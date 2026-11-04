English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cầu vượt cửa biển Thuận An ở Huế mang tên Cửa Thuận

Thứ Tư, 17:56, 04/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 4/11, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là cầu Cửa Thuận.

Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, 49/49 đại biểu có mặt biểu quyết thống nhất thông qua tên gọi cầu Cửa Thuận - cầu qua cửa biển Thuận An là công trình có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông và phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển thành phố Huế. Đây cũng là công trình tạo điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan và trở thành biểu tượng mới của địa phương.

cau vuot cua bien thuan an o hue mang ten cua thuan hinh anh 1
Cầu vượt cửa biển Thuận An được đặt tên là cầu Cửa Thuận

Trước khi trình HĐND thành phố quyết định, UBND thành phố Huế đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, nhà khoa học và người dân về phương án đặt tên cầu. Từ ngày 10/7 đến 6/9 vừa qua, thành phố tổ chức lấy ý kiến người dân trên ứng dụng Hue-S với hai phương án: Cầu Cửa Thuận và cầu Thai Dương.

cau vuot cua bien thuan an o hue mang ten cua thuan hinh anh 2
Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết quan trọng

Kết quả, trong tổng số hơn 8.400 lượt bình chọn, phương án tên gọi cầu Cửa Thuận nhận được hơn 56%; còn lại bình chọn phương án tên gọi là cầu Thai Dương. Theo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Huế, Cửa Thuận là tên gọi ngắn gọn của cửa biển Thuận An, gắn với địa danh, lịch sử và văn hóa của vùng đất ven biển Huế.

cau vuot cua bien thuan an o hue mang ten cua thuan hinh anh 3
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại Kỳ họp

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND thành phố Huế cũng xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch tài chính 5 năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và phân bổ nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Kỳ họp cũng xem xét bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; quy định nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường cùng nhiều cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, tư pháp và an sinh xã hội.

anh_8_20261103155540.jpg

Gần 170 hộ dân ở Huế phản ánh nhà nứt do thi công đường ven biển

VOV.VN - Gần 170 hộ dân ở phường Thuận An, thành phố Huế phản ánh nhà cửa xuất hiện nhiều vết nứt, hư hỏng trong quá trình thi công tuyến đường bộ ven biển nối cầu vượt cửa biển Thuận An. Nhiều gia đình lo ngại mất an toàn trong mùa mưa bão, mong sớm được bồi thường, sửa chữa nhà ở.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Huế đẩy mạnh kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới, nhiều chương trình ưu đãi
Huế đẩy mạnh kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới, nhiều chương trình ưu đãi

VOV.VN - Ngày 31/10, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị giới thiệu chương trình kích cầu du lịch với sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Huế đẩy mạnh kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới, nhiều chương trình ưu đãi

Huế đẩy mạnh kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới, nhiều chương trình ưu đãi

VOV.VN - Ngày 31/10, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị giới thiệu chương trình kích cầu du lịch với sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Huế đóng cửa các nghĩa trang ở Thuận An, hướng đến phát triển du lịch biển
Huế đóng cửa các nghĩa trang ở Thuận An, hướng đến phát triển du lịch biển

VOV.VN - Từ ngày 31/10, phường Thuận An, thành phố Huế dừng hoạt động các nghĩa trang, nghĩa địa thuộc diện đóng cửa; nghiêm cấm việc chôn cất người chết và xây dựng mới lăng mộ tại những khu vực này.Chủ trương này nhằm sắp xếp lại quỹ đất, chỉnh trang đô thị, tạo không gian phát triển hạ tầng và du lịch biển.

Huế đóng cửa các nghĩa trang ở Thuận An, hướng đến phát triển du lịch biển

Huế đóng cửa các nghĩa trang ở Thuận An, hướng đến phát triển du lịch biển

VOV.VN - Từ ngày 31/10, phường Thuận An, thành phố Huế dừng hoạt động các nghĩa trang, nghĩa địa thuộc diện đóng cửa; nghiêm cấm việc chôn cất người chết và xây dựng mới lăng mộ tại những khu vực này.Chủ trương này nhằm sắp xếp lại quỹ đất, chỉnh trang đô thị, tạo không gian phát triển hạ tầng và du lịch biển.

Huế tìm giải pháp phát triển du lịch Halal, thu hút khách Hồi giáo
Huế tìm giải pháp phát triển du lịch Halal, thu hút khách Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 29/10 tại thành phố Huế, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố Huế tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triển du lịch Halal: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng tại thành phố Huế”.

Huế tìm giải pháp phát triển du lịch Halal, thu hút khách Hồi giáo

Huế tìm giải pháp phát triển du lịch Halal, thu hút khách Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 29/10 tại thành phố Huế, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố Huế tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triển du lịch Halal: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng tại thành phố Huế”.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp