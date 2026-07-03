Lối đi nào cho đô thị biển phía Đông TP.HCM?

Thay đổi tư duy từ quản lý sang kiến tạo

Theo ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, phường Tam Thắng là khu vực đặc biệt của siêu đô thị TP.HCM khi sở hữu ba không gian trọng yếu, bao gồm: sân bay Vũng Tàu, hồ Bàu Trũng và khu Paradise (bao gồm khu vực Bãi Sau). Tuy nhiên, những lợi thế này hiện chưa được phát huy trong bức tranh quy hoạch phát triển đô thị mới.

Cụ thể, dù có vị trí đắc địa, khu vực sân bay Vũng Tàu lại đang án ngữ trục Đông - Tây, kìm hãm không gian phát triển của địa phương.

Cần thay đổi tư duy quản lỷ sang kiến tạo trong không gian phát triển mới

Do đó, phường Tam Thắng cần kiến nghị TP.HCM xem xét di dời sân bay đến vị trí phù hợp hơn để rộng đường kiến thiết đô thị.

Bên cạnh đó, hồ Bàu Trũng hiện chưa được khai thác tối đa công năng cảnh quan; định hướng lý tưởng nhất là lấy mặt nước làm trung tâm để tạo không gian mở.

Đáng chú ý, sân golf rộng hơn 220ha tại khu Paradise hiện cũng đang hoạt động kém hiệu quả về mặt kinh tế.

Ông Trần Ngọc Chính nhấn mạnh, khi các đại dự án như hệ thống cao tốc hay cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đi vào khai thác, các luồng giao thông sẽ đổ dồn về Tam Thắng. Nếu cửa ngõ này vẫn bị sân bay Vũng Tàu chắn ngang, đô thị sẽ hoàn toàn mất đi hướng mở ra biển.

"Rõ ràng Tam Thắng phải tính đến việc quy hoạch 3 không gian là: sân bay, Bàu Trũng, Paradise sẽ như thế nào để chúng ta có một đường hướng ra biển. Đấy mới là cái kết thúc cuối cùng của Quảng trường hướng biển từ thành phố Hồ Chí Minh. Hay nói cách khác, đấy là một không gian quan trọng nhất để cho người dân, du khách có thể hưởng thụ không gian du lịch, nghỉ mát ở Bãi Sau", ông Chính nói.

Phường Tam Thắng sở hữu bãi tắm dài và đẹp nhưng đang lãng phí

Đồng quan điểm, ông Ngô Anh Vũ, Viện phó Viện Quy hoạch Xây dựng TP.HCM phân tích, phường Tam Thắng nắm giữ vị thế chiến lược cả trong hiện tại lẫn tương lai nhờ thừa hưởng hệ thống hạ tầng giao thông tầm cỡ quốc gia. Tuy nhiên, các trục đường bộ, cao tốc, đường sắt và không gian bờ biển hiện vẫn thiếu tính kết nối, mang nặng tính cục bộ.

Đặc biệt, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, phường Tam Thắng sở hữu dư địa quỹ đất rất lớn mà hiếm địa phương nào có được. Nếu không khai thác triệt để, đây không chỉ là sự lãng phí về tài nguyên đất đai mà còn đánh mất cơ hội đầu tư, thu hẹp không gian phát triển và làm chậm mục tiêu tăng trưởng hai con số. Quan trọng hơn, chính quyền cần thay đổi mạnh mẽ về tư duy để tạo đà bứt phá.

"Phường Tam Thắng cần cải thiện cách quản lý đó là: chính quyền phải kiến tạo và hỗ trợ các doanh nghiệp để phát triển. Tức là nhà nước lúc này là vai trò kiến tạo, hỗ trợ hơn là chúng ta đóng vai quản lý. Tôi cho là tư duy này từ Tổng Bí thư, từ Trung ương và hiện nay chính quyền hai cấp đang lĩnh hội tinh thần rất nhiều. Tam Thắng cũng phải lĩnh hội để thay đổi", ông Vũ nhấn mạnh.

Định vị không gian, trở thành đô thị biển

Trong bối cảnh TP.HCM hướng tới tầm vóc đô thị toàn cầu, bài toán quy hoạch tại Tam Thắng không dừng lại ở việc tổ chức không gian hợp lý mà còn phải tạo ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao chất lượng sống và thu hút nguồn lực xã hội.

Tất cả các hạ tầng kết nối tại Tam Thắng đều hướng ta biển

Ông Hà Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng cho biết, địa phương đang chủ động định vị lại tiềm năng và nhận diện các điểm nghẽn để vạch ra giải pháp trọng tâm, phù hợp với bối cảnh mới.

Phường hiện có lợi thế trung tâm liên kết vùng cùng quỹ đất "vàng" hơn 500ha tập trung tại khu Paradise, khu vực Bàu Trũng và sân bay Vũng Tàu.

Đáng chú ý, theo quy hoạch, tuyến cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ có điểm cuối tại Tam Thắng. Nơi đây cũng được định hướng trở thành điểm giao cắt của các đầu mối giao thông trọng điểm như tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu và Metro số 3 (Vũng Tàu – Bà Rịa – Phú Mỹ).

Để tối ưu hóa những lợi thế này, phường Tam Thắng kiến nghị hình thành tuyến cảnh quan kết nối liền mạch: Cần Giờ – Bến Đình – sân bay hiện hữu – Bàu Trũng – Paradise – Biển.

Song song đó, công tác cải cách hành chính đang được đẩy mạnh nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, logistics và phát triển đô thị.

"UBND phường sẽ đề xuất với TP.HCM để cập nhật vào quy hoạch chung của thành phố. Nếu như những đề xuất được sự chấp thuận sẽ tạo một không gian cực kỳ phát triển mới cho phường Tam Thắng, tạo nên một vùng đất phát triển năng động, hình thành một khu vực thịnh vượng chung cho nhân dân ở khu vực phía Đông thành phố Hồ Chí Minh", ông Hữu nói.

Sự quyết liệt trong hành động và đổi mới tư duy được kỳ vọng sẽ giúp phường Tam Thắng vươn mình mạnh mẽ, trở thành đô thị biển hiện đại, xanh, thông minh và đậm đà bản sắc; xứng tầm là cửa ngõ kết nối trọng điểm tại khu vực phía Đông TP.HCM.