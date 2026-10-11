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Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu: Động lực phát triển mới cho vùng Tây Bắc

Chủ Nhật, 15:56, 11/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (11/10), tại tỉnh Lai Châu, Đoàn công tác của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI do ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Lai Châu về tình hình chuẩn bị đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn thuộc tỉnh Lai Châu.

Đây là dự án giao thông có ý nghĩa chiến lược, được kỳ vọng tạo đột phá về kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu cũng như toàn khu vực Tây Bắc phát triển.

Theo phương án nghiên cứu tiền khả thi, tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn qua địa phận tỉnh Lai Châu có chiều dài khoảng 119 km, điểm đầu kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại khu vực giao với đại lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Tuyến đường được đề xuất xây dựng với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế từ 80 đến 100 km/h, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 50.990 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2031. Dự án được đề xuất đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước và thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia.

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Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Lai Châu khảo sát thực địa dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu

Hiện nay, kết nối giao thông Lai Châu với Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn chủ yếu dựa vào hệ thống quốc lộ có quy mô còn hạn chế, địa hình phức tạp, nhiều đoạn thường xuyên xảy ra sạt lở, nhất là vào mùa mưa lũ. Điều này không chỉ kéo dài thời gian đi lại, tăng chi phí vận tải, mà còn ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư và khai thác tiềm năng của địa phương.

Vì vậy, khi được đầu tư, cao tốc Bảo Hà - Lai Châu sẽ tạo tuyến kết nối trực tiếp với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, từng bước nâng cao năng lực vận tải, rút ngắn thời gian di chuyển từ Lai Châu về Thủ đô Hà Nội. Quan trọng hơn, công trình sẽ mở ra cơ hội hình thành các hành lang phát triển kinh tế, tăng cường liên kết giữa Lai Châu với Lào Cai và các tỉnh trong vùng Tây Bắc; tạo điều kiện thúc đẩy du lịch, phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến và thu hút các nguồn lực đầu tư.

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Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh rất mong muốn dự án sớm được triển khai

Tuyến đường còn có ý nghĩa quan trọng đối với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao khả năng kết nối các địa bàn biên giới, tạo điều kiện giao thương và cải thiện đời sống nhân dân vùng cao.

Tại buổi làm việc, tỉnh Lai Châu đã báo cáo tiến độ chuẩn bị đầu tư, quá trình phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Lào Cai; đồng thời tiếp thu, giải trình các nội dung cần tiếp tục hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định nhà nước. Những vấn đề trọng tâm được rà soát gồm phương án tuyến, quy mô đầu tư, tổng mức vốn, khả năng cân đối nguồn lực, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tiến độ thực hiện.

Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh rất mong muốn dự án sớm được triển khai. Tỉnh đề nghị Đoàn công tác cùng các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, tạo điều kiện để dự án được xem xét thông qua chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, dự kiến diễn ra trong tháng 10 và tháng 11 năm nay.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Sơn nhấn mạnh, các thành viên Đoàn công tác thống nhất cao về sự cần thiết đầu tư tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, bởi đây là công trình quan trọng kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Thủ đô Hà Nội và toàn vùng Tây Bắc. Đoàn đề nghị tỉnh Lai Châu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lào Cai và các bộ, ngành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tính khả thi của phương án đầu tư; tính toán kỹ nguồn vốn, phương án tái định cư và các giải pháp bảo đảm an toàn công trình trước tác động của thời tiết, biến đổi khí hậu.

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Ông Nguyễn Minh Sơn đề nghị tỉnh Lai Châu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lào Cai và các bộ, ngành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tính khả thi của phương án đầu tư

Việc sớm hoàn thiện thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương đầu tư sẽ là bước quan trọng để hiện thực hóa tuyến cao tốc được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới, từng bước tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, khai mở tiềm năng và nâng cao vị thế của Lai Châu trong liên kết, phát triển vùng Tây Bắc.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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