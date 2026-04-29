  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Chi phí năng lượng đẩy kỳ vọng lạm phát Khu vực đồng euro lên mức báo động

Thứ Tư, 07:03, 29/04/2026
VOV.VN - Theo kết quả cuộc khảo sát mới nhất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), chi phí năng lượng tăng vọt do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang đẩy kỳ vọng lạm phát tại khu vực đồng euro lên mức báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp và người tiêu dùng trên khắp khu vực này.

Theo kết quả khảo sát mới nhất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), được thực hiện từ ngày 5 đến ngày 30/3, đúng những tuần đầu tiên của cuộc xung đột tại Trung Đông, kỳ vọng trung bình về mức lạm phát trong 12 tháng tới tăng vọt từ 2,5% trong tháng 2 lên 4% trong tháng 3, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong nhiều tháng qua. Các nhà hoạch định chính sách lo ngại, nếu kỳ vọng lạm phát của người dân và doanh nghiệp duy trì ở mức cao, áp lực tăng lương, tăng giá hàng hóa sẽ kéo dài, khiến lạm phát thực tế khó kiểm soát.

Ảnh minh họa: Reuters

Kết quả khảo sát của ECB cũng cho thấy, giá năng lượng tăng cao là một trong những nguyên nhân chính đẩy chi phí sản xuất và tiêu dùng lên cao. Người tiêu dùng cảm nhận rõ điều này thông qua mức tăng của giá xăng dầu, hóa đơn điện gia đình và giá cả các mặt hàng thiết yếu. Bên cạnh đó, đa số hộ gia đình cho rằng, chi phí nhiên liệu tăng cao sẽ không giới hạn ở lĩnh vực năng lượng mà sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế.

Trước tình hình đó, ECB dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ nhằm đánh giá rủi ro lạm phát, cũng như tác động của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đến giá cả và tăng trưởng kinh tế.

Theo giới phân tích, trong bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu biến động nhanh chóng, khu vực đồng euro có thể sẽ đối mặt với giai đoạn thử thách khi vừa phải kiểm soát lạm phát gia tăng vừa duy trì đà phục hồi của nền kinh tế. Nếu giá năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao, ECB có thể sẽ phải điều chỉnh lập trường chính sách tiền tệ theo hướng thận trọng hơn trong các cuộc họp sắp tới.

Lưu thông qua eo biển Hormuz suy giảm nghiêm trọng

VOV.VN - Theo phân tích dữ liệu hàng hải quốc tế, hoạt động lưu thông của tàu thuyền qua eo biển chiến lược Hormuz đã suy giảm nghiêm trọng trong tuần trước, xuống mức thấp nhất kể từ đầu xung đột (ngày 28/2).

UAE rời OPEC+ có thể châm ngòi làn sóng rút lui trong liên minh dầu mỏ
VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, việc Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) rời khỏi OPEC+ có thể khiến các thành viên khác thực hiện động thái tương tự nhằm thoát khỏi những hạn chế sản lượng của liên minh.

Ông Trump chỉ trích Thủ tướng Đức, bất đồng phương Tây lộ rõ về chiến sự Iran
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 28/4 chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz sau khi nhà lãnh đạo Đức lên tiếng phê phán cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự này là cần thiết để ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trung Quốc dọa EU phải chịu mọi hậu quả sau lệnh trừng phạt nhằm vào Nga
VOV.VN - Quan hệ giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục có dấu hiệu nóng lên sau các động thái trừng phạt của khối này nhằm vào các doanh nghiệp Trung Quốc liên quan đến Nga.

