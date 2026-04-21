Quảng Ngãi giữ an toàn mùa tắm biển, không chủ quan nguy cơ đuối nước
VOV.VN - Bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi thu hút đông người dân và du khách đến tắm biển, vui chơi. Đằng sau không khí nhộn nhịp ở bãi biển mỗi buổi chiều là nỗi lo về nguy cơ đuối nước, khi điều kiện cứu hộ còn hạn chế. Địa phương đang triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn cho người tắm biển.
Những ngày cuối tháng 4, nắng nóng ở miền Trung oi ả, bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi trở thành “điểm hẹn” của đông đảo người dân và du khách. Biển xanh, gió mát níu chân người tắm biển. Những buổi chiều cuối tuần, có hàng trăm người tắm biển Mỹ Khê. Đằng sau sự nhộn nhịp ở bãi biển Mỹ Khê vẫn là nỗi lo về nguy cơ đuối nước.
Từ đầu năm đến nay, tại khu vực biển Mỹ Khê, xã tịnh Khê đã xảy ra nhiều vụ việc đuối nước gây tử vong. Vào chiều ngày 15/2, hai học sinh trú xã An Phú tắm biển tại khu vực này bị sóng cuốn ra xa. Người dân phát hiện, tổ chức ứng cứu, nhưng chỉ kịp đưa một em vào bờ, nạn nhân còn lại bị chết đuối.
Bà Nguyễn Thị Trinh, ở xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, một người tắm tại biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê cho rằng, người dân chỉ nên tắm ở những vùng được cắm cờ giới hạn, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.
“Chúng ta nên tắm trong khu vực được cắm cờ giới hạn. Tại bãi biễn Mỹ Khê, lực lượng cứu hộ thường xuyên túc trực, đặc biệt vào buổi sáng, liên tục nhắc nhở không bơi ra xa và sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố, góp phần bảo đảm an toàn cho người tắm”, bà Trinh cho biết.
Thời gian qua, các vụ đuối nước ở khu vực biển Quảng Ngãi chủ yếu xảy ra với những người ít kinh nghiệm, không quen tắm biển, trong khi những người thường xuyên tắm và tuân thủ hướng dẫn an toàn thì ít gặp rủi ro
Thực tế cho thấy, điều kiện phục vụ cứu hộ tại Mỹ Khê còn nhiều thiếu thốn. Biển báo cảnh báo chưa đầy đủ, lực lượng cứu hộ còn mỏng. Một khó khăn khác là cơ sở vật chất bị hư hỏng sau mưa bão vào năm ngoái. Chòi canh sập, hệ thống loa truyền thanh không còn hoạt động, khiến việc cảnh báo trực tiếp gặp nhiều trở ngại.
Tổ Quản lý bãi biển Mỹ Khê có 8 thành viên, phụ trách dọc bờ biển dài khoảng 800 mét, làm việc hai ca mỗi ngày. Lực lượng mỏng, trong khi người tắm ngày càng đông, áp lực cứu hộ vì vậy cũng tăng lên.
Ông Phạm Hoàng Ân, Tổ phó Tổ Quản lý bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các thành viên của Tổ quản lý bãi biển phải quan sát 24/24h, nhằm ứng cứu kịp thời, hạn chế tối đa các tình huống đáng tiếc xảy ra.
“Hệ thống cứu hộ còn hạn chế, lực lượng quản lý còn mỏng nên nhiều lúc xảy ra sự cố đáng tiếc ở hai đầu bãi biển. Nhiều lúc xảy ra sự cố, anh em xử lý không được”, ông Ân chia sẻ.
Mới đây, chính quyền xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai thả phao, thiết lập khu vực tắm an toàn dài khoảng 850 mét, từ khu vực quán cà phê Bosoom đến Nhà hàng Mỹ Khê.
Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương rà soát, bổ sung trang thiết bị, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người tắm biển bảo đảm an toàn.
“Giăng phao tại khu vực bãi tắm an toàn để người dân nhận biết và tắm bảo đảm. Đầu tư thêm trang thiết bị nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân trên địa bàn. Khắc phục hệ thống loa cảnh báo, bổ sung còi để khi có sự cố, âm thanh kịp thời báo động; đồng thời hoàn thiện hệ thống camera giám sát. Sắp đến dịp lễ 30/4 và 1/5 rất dài ngày cùng mùa hè, người dân và du khách sẽ về bãi biển Mỹ Khê rất đông, vì vậy vấn đề bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình tắm biển, vui chơi tại đây được xã đặc biệt quan tâm, tập trung thực hiện”, ông Vương nói.