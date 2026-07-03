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Có 143 dự án chậm sử dụng đất tại TP.HCM được tham mưu gỡ vướng

Thứ Sáu, 18:48, 03/07/2026
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VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có báo cáo tình hình 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, Sở đã tham mưu tháo gỡ 143/149 dự án chậm đưa đất vào sử dụng, đạt tỷ lệ 95,97%. Sở cũng đã tiếp nhận, xử lý 330 hồ sơ đất đai từ Trung tâm Hành chính công và tham mưu UBND TP.HCM 654 văn bản giải quyết hồ sơ đất đai theo quy định.

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Nhiều dự án tại TP.HCM chậm đưa đất vào sử dụng được tham mưu gỡ vướng (Ảnh: M.Q)

Về xác định giá đất và thu tiền sử dụng đất, tổng nguồn thu dự kiến khoảng 47.028 tỷ đồng cho ngân sách Thành phố. Trong đó, Sở đã hoàn thiện dự thảo Quyết định điều chỉnh giá đất năm 2026. Đồng thời, tham mưu thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể đối với 30 hồ sơ, phối hợp cơ quan Thuế xác định nghĩa vụ tài chính 4 hồ sơ, thông báo nộp tiền thuê đất năm 2026 cho 27 hồ sơ…

Đối với công tác cấp giấy, Sở đã giải quyết 412.863 hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhà đất cho hộ gia đình, cá nhân (bằng 99,8% so với cùng kỳ); giải quyết 35.812 hồ sơ cho người mua nhà trong các dự án bất động sản (đạt 52,66% kế hoạch năm); cấp 1.112 giấy chứng nhận lần đầu cho tổ chức (đạt 74,1% kế hoạch).

Với công tác đấu giá quyền sử dụng đất, Sở đã tham mưu triển khai đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư và 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cùng với đó, triển khai đấu giá 12 khu đất trên địa bàn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối với 37/53 cơ sở nhà, đất công được UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý, Sở đang phối hợp Sở Tài chính rà soát lại kết quả thẩm định giá trị tài sản công trong giai đoạn trước.

Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, có 3 dự án cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 13 dự án đang triển khai; tỷ lệ giải ngân vốn bồi thường năm 2025 đạt 91,85%, vốn năm 2026 đạt 37,05%.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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