English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chính phủ đề xuất áp thuế 0,2% với đất bỏ hoang

Thứ Sáu, 14:28, 23/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, đồng thời không áp dụng hạn mức diện tích chịu thuế. Đề xuất nhằm khắc phục tình trạng lãng phí đất đai, thúc đẩy sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Đánh thuế đất bỏ hoang để thúc đẩy sử dụng hiệu quả

Ngày 23/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, Chính phủ đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, đồng thời không áp dụng hạn mức diện tích chịu thuế.

Theo Chính phủ, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành đã có những quy định liên quan đến việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Tuy nhiên, luật chưa quy định mức thuế suất cụ thể đối với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng và đất chậm đưa vào sử dụng.

Để khắc phục khoảng trống này, Chính phủ đề xuất bổ sung khoản 8 Điều 7 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quy định mức thuế suất 0,2% đối với các loại đất nêu trên và không áp dụng hạn mức diện tích chịu thuế. Việc xác định đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

chinh phu de xuat ap thue 0,2 voi dat bo hoang hinh anh 1
Chính phủ đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, đồng thời không áp dụng hạn mức diện tích chịu thuế.

Đề xuất được đưa ra nhằm tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW, trong đó đặt ra yêu cầu nghiên cứu xây dựng chính sách tài chính, thuế với lộ trình phù hợp để sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; tập trung khắc phục tình trạng bỏ hoang đất, chậm đưa đất vào sử dụng và nghiên cứu chính sách thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng.

Việc bổ sung quy định về thuế suất đối với nhóm đất này được kỳ vọng tạo thêm công cụ chính sách để thúc đẩy sử dụng đất hiệu quả hơn. Tuy nhiên, theo nội dung đề xuất, việc xác định cụ thể các trường hợp đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng vẫn phải căn cứ quy định của pháp luật về đất đai.

Bên cạnh đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, dự thảo luật còn sửa đổi quy định về đăng ký, kê khai, tính và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để phù hợp với tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đây là một trong những nội dung được đặt ra trong quá trình sửa đổi các quy định về thuế, nhằm bảo đảm sự phù hợp giữa chính sách thuế với mô hình tổ chức bộ máy và việc thực hiện các thủ tục hành chính sau sắp xếp.

Dự thảo cũng đề xuất miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở trong hạn mức của người dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo quy định của Chính phủ.

Đánh giá kỹ tính khả thi, làm rõ tiêu chí xác định đất thuộc diện chịu thuế

Tuy nhiên, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội chỉ ra nhiều điểm cần rà soát. Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành đã quy định thuế suất 0,15% đối với đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định. Nếu bổ sung mức thuế 0,2% mà không sửa đổi quy định hiện hành, có thể phát sinh chồng chéo về thuế suất đối với cùng một loại đất.

Một vướng mắc khác là khái niệm và tiêu chí xác định đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng chưa thống nhất, đầy đủ giữa dự thảo luật thuế và dự thảo sửa đổi Luật Đất đai. Việc xác định chính xác diện tích đất thuộc diện chịu thuế vì vậy có thể gặp khó khăn.

chinh phu de xuat ap thue 0,2 voi dat bo hoang hinh anh 2
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội ngày 23/10

Cơ quan thẩm tra cũng lưu ý nguy cơ phát sinh đồng thời nhiều nghĩa vụ tài chính đối với đất thực hiện dự án đầu tư nhưng chưa đưa vào sử dụng hoặc chậm tiến độ. Theo dự thảo sửa đổi Luật Đất đai, các trường hợp này có thể phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nếu tiếp tục chịu thuế 0,2%, cần làm rõ căn cứ và cách xử lý để tránh chồng chéo.

Đáng chú ý, khả năng thực thi chính sách còn là vấn đề lớn. Cơ quan thuế hiện chưa có đầy đủ dữ liệu về đất đai để xác định nghĩa vụ thuế và đánh giá tác động ngân sách. Việc nhận diện đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng còn phụ thuộc vào công tác quản lý, kiểm tra và công bố thông tin của cơ quan quản lý đất đai.

Thực tế năm 2025, số thu trên phạm vi cả nước từ thuế suất 0,2% đối với đất lấn chiếm chỉ đạt 37,5 tỷ đồng. Nhiều địa phương chưa lập bộ thuế hoặc chưa xác định được nghĩa vụ thuế; người nộp thuế cũng chưa kê khai hoặc kê khai chưa chính xác về tình trạng sử dụng đất.

Từ những vướng mắc này, cơ quan thẩm tra đề nghị đánh giá kỹ tính khả thi, làm rõ tiêu chí xác định đất thuộc diện chịu thuế và tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan. Đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, cấp xã trong việc xác định, công bố các trường hợp thuộc diện áp dụng, tránh tình trạng chính sách đã ban hành nhưng khó triển khai, không thu được thuế.

Việc đánh thuế đất bỏ hoang được đặt ra nhằm thúc đẩy sử dụng đất hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực tế, các quy định cần đủ rõ để phân biệt đất cố tình bỏ hoang với trường hợp chậm đưa vào sử dụng do nguyên nhân khách quan, đồng thời bảo đảm cơ sở dữ liệu và cơ chế phối hợp thực thi.

anh_6.jpg

Ba dự án “đất vàng” bỏ hoang cả thập kỷ ở Hà Nội gây lãng phí kéo dài nhiều năm

VOV.VN - Ba dự án “đất vàng” gồm Hattoco (Golden Millennium Tower), Usilk City và Tokyo Tower tại phường Hà Đông, Hà Nội từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn đô thị hiện đại. Thế nhưng sau hơn một thập kỷ, cả ba vẫn dang dở, bỏ hoang, xuống cấp, gây lãng phí lớn nguồn lực đất đai và làm xấu diện mạo đô thị.

 

Vân Hồng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế 0,2%: Bộ Tài chính lên tiếng
Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế 0,2%: Bộ Tài chính lên tiếng

VOV.VN - Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, tiêu chí xác định thế nào là “đất bỏ hoang” vẫn đang được rà soát, hoàn thiện để làm căn cứ áp dụng chính sách thuế.

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế 0,2%: Bộ Tài chính lên tiếng

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế 0,2%: Bộ Tài chính lên tiếng

VOV.VN - Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, tiêu chí xác định thế nào là “đất bỏ hoang” vẫn đang được rà soát, hoàn thiện để làm căn cứ áp dụng chính sách thuế.

Loạt trụ sở công ở Bắc Ninh bỏ hoang trên “đất vàng” sắp được đấu giá
Loạt trụ sở công ở Bắc Ninh bỏ hoang trên “đất vàng” sắp được đấu giá

VOV.VN - Nằm trên các tuyến phố trung tâm ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, hàng loạt trụ sở cơ quan cũ bị bỏ hoang suốt nhiều năm đang được hoàn thiện quy hoạch để đưa ra đấu giá.

Loạt trụ sở công ở Bắc Ninh bỏ hoang trên “đất vàng” sắp được đấu giá

Loạt trụ sở công ở Bắc Ninh bỏ hoang trên “đất vàng” sắp được đấu giá

VOV.VN - Nằm trên các tuyến phố trung tâm ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, hàng loạt trụ sở cơ quan cũ bị bỏ hoang suốt nhiều năm đang được hoàn thiện quy hoạch để đưa ra đấu giá.

Khu “đất vàng” Nha Trang hơn 10 năm bỏ hoang được đấu giá hơn 732 tỷ đồng
Khu “đất vàng” Nha Trang hơn 10 năm bỏ hoang được đấu giá hơn 732 tỷ đồng

VOV.VN - Việc hoàn tất đấu giá được kỳ vọng sẽ sớm đưa khu “đất vàng” ven biển này vào khai thác, tạo nguồn thu cho ngân sách và góp phần chỉnh trang khu vực trung tâm du lịch của phố biển Nha Trang.

Khu “đất vàng” Nha Trang hơn 10 năm bỏ hoang được đấu giá hơn 732 tỷ đồng

Khu “đất vàng” Nha Trang hơn 10 năm bỏ hoang được đấu giá hơn 732 tỷ đồng

VOV.VN - Việc hoàn tất đấu giá được kỳ vọng sẽ sớm đưa khu “đất vàng” ven biển này vào khai thác, tạo nguồn thu cho ngân sách và góp phần chỉnh trang khu vực trung tâm du lịch của phố biển Nha Trang.

Chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, đất bỏ hoang "lột xác" thành công viên rực rỡ đón Tết
Chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, đất bỏ hoang "lột xác" thành công viên rực rỡ đón Tết

VOV.VN - Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tại khu vực trung tâm TP.HCM, nhiều khu vực được khoác lên tấm áo mới tươi tắn, rạng rỡ hơn để chào đón người dân, du khách tới vui chơi.

Chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, đất bỏ hoang "lột xác" thành công viên rực rỡ đón Tết

Chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, đất bỏ hoang "lột xác" thành công viên rực rỡ đón Tết

VOV.VN - Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tại khu vực trung tâm TP.HCM, nhiều khu vực được khoác lên tấm áo mới tươi tắn, rạng rỡ hơn để chào đón người dân, du khách tới vui chơi.

Phát hiện bộ xương người ở bãi đất sau căn nhà hoang ở vùng biển Lâm Đồng
Phát hiện bộ xương người ở bãi đất sau căn nhà hoang ở vùng biển Lâm Đồng

VOV.VN - Chiều 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra làm rõ vụ phát hiện bộ xương người tại bãi đất sau căn nhà hoang ở xã Tiến Thành (khu vực TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

Phát hiện bộ xương người ở bãi đất sau căn nhà hoang ở vùng biển Lâm Đồng

Phát hiện bộ xương người ở bãi đất sau căn nhà hoang ở vùng biển Lâm Đồng

VOV.VN - Chiều 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra làm rõ vụ phát hiện bộ xương người tại bãi đất sau căn nhà hoang ở xã Tiến Thành (khu vực TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

 
Giáo dục
Tư vấn Luật