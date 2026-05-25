Chè Việt quảng bá tại “Ngày Quốc tế Chè” ở Quảng Tây, mở rộng cơ hội hợp tác

“Ngày Quốc tế Chè” thu hút gần 300 đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, chính quyền trung ương và địa phương Trung Quốc cùng các hiệp hội, doanh nghiệp ngành chè của nhiều quốc gia châu Á.

Trong khuôn khổ sự kiện, các doanh nghiệp Việt Nam đã giới thiệu nhiều sản phẩm chè đặc sắc, chất lượng cao tại khu triển lãm quốc gia Việt Nam. Gian hàng chè Việt thu hút đông đảo khách tham quan Trung Quốc và quốc tế đến tìm hiểu, thưởng thức hương vị trà Việt.

Đoàn doanh nghiệp chè Việt Nam cùng lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương và Hiệp hội Chè Việt Nam cũng tham dự “Lễ hội trà con đường tơ lụa” với chủ đề “Thế giới cùng uống chung 1 tách trà”. Tại đây, khoảng 20 doanh nghiệp trà nổi tiếng của Trung Quốc và Quảng Tây trực tiếp giới thiệu các dòng trà đặc sản như trà Phổ Nhĩ, trà cổ thụ, Lục Bảo trà, hồng trà, trà đen và trà xanh.

Thông qua hoạt động giao lưu, thưởng trà và kết nối trực tiếp, doanh nghiệp các bên đã trao đổi kinh nghiệm về trồng, chế biến, gia công chè cũng như ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất. Một số doanh nghiệp Việt Nam đã tìm được đối tác để xuất khẩu nguyên liệu chè phục vụ chế biến tại Trung Quốc.

Nhiều doanh nghiệp chè Quảng Tây cho biết hiện đang nhập nguyên liệu chè của Việt Nam qua cửa khẩu Đông Hưng để chế biến thành chè Lục Bảo, cho thấy dư địa hợp tác giữa ngành chè hai nước còn rất lớn.