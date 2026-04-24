Chậm hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án, Quảng Ngãi không đổ lỗi cơ chế

Thứ Sáu, 09:55, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 23/4, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thực tế công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của Tập đoàn Hòa Phát tại Khu Kinh tế Dung Quất. Qua kiểm tra cho thấy, các dự án quy mô lớn, tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số khu vực vẫn chậm, kéo dài.

Tại khu vực Nhà máy Cán 4 thuộc khu 51ha, Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, hiện vẫn còn 2 nhóm hộ chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Các vướng mắc chủ yếu liên quan tranh chấp vật kiến trúc trong gia đình, đề nghị giao đất ở cho con và yêu cầu bồi thường theo loại đất ở.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (áo trắng, hàng đầu, bên trái) kiểm tra tại Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất

Trong khi đó, tại Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, quy mô gần 15ha trong Khu công nghiệp Đông Dung Quất, phần lớn diện tích đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một phần diện tích chưa được phê duyệt phương án, hồ sơ chi phí hạ tầng chậm hoàn thiện. Một số hộ dân cản trở thi công, yêu cầu bố trí đất di dời mộ; việc xác định hướng tuyến đường ống khí than cũng gặp khó do vướng lấn chiếm đất và phải thỏa thuận với các đơn vị liên quan.

Thực tế này cho thấy, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương chưa thật sự chặt chẽ; việc xử lý vướng mắc còn thiếu quyết liệt, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện, ảnh hưởng tiến độ chung của các dự án lớn tại Khu kinh tế Dung Quất.

Trước tình hình đó, doanh nghiệp kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị liên quan, đặc biệt là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND xã Vạn Tường tăng cường vận động, sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại, bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tại khu vực nhà máy

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi rà soát, xử lý các vướng mắc liên quan nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đối với các khu vực liên quan hành lang an toàn thuộc Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, đặc biệt là tuyến đường ống khí than, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu doanh nghiệp phối hợp với địa phương xác định rõ ranh giới, khoảng cách an toàn để triển khai các bước tiếp theo.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi thẳng thắn chỉ ra những tồn tại kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời yêu cầu các đơn vị phải nâng cao trách nhiệm, không thể tiếp tục đổ lỗi cho cơ chế.

Liên quan khu 51ha phục vụ Nhà máy Cán 4, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, chậm nhất trước ngày 30/4; trong vòng 15 ngày tiếp theo phải hoàn thành phương án bồi thường để tổ chức chi trả. Địa phương được giao chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong công tác giải phóng mặt bằng. Các trường hợp đã được tuyên truyền, vận động đầy đủ nhưng không chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định, đảm bảo tiến độ dự án và tính nghiêm minh của pháp luật.

Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất đang thi công

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc chậm phê duyệt phương án tái định cư trong thời gian dài, dù người dân đã bàn giao mặt bằng là tồn tại cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và nhanh chóng khắc phục.

"Đối với dự án Nhà máy Cán 4, khu vực 51ha, đề nghị các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là UBND xã Vạn Tường khẩn trương xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, chậm nhất là ngày 30/4 phải hoàn thành. Trên cơ sở đó, trong vòng 15 ngày, giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh hoàn thành phương án bồi thường để trình UBND xã Vạn Tường. UBND xã Vạn Tường phải khẩn trương báo cáo các trường hợp chênh lệch về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, chậm nhất là ngày 10/5; đến ngày 30/5 có ý kiến chính thức trả lời cho địa phương", ông Đỗ Tâm Hiển cho biết thêm.

Cán bộ cơ sở miền núi Quảng Ngãi cùng nhau gánh việc

VOV.VN - Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc ở cấp xã tăng gấp nhiều lần. Trước áp lực đó, đội ngũ cán bộ cơ sở ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động sắp xếp công việc, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, nỗ lực gánh việc để bảo đảm hoạt động thông suốt và phục vụ người dân.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: bàn giao mặt bằng khu kinh tế dung quất gang thép hòa phát dung quất
Đề xuất xây dựng kho xăng dầu tại Quảng Ngãi

