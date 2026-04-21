Đề xuất xây dựng kho xăng dầu tại Quảng Ngãi

Thứ Ba, 19:35, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương tích cực hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục dự án Kho xăng dầu HP OIL Quảng Ngãi, sớm trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Ngày 21/4, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và nhà đầu tư để cho ý kiến phương án đầu tư dự án Kho xăng dầu HP OIL Quảng Ngãi.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư HP OIL Quảng Ngãi đề xuất, dự kiến xây dựng tại thôn An Xuân, xã Đông Sơn (huyện Bình Sơn và thành phố Quảng Ngãi cũ) với diện tích khoảng 2 héc ta. Quy mô đầu tư gồm hệ thống kho chứa, tuyến ống dẫn và hạ tầng giao thông kết nối với mạng lưới hiện hữu; sức chứa khoảng 4.800 mét khối, tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án nhằm chủ động nguồn cung xăng dầu tại chỗ, phục vụ hoạt động vận tải đường thủy như tàu cá, tàu dịch vụ và vận tải đường bộ; đồng thời góp phần giảm chi phí logistics, đảm bảo nguồn cung ổn định cho khu vực.

Đại diện Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi phát biểu ý kiến.

Theo Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, phương án đầu tư dự án cơ bản phù hợp với các quy hoạch còn hiệu lực trên địa bàn, trong đó có quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2030.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi hoan nghênh đề xuất đầu tư kho xăng dầu của nhà đầu tư; đồng thời nhấn mạnh đây là dự án cần thiết, góp phần đảm bảo nguồn cung nhiên liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Ông Trần Phước Hiền giao Sở Công Thương làm đầu mối, phối hợp với nhà đầu tư rà soát toàn diện các điều kiện thực hiện dự án, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đất đai, bảo đảm tính khả thi. Chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, rà soát sự phù hợp và tính đồng bộ của dự án với các quy hoạch; bảo đảm kết nối hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy; thực hiện đầy đủ các thủ tục về đánh giá tác động môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại cuộc họp.

Theo ông Trần Phước Hiền, trong bối cảnh có nhiều biến động như hiện nay, việc dự trữ xăng dầu là rất cần thiết; các sở, ngành, địa phương cần tích cực hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành thủ tục dự án để sớm trình UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, quyết định.

Quảng Ngãi giữ an toàn mùa tắm biển, không chủ quan nguy cơ đuối nước

VOV.VN - Bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi thu hút đông người dân và du khách đến tắm biển, vui chơi. Đằng sau không khí nhộn nhịp ở bãi biển mỗi buổi chiều là nỗi lo về nguy cơ đuối nước, khi điều kiện cứu hộ còn hạn chế. Địa phương đang triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn cho người tắm biển.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

Bắt giữ người đàn ông vận chuyển trái phép vật liệu nổ ở Quảng Ngãi
Bắt giữ người đàn ông vận chuyển trái phép vật liệu nổ ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Văn Hậu (37 tuổi), trú thôn Phước Thiện 1, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi vận chuyển trái phép vật liệu nổ; đồng thời thu giữ hơn 300 kg chất rắn dạng cục, màu xám (nghi là thuốc nổ) có liên quan đến vụ việc.

Bắt giữ người đàn ông vận chuyển trái phép vật liệu nổ ở Quảng Ngãi

Bắt giữ người đàn ông vận chuyển trái phép vật liệu nổ ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Văn Hậu (37 tuổi), trú thôn Phước Thiện 1, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi vận chuyển trái phép vật liệu nổ; đồng thời thu giữ hơn 300 kg chất rắn dạng cục, màu xám (nghi là thuốc nổ) có liên quan đến vụ việc.

Quảng Ngãi công bố 3 khu vực nhận chìm chất nạo vét ở biển
Quảng Ngãi công bố 3 khu vực nhận chìm chất nạo vét ở biển

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định về việc công bố danh mục khu vực, địa điểm nhận chìm chất nạo vét ở biển trên địa bàn tỉnh nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động nạo vét, đảm bảo yêu cầu về môi trường và an toàn hàng hải.

Quảng Ngãi công bố 3 khu vực nhận chìm chất nạo vét ở biển

Quảng Ngãi công bố 3 khu vực nhận chìm chất nạo vét ở biển

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định về việc công bố danh mục khu vực, địa điểm nhận chìm chất nạo vét ở biển trên địa bàn tỉnh nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động nạo vét, đảm bảo yêu cầu về môi trường và an toàn hàng hải.

Con chó tấn công nhiều người ở Quảng Ngãi được xác định bị bệnh dại
Con chó tấn công nhiều người ở Quảng Ngãi được xác định bị bệnh dại

VOV.VN - Con chó thả rông tấn công nhiều người dân ở xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi được cơ quan thú y xác định dương tính với virus gây bệnh dại. Ngành chức năng đã khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch và triển khai các biện pháp phòng, chống lây lan.

Con chó tấn công nhiều người ở Quảng Ngãi được xác định bị bệnh dại

Con chó tấn công nhiều người ở Quảng Ngãi được xác định bị bệnh dại

VOV.VN - Con chó thả rông tấn công nhiều người dân ở xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi được cơ quan thú y xác định dương tính với virus gây bệnh dại. Ngành chức năng đã khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch và triển khai các biện pháp phòng, chống lây lan.

