Huế đẩy mạnh kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới, nhiều chương trình ưu đãi



Tại hội nghị này, thành phố Huế công bố kế hoạch kích cầu sản phẩm du lịch mới cùng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp. Huế cũng giới thiệu kế hoạch cơ cấu lại sản phẩm du lịch, phát triển sản phẩm mới giai đoạn 2027–2030, hướng đến đa dạng hóa trải nghiệm và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Theo chương trình, các đoàn khách MICE, khách tham gia hội nghị, hội thảo, triển lãm và khách kết hợp du lịch chăm sóc sức khỏe được giảm 30% giá vé tham quan một số điểm di tích. Những đoàn khách sử dụng các tuyến vận chuyển mới đủ điều kiện được giảm 50% giá vé. Các điểm áp dụng ưu đãi gồm Đại Nội Huế, lăng Thiệu Trị, lăng Dục Đức, lăng Đồng Khánh và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại hội nghị.

Các sản phẩm vận chuyển mới được giới thiệu gồm tuyến đường sắt Huế – Phong Nha, tàu du lịch di sản, đầu máy hơi nước Huế – Đà Nẵng và các đường bay mới kết nối với thành phố.

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế cho biết, chương trình kích cầu nhằm kết nối các dịch vụ, tạo thêm lựa chọn cho du khách và khuyến khích doanh nghiệp cùng tham gia.

Hiệp hội Du lịch thành phố Huế ký kết biên bản ghi nhớ với các cơ sở y tế, tăng cường liên kết, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch y tế.

“Đối với du lịch MICE, các đoàn khách phải tối thiểu 300 khách và lưu trú tại Huế ít nhất một đêm thì được hỗ trợ giảm 30% phí tham quan tại các điểm di tích. Đối với nhóm giao thông du lịch mới, gồm đường sắt Huế – Phong Nha, tàu du lịch di sản, đầu máy hơi nước Huế – Đà Nẵng dự kiến khai thác vào cuối năm nay và các đường bay mới của Huế, du khách được giảm 50% phí tham quan tại các điểm di tích...”.

Cùng với chính sách ưu đãi về giá, Huế đang thúc đẩy phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe, kết nối các bệnh viện, cơ sở y tế với doanh nghiệp lữ hành và khách sạn. Qua đó, du khách có thể kết hợp khám, chữa bệnh, nghỉ dưỡng và tham quan các điểm đến.

Huế đang thúc đẩy phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe.

Hội nghị cũng giới thiệu nền tảng Huế TRIPO – AI Trip Planner. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo này hỗ trợ du khách xây dựng lịch trình cá nhân hóa, tham khảo chi phí và tìm kiếm điểm đến phù hợp.

Đáng chú ý, Hội nghị cũng giới thiệu về 3 sự kiện du lịch trong năm 2027 gồm Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế (Huế Wonderverse Music Fest), chương trình truyền hình thực tế sáng tạo The Hue Creators và Lễ hội ánh sáng trên sông Hương. Đây là những hoạt động kết nối văn hóa, di sản với âm nhạc và các hình thức sáng tạo hiện đại, góp phần làm mới sản phẩm du lịch của địa phương.

Các đại biểu trao đổi, đề xuất giải pháp xúc tiến, quảng bá, thu hút khách và mở rộng thị trường.

Hội nghị cũng là dịp để cơ quan quản lý và doanh nghiệp trao đổi, đề xuất giải pháp xúc tiến, quảng bá, thu hút khách và mở rộng thị trường.

Dịp này, Hiệp hội Du lịch thành phố Huế ký kết biên bản ghi nhớ với các cơ sở y tế, tăng cường liên kết, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch y tế. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết: thành phố đang rà soát cơ cấu thị trường khách, tập trung phát triển các tuyến vận tải mới và sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe, y tế.

Khách du lịch đến Huế

“Thành phố đánh giá lại cơ cấu thị trường khách, xây dựng và ban hành kế hoạch kích cầu các sản phẩm mới. Trong đó, chúng tôi tập trung vào các tuyến vận tải hành khách mới, các sản phẩm du lịch liên quan đến chăm sóc sức khỏe và y tế. Chúng tôi hy vọng với những chính sách và chiến dịch lần này, lượng khách đến Huế sẽ tăng, qua đó gia tăng các chỉ tiêu du lịch”, ông Trần Hữu Thùy Giang nói.