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Chính phủ ban hành kế hoạch phát triển kinh tế có vốn FDI

Thứ Ba, 22:28, 22/09/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ ký Nghị quyết số 280/NQ-CP ngày 22/9/2026 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn FDI.

Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 10-NQ/TW; đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh trong thu hút nguồn vốn nước ngoài trung và dài hạn, chất lượng cao, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045.

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Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. (Ảnh minh họa: baochinhphu.vn)

Theo Kế hoạch, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển nhân lực chất lượng cao; nâng cấp hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư chiến lược; đổi mới định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, lĩnh vực và địa bàn.

Đáng chú ý, các cơ quan được yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, tăng cường liên thông giữa các cơ quan và quản trị đầu tư trên nền tảng số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo.

Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường giám sát việc thực hiện cam kết của nhà đầu tư, xử lý các trường hợp vi phạm; đồng thời ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, đóng góp cho đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực và phát triển nhà cung ứng trong nước.

Hỗ trợ đào tạo lao động, ưu tiên dự án chiến lược

Về phát triển nhân lực, Bộ Tài chính được giao nghiên cứu cơ chế cho phép địa phương sử dụng ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đào tạo lao động. Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao, gắn với nhu cầu của các ngành, lĩnh vực ưu tiên và các dự án chiến lược.

Bộ Tài chính cũng được giao nghiên cứu cơ chế ưu đãi, hỗ trợ vượt trội và thủ tục đầu tư đặc biệt, linh hoạt đối với các dự án cốt lõi được ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài. Các chính sách này gắn với cam kết về chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển, đào tạo lao động, phát triển nhà cung ứng nội địa, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Các địa phương xây dựng danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển; ưu tiên các dự án chất lượng cao, có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước và phát triển các cụm liên kết ngành, hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ.

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Dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và cơ hội thu hút vốn FDI cho Việt Nam

VOV.VN - Trước đà dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam đứng trước cơ hội vàng đón dòng vốn FDI công nghệ cao và nâng tầm vị thế xuất khẩu. Dù vậy, bài toán đặt ra là doanh nghiệp nội địa phải nhanh chóng vượt qua rào cản về công nghệ, kết nối và quản trị để không bị bỏ lại ở các công đoạn gia công giá trị thấp

PV/VOV.VN
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