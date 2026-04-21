Quảng Ngãi giữ an toàn mùa tắm biển, không chủ quan nguy cơ đuối nước

Những ngày cuối tháng 4, nắng nóng ở miền Trung oi ả, bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi trở thành “điểm hẹn” của đông đảo người dân và du khách. Biển xanh, gió mát níu chân người tắm biển. Những buổi chiều cuối tuần, có hàng trăm người tắm biển Mỹ Khê. Đằng sau sự nhộn nhịp ở bãi biển Mỹ Khê vẫn là nỗi lo về nguy cơ đuối nước.

Lực lượng cứu hộ quan sát và cảnh báo người tắm biển không ra khu vực an toàn tại bãi biển Mỹ Khê.

Từ đầu năm đến nay, tại khu vực biển Mỹ Khê, xã tịnh Khê đã xảy ra nhiều vụ việc đuối nước gây tử vong. Vào chiều ngày 15/2, hai học sinh trú xã An Phú tắm biển tại khu vực này bị sóng cuốn ra xa. Người dân phát hiện, tổ chức ứng cứu, nhưng chỉ kịp đưa một em vào bờ, nạn nhân còn lại bị chết đuối.

Bà Nguyễn Thị Trinh, ở xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, một người tắm tại biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê cho rằng, người dân chỉ nên tắm ở những vùng được cắm cờ giới hạn, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Lãnh đạo UBND xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác cảnh báo và cứu hộ

“Chúng ta nên tắm trong khu vực được cắm cờ giới hạn. Tại bãi biễn Mỹ Khê, lực lượng cứu hộ thường xuyên túc trực, đặc biệt vào buổi sáng, liên tục nhắc nhở không bơi ra xa và sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố, góp phần bảo đảm an toàn cho người tắm”, bà Trinh cho biết.

Thời gian qua, các vụ đuối nước ở khu vực biển Quảng Ngãi chủ yếu xảy ra với những người ít kinh nghiệm, không quen tắm biển, trong khi những người thường xuyên tắm và tuân thủ hướng dẫn an toàn thì ít gặp rủi ro

Bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Thực tế cho thấy, điều kiện phục vụ cứu hộ tại Mỹ Khê còn nhiều thiếu thốn. Biển báo cảnh báo chưa đầy đủ, lực lượng cứu hộ còn mỏng. Một khó khăn khác là cơ sở vật chất bị hư hỏng sau mưa bão vào năm ngoái. Chòi canh sập, hệ thống loa truyền thanh không còn hoạt động, khiến việc cảnh báo trực tiếp gặp nhiều trở ngại.

Tổ Quản lý bãi biển Mỹ Khê có 8 thành viên, phụ trách dọc bờ biển dài khoảng 800 mét, làm việc hai ca mỗi ngày. Lực lượng mỏng, trong khi người tắm ngày càng đông, áp lực cứu hộ vì vậy cũng tăng lên.

Ông Phạm Hoàng Ân, Tổ phó Tổ Quản lý bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các thành viên của Tổ quản lý bãi biển phải quan sát 24/24h, nhằm ứng cứu kịp thời, hạn chế tối đa các tình huống đáng tiếc xảy ra.

Tổ Quản lý Biển Mỹ Khê giăng phao cảnh báo khu vực an toàn.

“Hệ thống cứu hộ còn hạn chế, lực lượng quản lý còn mỏng nên nhiều lúc xảy ra sự cố đáng tiếc ở hai đầu bãi biển. Nhiều lúc xảy ra sự cố, anh em xử lý không được”, ông Ân chia sẻ.

Mới đây, chính quyền xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai thả phao, thiết lập khu vực tắm an toàn dài khoảng 850 mét, từ khu vực quán cà phê Bosoom đến Nhà hàng Mỹ Khê.

Lực lượng chức năng xã Tịnh Khê kiểm tra, bố trí phao tại những vị trí có dòng chảy xa bờ.

Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương rà soát, bổ sung trang thiết bị, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người tắm biển bảo đảm an toàn.

“Giăng phao tại khu vực bãi tắm an toàn để người dân nhận biết và tắm bảo đảm. Đầu tư thêm trang thiết bị nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân trên địa bàn. Khắc phục hệ thống loa cảnh báo, bổ sung còi để khi có sự cố, âm thanh kịp thời báo động; đồng thời hoàn thiện hệ thống camera giám sát. Sắp đến dịp lễ 30/4 và 1/5 rất dài ngày cùng mùa hè, người dân và du khách sẽ về bãi biển Mỹ Khê rất đông, vì vậy vấn đề bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình tắm biển, vui chơi tại đây được xã đặc biệt quan tâm, tập trung thực hiện”, ông Vương nói.