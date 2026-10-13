Chung cư HH Linh Đàm: Chủ đầu tư phải chi trả toàn bộ chi phí khắc phục sai phạm

Áp dụng phương án xử lý

Theo dự thảo, các công trình vi phạm được chia thành 3 nhóm để áp dụng phương án xử lý.

Nhóm 1 được tồn tại theo hiện trạng nếu đáp ứng các tiêu chí: công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, không có tranh chấp; bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy; không ảnh hưởng đến công trình lân cận; đáp ứng yêu cầu hạ tầng hoặc có phương án bổ sung. Công trình cũng phải hài hòa với cảnh quan, không vi phạm chỉ giới đường đỏ, hành lang bảo vệ công trình...

Nhóm 2 được tồn tại có điều kiện nếu chưa đáp ứng một số tiêu chí nhưng có thể khắc phục bằng giải pháp kỹ thuật, bổ sung hạ tầng hoặc di dời cư dân, chuyển đổi công năng.

Nhóm 3 phải tháo dỡ nếu không bảo đảm an toàn, không đáp ứng yêu cầu về cảnh quan hoặc vi phạm chỉ giới, hành lang bảo vệ mà không thể khắc phục. Nhóm này còn gồm nhà ở thấp tầng xây trên đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đất quốc phòng, an ninh hoặc hành lang bảo vệ công trình mà không thể điều chỉnh quy hoạch.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), anh Nguyễn Quang Thắng, cư dân HH2A thuộc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm cho biết: "Chúng tôi là cư dân đời đầu, mua bán từ chủ đầu tư, các căn hộ ở đây dù chưa có sổ đỏ nhưng vẫn được ngân hàng cho vay. Vì vậy rất mong các cơ quan chính quyền sớm có phân loại và ra quyết định hợp lý cho cư dân yên tâm sinh sống và làm việc".

Anh Nguyễn Quang Thắng chia sẻ với phóng viên

Anh Nguyễn Văn Phúc, cư dân HH1A thuộc tổ hợp chung cư Linh Đàm cho biết, nếu cư dân phải chuyển đi nơi khác mà xa so với khu chung cư HH Linh Đàm hàng chục km, cuộc sống sẽ bị xáo trộn.

“Ở đây gần trường học, bệnh viện, thuận lợi di chuyển vào trung tâm. Con cái học hành ổn định giờ bị xáo trộn. Sai phạm là của chủ đầu tư, cư dân chúng tôi bị ảnh hưởng”, anh Phúc nói.

Anh Nguyễn Văn Phúc trao đổi với phóng viên

Được biết, dự án tổ hợp chung cư HH Linh Đàm chỉ được phép xây dựng 27 tầng, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng tới 36 tầng với các tòa HH4 và 41 tầng đối với các tòa HH1, HH2, HH3 (vượt nhiều tầng so với quy hoạch được phê duyệt). Dự án gồm hơn 9.000 căn hộ với khoảng 40.000 cư dân. Dự án được đưa vào hoạt động từ năm 2015, tuy nhiên đến nay đã hơn 10 năm trôi qua, dự án vẫn chưa được cấp sổ hồng khiến người dân bức xúc.

Chủ đầu tư phải chi trả toàn bộ chi phí khắc phục sai phạm

Theo dự thảo, đối với công trình, dự án được phép tồn tại, chủ đầu tư vẫn phải thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó có việc nộp lại khoản lợi bất hợp pháp từ phần xây dựng vi phạm.

Khoản tiền này được xác định bằng tổng diện tích sàn xây dựng vi phạm tăng thêm so với quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng, nhân với đơn giá 1m2 xây dựng theo giá trị suất vốn đầu tư tại thời điểm công trình được đưa vào sử dụng thực tế, sau đó nhân với 50%

Chủ đầu tư trực tiếp nộp khoản tiền này vào ngân sách thành phố thông qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội, theo thời hạn ghi trong quyết định xử lý.

Ngoài ra, chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với những công trình được phép tồn tại. Khoản này được xác định theo giá đất tại bảng giá đất nhân với hệ số do UBND thành phố quy định tại thời điểm chấp thuận cho công trình, hạng mục công trình tồn tại theo hiện trạng.

Theo bản so sánh, thuyết minh của Sở Xây dựng, việc quy định cụ thể công thức tính khoản lợi bất hợp pháp nhằm tạo căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền thực hiện thống nhất trong quá trình xử lý vi phạm.

Dự thảo cũng khẳng định việc cho phép công trình vi phạm tiếp tục tồn tại theo cơ chế đặc thù không làm thay đổi bản chất hành vi vi phạm, không làm mất hiệu lực các kết luận thanh tra, bản án và quyết định xử lý đã có hiệu lực pháp luật.

Việc xem xét cho phép công trình tồn tại theo hiện trạng là biện pháp khắc phục hậu quả, không phải hợp thức hóa sai phạm.

Liên quan đến quyền lợi người mua nhà, sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính về xây dựng và đất đai, doanh nghiệp phải hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan chức năng thực hiện cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Trường hợp chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng không thực hiện thủ tục, người mua nhà được trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận để cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Công trình sai phạm của ông Lê Thanh Thản

Bên cạnh các khoản phải nộp ngân sách, dự thảo nghị quyết yêu cầu chủ đầu tư chịu toàn bộ kinh phí khắc phục hậu quả do những vi phạm tại dự án gây ra, gồm di dời, bồi thường, hỗ trợ tạm cư, tháo dỡ và hoàn trả, bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Kinh phí thực hiện được bảo đảm bằng tiền ký quỹ và tài sản của chủ đầu tư, không sử dụng ngân sách Nhà nước để chi trả chi phí do vi phạm gây ra.

Theo báo cáo đánh giá tác động chính sách, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết chủ đầu tư có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua nhà thuộc diện di dời, thông qua thỏa thuận nhận tiền hoặc bố trí nhà ở tại dự án khác. Đồng thời, doanh nghiệp phải cải tạo, chỉnh trang những công trình được phép tồn tại và tháo dỡ các hạng mục không bảo đảm điều kiện.