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh, góp phần kiểm soát, ngăn chặn dịch tả heo châu Phi lây lan, bảo vệ hoạt động sản xuất chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng.