Cầu vượt cửa biển Thuận An ở Huế mang tên Cửa Thuận

Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, 49/49 đại biểu có mặt biểu quyết thống nhất thông qua tên gọi cầu Cửa Thuận - cầu qua cửa biển Thuận An là công trình có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông và phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển thành phố Huế. Đây cũng là công trình tạo điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan và trở thành biểu tượng mới của địa phương.

Cầu vượt cửa biển Thuận An được đặt tên là cầu Cửa Thuận

Trước khi trình HĐND thành phố quyết định, UBND thành phố Huế đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, nhà khoa học và người dân về phương án đặt tên cầu. Từ ngày 10/7 đến 6/9 vừa qua, thành phố tổ chức lấy ý kiến người dân trên ứng dụng Hue-S với hai phương án: Cầu Cửa Thuận và cầu Thai Dương.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết quan trọng

Kết quả, trong tổng số hơn 8.400 lượt bình chọn, phương án tên gọi cầu Cửa Thuận nhận được hơn 56%; còn lại bình chọn phương án tên gọi là cầu Thai Dương. Theo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Huế, Cửa Thuận là tên gọi ngắn gọn của cửa biển Thuận An, gắn với địa danh, lịch sử và văn hóa của vùng đất ven biển Huế.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại Kỳ họp

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND thành phố Huế cũng xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch tài chính 5 năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và phân bổ nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Kỳ họp cũng xem xét bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; quy định nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường cùng nhiều cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, tư pháp và an sinh xã hội.