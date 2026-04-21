Đề xuất xây dựng kho xăng dầu tại Quảng Ngãi

Ngày 21/4, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và nhà đầu tư để cho ý kiến phương án đầu tư dự án Kho xăng dầu HP OIL Quảng Ngãi.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư HP OIL Quảng Ngãi đề xuất, dự kiến xây dựng tại thôn An Xuân, xã Đông Sơn (huyện Bình Sơn và thành phố Quảng Ngãi cũ) với diện tích khoảng 2 héc ta. Quy mô đầu tư gồm hệ thống kho chứa, tuyến ống dẫn và hạ tầng giao thông kết nối với mạng lưới hiện hữu; sức chứa khoảng 4.800 mét khối, tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án nhằm chủ động nguồn cung xăng dầu tại chỗ, phục vụ hoạt động vận tải đường thủy như tàu cá, tàu dịch vụ và vận tải đường bộ; đồng thời góp phần giảm chi phí logistics, đảm bảo nguồn cung ổn định cho khu vực.

Đại diện Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi phát biểu ý kiến.

Theo Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, phương án đầu tư dự án cơ bản phù hợp với các quy hoạch còn hiệu lực trên địa bàn, trong đó có quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2030.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi hoan nghênh đề xuất đầu tư kho xăng dầu của nhà đầu tư; đồng thời nhấn mạnh đây là dự án cần thiết, góp phần đảm bảo nguồn cung nhiên liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Trần Phước Hiền giao Sở Công Thương làm đầu mối, phối hợp với nhà đầu tư rà soát toàn diện các điều kiện thực hiện dự án, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đất đai, bảo đảm tính khả thi. Chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, rà soát sự phù hợp và tính đồng bộ của dự án với các quy hoạch; bảo đảm kết nối hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy; thực hiện đầy đủ các thủ tục về đánh giá tác động môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại cuộc họp.

Theo ông Trần Phước Hiền, trong bối cảnh có nhiều biến động như hiện nay, việc dự trữ xăng dầu là rất cần thiết; các sở, ngành, địa phương cần tích cực hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành thủ tục dự án để sớm trình UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, quyết định.