Cháy rừng lại hoành hành và gây thiệt hại nghiêm trọng ở Nhật Bản

Theo Sở Cứu hỏa địa phương, vụ cháy rừng đầu tiên xảy ra vào khoảng trước 2 giờ chiều ngày 22/4 (theo giờ địa phương) tại Kozuchi, thị trấn Otsuchi - khu vực miền núi cách trung tâm thị trấn khoảng 8 km về phía Tây Bắc. Tính đến 3 giờ sáng nay (23/4), vụ cháy rừng này làm ít nhất 140 hecta rừng và 7 ngôi nhà gần hiện trường bị thiêu rụi. Vụ cháy rừng thứ 2 được xác nhận xảy ra vào tối ngày 22/4 và cũng ở khu rừng thuộc thị trấn Otsuchi - cách trung tâm thị trấn khoảng 2 km về phía Đông. Vụ cháy rừng này cũng làm ít nhất 15 hecta rừng bị thiêu rụi.

Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt trong đêm tại Iwate. Ảnh: NHK

Đến nay, các lực lượng chức năng địa phương chưa nhận được báo cáo nào về việc có người dân bị mắc kẹt hoặc bị thương do các đám cháy rừng gây ra. Chính quyền thị trấn Otsuchi cũng đã ban hành lệnh sơ tán cho tổng cộng 900 hộ gia đình và 1.884 người dân trong khu vực. Tính đến 1h sáng nay, đã có 104 hộ gia đình và 249 người đã được sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn trong thị trấn.

Trong khi đó, các lực lượng cứu hỏa dù đã tạm ngừng triển khai hoạt động chữa cháy tại tất cả các địa điểm do trời tối, nhưng lực lượng này vẫn luôn trong tình trạng canh gác suốt đêm để ngăn chặn đám cháy lan sang nhà dân. Bắt đầu từ 5h sáng nay, công tác chữa cháy tiếp tục được nối lại với sự tham gia của nhiều trực thăng cứu trợ thiên tai và một số máy bay khác của tỉnh Iwate, các phương tiện và 42 xe cứu hỏa chuyên dụng, cùng với khoảng 220 nhân viên phun nước để ngăn đám cháy lan rộng và đẩy nhanh quá trình dập tắt.

Tại các khu vực gần đám cháy rừng, khói trắng được xác nhận đang cuồn cuộn bốc lên và bao phủ một khu vực rộng lớn. Nhiều người dân đã bày tỏ sự lo lắng các đám cháy rừng này có thể kéo dài và gây ra những thiệt hại khủng khiếp như vụ cháy rừng ở thành phố Ofunato, tỉnh Iwate xảy ra vào tháng 02/2025.

Để ứng phó với các vụ cháy rừng bùng phát tại thị trấn Otsuchi, tỉnh Iwate, vào lúc 8h30 phút sáng nay, Chính phủ đã thành lập một Văn phòng Thông tin Liên lạc tại Trung tâm Quản lý Khủng hoảng thuộc Văn phòng Thủ tướng để nhanh chóng thu thập thông tin, đánh giá mức độ thiệt hại, và phối hợp với chính quyền địa phương trong nỗ lực khống chế và dập tắt các đám cháy. Trong khi đó, để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, toàn bộ các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại thị trấn Otsuchi hôm nay đều đóng cửa.

Vào tháng 2/2025, thành phố Ofunato thuộc tỉnh Iwate, đã xảy ra một vụ cháy rừng được xác nhận là nghiêm trọng nhất trong hơn nửa thế kỷ tại quốc gia Đông Bắc Á này, làm ít nhất 1 người thiệt mạng, hơn 2.900 hecta rừng bị thiêu rụi, khoảng 210 tòa nhà bị hư hại và hơn 4.200 cư dân phải sơ tán.