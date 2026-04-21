中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Ngãi giữ an toàn mùa tắm biển, không chủ quan nguy cơ đuối nước

Thứ Ba, 16:43, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi thu hút đông người dân và du khách đến tắm biển, vui chơi. Đằng sau không khí nhộn nhịp ở bãi biển mỗi buổi chiều là nỗi lo về nguy cơ đuối nước, khi điều kiện cứu hộ còn hạn chế. Địa phương đang triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn cho người tắm biển.

Những ngày cuối tháng 4, nắng nóng ở miền Trung oi ả, bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi trở thành “điểm hẹn” của đông đảo người dân và du khách. Biển xanh, gió mát níu chân người tắm biển. Những buổi chiều cuối tuần, có hàng trăm người tắm biển Mỹ Khê. Đằng sau sự nhộn nhịp ở bãi biển Mỹ Khê vẫn là nỗi lo về nguy cơ đuối nước.

quang ngai giu an toan mua tam bien, khong chu quan nguy co duoi nuoc hinh anh 1
Lực lượng cứu hộ quan sát và cảnh báo người tắm biển không ra khu vực an toàn tại bãi biển Mỹ Khê.

Từ đầu năm đến nay, tại khu vực biển Mỹ Khê, xã tịnh Khê đã xảy ra nhiều vụ việc đuối nước gây tử vong. Vào chiều ngày 15/2, hai học sinh trú xã An Phú tắm biển tại khu vực này bị sóng cuốn ra xa. Người dân phát hiện, tổ chức ứng cứu, nhưng chỉ kịp đưa một em vào bờ, nạn nhân còn lại bị chết đuối.

Bà Nguyễn Thị Trinh, ở xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, một người tắm tại biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê cho rằng, người dân chỉ nên tắm ở những vùng được cắm cờ giới hạn, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

quang ngai giu an toan mua tam bien, khong chu quan nguy co duoi nuoc hinh anh 2
Lãnh đạo UBND xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác cảnh báo và cứu hộ

“Chúng ta nên tắm trong khu vực được cắm cờ giới hạn. Tại bãi biễn Mỹ Khê, lực lượng cứu hộ thường xuyên túc trực, đặc biệt vào buổi sáng, liên tục nhắc nhở không bơi ra xa và sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố, góp phần bảo đảm an toàn cho người tắm”, bà Trinh cho biết. 

Thời gian qua, các vụ đuối nước ở khu vực biển Quảng Ngãi chủ yếu xảy ra với những người ít kinh nghiệm, không quen tắm biển, trong khi những người thường xuyên tắm và tuân thủ hướng dẫn an toàn thì ít gặp rủi ro

quang ngai giu an toan mua tam bien, khong chu quan nguy co duoi nuoc hinh anh 3
Bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Thực tế cho thấy, điều kiện phục vụ cứu hộ tại Mỹ Khê còn nhiều thiếu thốn. Biển báo cảnh báo chưa đầy đủ, lực lượng cứu hộ còn mỏng. Một khó khăn khác là cơ sở vật chất bị hư hỏng sau mưa bão vào năm ngoái. Chòi canh sập, hệ thống loa truyền thanh không còn hoạt động, khiến việc cảnh báo trực tiếp gặp nhiều trở ngại.

Tổ Quản lý bãi biển Mỹ Khê có 8 thành viên, phụ trách dọc bờ biển dài khoảng 800 mét, làm việc hai ca mỗi ngày. Lực lượng mỏng, trong khi người tắm ngày càng đông, áp lực cứu hộ vì vậy cũng tăng lên.

Ông Phạm Hoàng Ân, Tổ phó Tổ Quản lý bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các thành viên của Tổ quản lý bãi biển phải quan sát 24/24h, nhằm ứng cứu kịp thời, hạn chế tối đa các tình huống đáng tiếc xảy ra.

quang ngai giu an toan mua tam bien, khong chu quan nguy co duoi nuoc hinh anh 4
Tổ Quản lý Biển Mỹ Khê giăng phao cảnh báo khu vực an toàn.

“Hệ thống cứu hộ còn hạn chế, lực lượng quản lý còn mỏng nên nhiều lúc xảy ra sự cố đáng tiếc ở hai đầu bãi biển. Nhiều lúc xảy ra sự cố, anh em xử lý không được”, ông Ân chia sẻ. 

Mới đây, chính quyền xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai thả phao, thiết lập khu vực tắm an toàn dài khoảng 850 mét, từ khu vực quán cà phê Bosoom đến Nhà hàng Mỹ Khê.

quang ngai giu an toan mua tam bien, khong chu quan nguy co duoi nuoc hinh anh 5
Lực lượng chức năng xã Tịnh Khê kiểm tra, bố trí phao tại những vị trí có dòng chảy xa bờ.

Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương rà soát, bổ sung trang thiết bị, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người tắm biển bảo đảm an toàn.

“Giăng phao tại khu vực bãi tắm an toàn để người dân nhận biết và tắm bảo đảm. Đầu tư thêm trang thiết bị nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân trên địa bàn. Khắc phục hệ thống loa cảnh báo, bổ sung còi để khi có sự cố, âm thanh kịp thời báo động; đồng thời hoàn thiện hệ thống camera giám sát. Sắp đến dịp lễ 30/4 và 1/5 rất dài ngày cùng mùa hè, người dân và du khách sẽ về bãi biển Mỹ Khê rất đông, vì vậy vấn đề bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình tắm biển, vui chơi tại đây được xã đặc biệt quan tâm, tập trung thực hiện”, ông Vương nói. 

z7731302676009_0cb13d991cb671f279642f6720ce7d8f_20260416132642.jpg

Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp: Quảng Ngãi gấp rút gỡ vướng

VOV.VN - Quý I/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạt 7,2%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Thực tế cho thấy, hàng loạt “điểm nghẽn” như vướng mặt bằng, chậm xác định giá đất, thiếu vật liệu và phối hợp chưa đồng bộ đang kéo chậm tiến độ nhiều dự án.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: miền Trung Phạm Quốc Vương bãi biễn Mỹ Khê du khách
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Ngãi lập tổ công tác xây dựng quy định bồi thường, tái định cư
VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ rà soát, tham mưu xây dựng quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi phê duyệt dự án nâng cấp Quốc lộ 24 hơn 2.350 tỷ đồng
VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn còn lại từ Km32 đến Km89+513 trên Quốc lộ 24 với tổng mức đầu tư khoảng 2.350 tỷ đồng.

Mưa đá ở Quảng Ngãi khiến nhiều diện tích cây nông nghiệp bị hư hỏng
VOV.VN - Mưa đá liên tiếp tại xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cũ) khiến hơn 5 ha cây trồng bị hư hại nặng, nhiều hộ dân thiệt hại lớn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục