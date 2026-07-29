Cô gái trẻ ở Cần Thơ đưa sản phẩm sen vươn xa nhờ các nền tảng số

Gia đình chị Hồ Thị Thúy Hằng, 25 tuổi, ở xã Hồ Đắc Kiện có truyền thống trồng sen hơn 15 năm nay. Trước đây, củ sen sau thu hoạch chủ yếu được bán cho các chợ đầu mối ở các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, đầu ra đôi lúc còn bấp bênh.

Chị Hồ Thị Thúy Hằng đang thành cô.ng trong kinh doanh củ sen qua nên tảng số

Đặc biệt, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, việc vận chuyển bị gián đoạn khiến lượng lớn nông sản không thể tiêu thụ. Trong lúc nhiều người loay hoay tìm đầu ra, chị Hằng quyết định thử sức với một hướng đi hoàn toàn mới, đưa củ sen lên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Chính sự mạnh dạn thay đổi tư duy kinh doanh đã giúp gia đình chị không chỉ vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn tạo thêm giá trị cho cây sen quê nhà.

"Năm dịch COVID thì hàng bán không được, nông sản thì bán không được nên là em thử em đăng lên nền tảng số. Trước là đăng Facebook thôi, sau thì em đăng lên sàn thương mại điện tử em bán. Thì em thấy bán cũng được. Lúc đó hàng nhiều quá nên là đăng lên Facebook hay là sàn thương mại điện tử để bán. Thì thấy mọi người cũng mua. Nên là từ đó em đem củ sen bán trên sàn thương mại điện tử luôn. Lúc bán trên sàn thương mại điện tử thì em đang đi học Digital Marketing ở Thành phố Hồ Chí Minh", chị Hồ Thị Thúy Hằng chia sẻ.

Sản phảm củ sen tại gia đình chị Hồ Thị Thúy Hằng

Hiện gia đình chị Hằng canh tác khoảng 80 đến 100 công sen, mỗi năm cung ứng gần 150 tấn nguyên liệu. Không chỉ thu hoạch từ diện tích của gia đình, chị còn liên kết thu mua củ sen của bà con trong vùng, mở rộng nguồn hàng từ nhiều địa phương thuộc khu vực tỉnh Sóc Trăng cũ và tỉnh Đồng Tháp. Nhờ kết hợp bán hàng truyền thống với thương mại điện tử, mỗi ngày cơ sở tiêu thụ bình quân khoảng 1,5 tấn củ sen, thời điểm cao điểm có thể đạt 2 tấn.

"Nếu mà đăng lên những nền tảng số thì mọi người dễ tiếp cận hơn, dễ thấy hơn. Củ sen ngoài thị trường thường giá cũng hơi cao, còn nhà em bán trực tiếp từ vườn nên giá vừa phải hơn, mọi người cũng dễ mua hơn.", chị Hằng cho biết.

Ngoài củ sen tươi, chị còn phát triển thêm nhiều sản phẩm như củ sen gọt sẵn, củ sen cắt lát, củ sen sấy khô và hạt sen, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động tại địa phương. Mỗi mùa thu hoạch, cơ sở cần từ 15 đến 20 lao động nam để đào củ sen. Tại khu vực sơ chế, phần lớn là phụ nữ trung niên và lớn tuổi đảm nhận các công đoạn làm sạch, phân loại và đóng gói sản phẩm. Công việc gần nhà, thời gian linh hoạt đã giúp nhiều người có thêm nguồn thu nhập ổn định, nhất là những lao động lớn tuổi hoặc phụ nữ nội trợ.

Chị Nguyễn Thị Kim Mơ là một trong những người vừa gắn bó với cơ sở gần hai tháng. Sau nhiều năm ở nhà chăm lo gia đình, công việc đóng gói củ sen đã giúp chị có thêm thu nhập mà vẫn thuận tiện chăm sóc người thân.

"Em vô đây làm cũng gần 2 tháng rồi. Thấy công việc ở đây cũng nhàn, chỉ có bỏ củ sen vô rồi đóng hàng lại thôi. Thấy cũng ổn, với gần nhà nữa. Như Hằng cũng tạo điều kiện cho những người gần nhà có thêm thu nhập. Mấy cô làm ở đây có người gắn bó hơn một năm, có người gần hai năm rồi", chị Nguyễn Thị Kim Mơ cho hay.

Còn với bà Ngô Thị Hạnh, gần một năm gắn bó với cơ sở đã mang lại cho bà nguồn thu nhập từ 200 đến 300 nghìn đồng mỗi ngày. Không chỉ bản thân bà, chồng và con gái cũng đang làm việc tại đây, góp phần ổn định cuộc sống của cả gia đình.

"Có người đi làm rồi biết, người ta nói lại cho mình hay nên mình xin vô làm. Nhờ vậy mà mình có công việc, có thu nhập để xoay xở trong gia đình cũng ổn định. Giờ lớn tuổi rồi đâu có đi làm xa được. Chú cũng làm trong đây luôn, rồi con gái cũng làm, cả gia đình đều làm ở đây", bà Ngô Thị Hạnh tâm sự.

Mô hình giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương

Sau những kết quả bước đầu, chị Hằng cho biết, thời gian tới, chị sẽ nghiên cứu sản xuất tinh bột củ sen - sản phẩm được kỳ vọng sẽ nâng cao giá trị cây sen và mở rộng thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, chị cũng không ngừng hoàn thiện gian hàng trên các nền tảng số để đưa nông sản quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước.

Có thể thấy, với chị Hồ Thị Thúy Hằng, một cô gái trẻ đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, kết nối nông sản với thị trường bằng công nghệ số không chỉ giúp cây sen quê hương tìm được đầu ra bền vững, mà còn mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp địa phương trong thời đại chuyển đổi số.