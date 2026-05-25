Chè Việt quảng bá tại “Ngày Quốc tế Chè” ở Quảng Tây, mở rộng cơ hội hợp tác

Thứ Hai, 18:28, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - “Ngày Quốc tế Chè” lần đầu tiên được tổ chức tại Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2026 đã trở thành diễn đàn kết nối doanh nghiệp ngành chè các nước, mở ra cơ hội giao thương và hợp tác giữa doanh nghiệp chè Việt Nam với các đối tác Trung Quốc và khu vực châu Á.

“Ngày Quốc tế Chè” thu hút gần 300 đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, chính quyền trung ương và địa phương Trung Quốc cùng các hiệp hội, doanh nghiệp ngành chè của nhiều quốc gia châu Á.

Trong khuôn khổ sự kiện, các doanh nghiệp Việt Nam đã giới thiệu nhiều sản phẩm chè đặc sắc, chất lượng cao tại khu triển lãm quốc gia Việt Nam. Gian hàng chè Việt thu hút đông đảo khách tham quan Trung Quốc và quốc tế đến tìm hiểu, thưởng thức hương vị trà Việt.

Đoàn doanh nghiệp chè Việt Nam cùng lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương và Hiệp hội Chè Việt Nam cũng tham dự “Lễ hội trà con đường tơ lụa” với chủ đề “Thế giới cùng uống chung 1 tách trà”. Tại đây, khoảng 20 doanh nghiệp trà nổi tiếng của Trung Quốc và Quảng Tây trực tiếp giới thiệu các dòng trà đặc sản như trà Phổ Nhĩ, trà cổ thụ, Lục Bảo trà, hồng trà, trà đen và trà xanh.

Thông qua hoạt động giao lưu, thưởng trà và kết nối trực tiếp, doanh nghiệp các bên đã trao đổi kinh nghiệm về trồng, chế biến, gia công chè cũng như ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất. Một số doanh nghiệp Việt Nam đã tìm được đối tác để xuất khẩu nguyên liệu chè phục vụ chế biến tại Trung Quốc.

Nhiều doanh nghiệp chè Quảng Tây cho biết hiện đang nhập nguyên liệu chè của Việt Nam qua cửa khẩu Đông Hưng để chế biến thành chè Lục Bảo, cho thấy dư địa hợp tác giữa ngành chè hai nước còn rất lớn.

 

Xanh hóa vùng chè, nâng tầm thương hiệu trà Thái Nguyên

VOV.VN - Là vùng chè nổi tiếng cả nước, Thái Nguyên đang đẩy mạnh chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm. Hướng đi này không chỉ đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường mà còn góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nền sản xuất chè bền vững.

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: ngành chè Việt Nam hợp tác ngành chè Việt Nam - Trung Quốc Nam Ninh Quảng Tây chè Việt xuất khẩu sang Trung Quốc
Trà xanh tốt đến mấy uống kiểu này chẳng khác gì tự hại mình lại ít người biết
Trà xanh tốt đến mấy uống kiểu này chẳng khác gì tự hại mình lại ít người biết

VOV.VN - Trà xanh từ lâu đã được tôn vinh là "thần dược" cho sức khỏe. Tuy nhiên, ranh giới giữa "bổ dưỡng" và "độc hại" đôi khi chỉ cách nhau bởi một thói quen nhỏ. Dưới đây là những sai lầm phổ biến khi uống trà xanh cần thay đổi nếu bạn đang mắc phải.

