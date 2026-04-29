Chi phí năng lượng đẩy kỳ vọng lạm phát Khu vực đồng euro lên mức báo động

Theo kết quả khảo sát mới nhất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), được thực hiện từ ngày 5 đến ngày 30/3, đúng những tuần đầu tiên của cuộc xung đột tại Trung Đông, kỳ vọng trung bình về mức lạm phát trong 12 tháng tới tăng vọt từ 2,5% trong tháng 2 lên 4% trong tháng 3, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong nhiều tháng qua. Các nhà hoạch định chính sách lo ngại, nếu kỳ vọng lạm phát của người dân và doanh nghiệp duy trì ở mức cao, áp lực tăng lương, tăng giá hàng hóa sẽ kéo dài, khiến lạm phát thực tế khó kiểm soát.

Kết quả khảo sát của ECB cũng cho thấy, giá năng lượng tăng cao là một trong những nguyên nhân chính đẩy chi phí sản xuất và tiêu dùng lên cao. Người tiêu dùng cảm nhận rõ điều này thông qua mức tăng của giá xăng dầu, hóa đơn điện gia đình và giá cả các mặt hàng thiết yếu. Bên cạnh đó, đa số hộ gia đình cho rằng, chi phí nhiên liệu tăng cao sẽ không giới hạn ở lĩnh vực năng lượng mà sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế.

Trước tình hình đó, ECB dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ nhằm đánh giá rủi ro lạm phát, cũng như tác động của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đến giá cả và tăng trưởng kinh tế.

Theo giới phân tích, trong bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu biến động nhanh chóng, khu vực đồng euro có thể sẽ đối mặt với giai đoạn thử thách khi vừa phải kiểm soát lạm phát gia tăng vừa duy trì đà phục hồi của nền kinh tế. Nếu giá năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao, ECB có thể sẽ phải điều chỉnh lập trường chính sách tiền tệ theo hướng thận trọng hơn trong các cuộc họp sắp tới.