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Chuẩn bị các điều kiện thẩm định Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên

Thứ Sáu, 14:00, 09/10/2026
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VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện phục vụ thẩm định dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn trên địa bàn tỉnh, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án này.

Ngày 7/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1948/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (CT.03), đoạn trên địa bàn tỉnh Sơn La. Hội đồng thẩm định Nhà nước được thành lập để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án; rà soát cơ sở pháp lý, sự cần thiết đầu tư, quy mô, tổng mức đầu tư, khả năng cân đối vốn và hiệu quả kinh tế - xã hội.

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Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La làm việc với các sở, ngành triển khai các nhiệm vụ của Dự án.

Theo phương án đề xuất, tuyến đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua tỉnh Sơn La dài khoảng 179,5km. Điểm đầu tại Km85+300, giao Quốc lộ 43, thuộc phường Vân Sơn, khớp nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; điểm cuối tại Km264+800, khu vực xã Mường Bám, giáp ranh tỉnh Điện Biên. 

Tuyến đi qua 18 xã, phường; được đầu tư quy mô 4 làn xe, nền đường khoảng 22m, tốc độ thiết kế 80 km/h, có làn dừng xe khẩn cấp liên tục. Trên tuyến dự kiến có khoảng 34,5km cầu, 14 nút giao khác mức liên thông và 1 vị trí hầm gồm 2 ống hầm độc lập, tổng chiều dài khoảng 1,3km; cùng hệ thống giao thông thông minh, thu phí, chiếu sáng, trạm dừng nghỉ và các công trình bảo đảm an toàn giao thông.

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Các đại biểu thảo luận, đề xuất nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ dự án.

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 2.230 ha đất, ảnh hưởng 1.045 hộ, trong đó khoảng 920 hộ phải tái định cư; bố trí khoảng 28 điểm tái định cư tại 13 xã, phường. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 63.120 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương; giai đoạn 2026-2030 dự kiến bố trí 44.184 tỷ đồng, chiếm 70%; giai đoạn 2031-2035 là 18.936 tỷ đồng. Dự kiến năm 2030 cơ bản hoàn thành các hạng mục chính.

Thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh Sơn La, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh lựa chọn tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để rà soát, cập nhật, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án (Tổng Công ty tư vấn giao thông vận tải - TEDI) trên cơ sở hồ sơ đã lập, kết quả thẩm định nội bộ, các ý kiến góp ý của các bộ, ngành Trung ương có liên quan. Nội dung hoàn thiện tập trung vào hướng tuyến, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, môi trường, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, hiệu quả kinh tế - xã hội và phương án tổ chức thực hiện.

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Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu chỉ đạo

Chủ trì cuộc làm việc với các sở, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ đối với dự án đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (CT.03), đoạn trên địa bàn tỉnh Sơn La, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, đề nghị các sở, ngành chủ động phối hợp, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan; chuẩn bị đầy đủ cơ sở để làm việc, lấy ý kiến các bộ, ngành, bảo đảm tiến độ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Đồng thời, tiếp tục rà soát kỹ các phương án về nhu cầu sử dụng đất, tái định cư, nguồn vốn và tổng mức đầu tư, bảo đảm dự án được chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy định, hiệu quả, tạo cơ sở triển khai trong thời gian tới.

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Ninh Bình kiến nghị bổ sung cao tốc Ninh Bình - Sơn La vào quy hoạch

VOV.VN - Ngày 3/10, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình kiến nghị bổ sung tuyến cao tốc Ninh Bình - Sơn La vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
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