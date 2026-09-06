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Công nghiệp công nghệ số duy trì đà tăng trưởng cao trong 8 tháng năm 2026

Chủ Nhật, 15:17, 06/09/2026
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VOV.VN - Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, công nghiệp công nghệ số tiếp tục là điểm sáng. Trong 8 tháng năm 2026, doanh thu toàn ngành ước đạt hơn 4,6 triệu tỷ đồng, tăng 31,5%; lợi nhuận khoảng 329 nghìn tỷ đồng, tăng 35%. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt hơn 150,5 tỷ USD, tăng 34%.

Cả nước hiện có hơn 81.600 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động, cùng 14 khu công nghệ thông tin tập trung. Đáng chú ý, công nghiệp công nghệ số đóng góp khoảng 59.515 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước trong 8 tháng, tăng 34% so với cùng kỳ.

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Hạ tầng số cũng tiếp tục được mở rộng. Tổng số chứng thư chữ ký số đã cấp đạt khoảng 33,66 triệu, tương đương gần 49% dân số trưởng thành. Tỷ lệ sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 đạt 63,85%, đưa Việt Nam đứng thứ 2 ASEAN và thứ 7 thế giới.

Cùng với sự phát triển của ngành công nghệ số, hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ tiếp tục được thúc đẩy. Trong 8 tháng, tổng giá trị các hợp đồng chuyển giao công nghệ được cấp giấy chứng nhận đạt hơn 10.759 tỷ đồng. Năm 2026, tổng nguồn ngân sách bố trí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số lên tới hơn 104 nghìn tỷ đồng, tạo thêm nguồn lực để khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực mới của tăng trưởng.

Nguyen Long/VOV1
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