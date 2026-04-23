中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cháy rừng lại hoành hành và gây thiệt hại nghiêm trọng ở Nhật Bản

Thứ Năm, 11:09, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 22/4, tại tỉnh Iwate, thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản đã xảy ra liên tiếp 2 đám cháy rừng gây thiệt hại nghiêm trọng.

Theo Sở Cứu hỏa địa phương, vụ cháy rừng đầu tiên xảy ra vào khoảng trước 2 giờ chiều ngày 22/4 (theo giờ địa phương) tại Kozuchi, thị trấn Otsuchi - khu vực miền núi cách trung tâm thị trấn khoảng 8 km về phía Tây Bắc. Tính đến 3 giờ sáng nay (23/4), vụ cháy rừng này làm ít nhất 140 hecta rừng và 7 ngôi nhà gần hiện trường bị thiêu rụi. Vụ cháy rừng thứ 2 được xác nhận xảy ra vào tối ngày 22/4 và cũng ở khu rừng thuộc thị trấn Otsuchi - cách trung tâm thị trấn khoảng 2 km về phía Đông. Vụ cháy rừng này cũng làm ít nhất 15 hecta rừng bị thiêu rụi.

Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt trong đêm tại Iwate. Ảnh: NHK

Đến nay, các lực lượng chức năng địa phương chưa nhận được báo cáo nào về việc có người dân bị mắc kẹt hoặc bị thương do các đám cháy rừng gây ra. Chính quyền thị trấn Otsuchi cũng đã ban hành lệnh sơ tán cho tổng cộng 900 hộ gia đình và 1.884 người dân trong khu vực. Tính đến 1h sáng nay, đã có 104 hộ gia đình và 249 người đã được sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn trong thị trấn.

Trong khi đó, các lực lượng cứu hỏa dù đã tạm ngừng triển khai hoạt động chữa cháy tại tất cả các địa điểm do trời tối, nhưng lực lượng này vẫn luôn trong tình trạng canh gác suốt đêm để ngăn chặn đám cháy lan sang nhà dân. Bắt đầu từ 5h sáng nay, công tác chữa cháy tiếp tục được nối lại với sự tham gia của nhiều trực thăng cứu trợ thiên tai và một số máy bay khác của tỉnh Iwate, các phương tiện và 42 xe cứu hỏa chuyên dụng, cùng với khoảng 220 nhân viên phun nước để ngăn đám cháy lan rộng và đẩy nhanh quá trình dập tắt.

Tại các khu vực gần đám cháy rừng, khói trắng được xác nhận đang cuồn cuộn bốc lên và bao phủ một khu vực rộng lớn. Nhiều người dân đã bày tỏ sự lo lắng các đám cháy rừng này có thể kéo dài và gây ra những thiệt hại khủng khiếp như vụ cháy rừng ở thành phố Ofunato, tỉnh Iwate xảy ra vào tháng 02/2025.

Để ứng phó với các vụ cháy rừng bùng phát tại thị trấn Otsuchi, tỉnh Iwate, vào lúc 8h30 phút sáng nay, Chính phủ đã thành lập một Văn phòng Thông tin Liên lạc tại Trung tâm Quản lý Khủng hoảng thuộc Văn phòng Thủ tướng để nhanh chóng thu thập thông tin, đánh giá mức độ thiệt hại, và phối hợp với chính quyền địa phương trong nỗ lực khống chế và dập tắt các đám cháy. Trong khi đó, để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, toàn bộ các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại thị trấn Otsuchi hôm nay đều đóng cửa.

Vào tháng 2/2025, thành phố Ofunato thuộc tỉnh Iwate, đã xảy ra một vụ cháy rừng được xác nhận là nghiêm trọng nhất trong hơn nửa thế kỷ tại quốc gia Đông Bắc Á này, làm ít nhất 1 người thiệt mạng, hơn 2.900 hecta rừng bị thiêu rụi, khoảng 210 tòa nhà bị hư hại và hơn 4.200 cư dân phải sơ tán.

Ngọc Huân, Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cháy rừng sản xuất tại Nghệ An, hơn 1ha cây keo bị thiêu rụi
Cháy rừng sản xuất tại Nghệ An, hơn 1ha cây keo bị thiêu rụi

VOV.VN - Hơn 1ha cây keo tại vùng rừng sản xuất trên địa bàn xã Tân Châu (Nghệ An) đã bị thiêu rụi sau vụ cháy được phát hiện vào khoảng 12h trưa nay (10/4).

Cháy rừng sản xuất tại Nghệ An, hơn 1ha cây keo bị thiêu rụi

Cháy rừng sản xuất tại Nghệ An, hơn 1ha cây keo bị thiêu rụi

VOV.VN - Hơn 1ha cây keo tại vùng rừng sản xuất trên địa bàn xã Tân Châu (Nghệ An) đã bị thiêu rụi sau vụ cháy được phát hiện vào khoảng 12h trưa nay (10/4).

Điện Biên báo động đỏ nguy cơ cháy rừng với hơn 2.500 điểm nghi cháy trong quý I
Điện Biên báo động đỏ nguy cơ cháy rừng với hơn 2.500 điểm nghi cháy trong quý I

VOV.VN - Điện Biên ghi nhận hơn 2.500 điểm nghi cháy chỉ trong qúy I/2026, buộc toàn hệ thống vào cuộc khẩn cấp nhằm kiểm soát nguy cơ cháy rừng ở mức cao nhất.

Điện Biên báo động đỏ nguy cơ cháy rừng với hơn 2.500 điểm nghi cháy trong quý I

Điện Biên báo động đỏ nguy cơ cháy rừng với hơn 2.500 điểm nghi cháy trong quý I

VOV.VN - Điện Biên ghi nhận hơn 2.500 điểm nghi cháy chỉ trong qúy I/2026, buộc toàn hệ thống vào cuộc khẩn cấp nhằm kiểm soát nguy cơ cháy rừng ở mức cao nhất.

Nắng nóng gay gắt diện rộng, Sơn La canh phòng 24/24h để chống cháy rừng
Nắng nóng gay gắt diện rộng, Sơn La canh phòng 24/24h để chống cháy rừng

VOV.VN - Nhiều khu vực đối mặt với nguy cơ cháy rừng cao do nắng nóng gay gắt diện rộng, chính quyền và người dân, cùng lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đang tổ chức canh gác 24/24h để bảo vệ rừng khỏi sự tấn công của "bà hỏa".

Nắng nóng gay gắt diện rộng, Sơn La canh phòng 24/24h để chống cháy rừng

Nắng nóng gay gắt diện rộng, Sơn La canh phòng 24/24h để chống cháy rừng

VOV.VN - Nhiều khu vực đối mặt với nguy cơ cháy rừng cao do nắng nóng gay gắt diện rộng, chính quyền và người dân, cùng lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đang tổ chức canh gác 24/24h để bảo vệ rừng khỏi sự tấn công của "bà hỏa".

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ