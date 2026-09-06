Ninh Bình xác định 6 động lực cho tăng trưởng hai con số

Tăng tốc hạ tầng, mở rộng không gian phát triển

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế tối thiểu 11% trong năm 2026 đặt ra yêu cầu Ninh Bình phải khai thác hiệu quả các dư địa hiện có, đồng thời tạo thêm động lực bứt phá cho nền kinh tế. Để hiện thực hóa khát vọng này, địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó việc tạo lập nền tảng hạ tầng và tháo gỡ các điểm nghẽn được đặt lên hàng đầu.

Ngay từ những tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực. Kết quả 6 tháng đầu năm cho thấy tốc độ tăng trưởng GRDP đạt tới 11,4%, đứng đầu các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ hai cả nước. Sản xuất công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 27%, kim ngạch xuất khẩu tăng 52%. Đặc biệt, ngành du lịch tiếp tục khẳng định thế mạnh chủ lực khi đón trên 17,6 triệu lượt khách, mang lại doanh thu gần 18.000 tỷ đồng.

Ninh Bình xác định hạ tầng giao thông chính là "xương sống" để kết nối dòng chảy kinh tế

Cùng với đó, để hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đề ra Ninh Bình xác định hạ tầng giao thông chính là "xương sống" để kết nối dòng chảy kinh tế, lưu thông hàng hóa và mở rộng không gian phát triển cho công nghiệp, đô thị, dịch vụ. Ninh Bình đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh hàng loạt dự án giao thông trọng điểm, từng bước hoàn thiện các trục kết nối liên vùng.

Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình

Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đang triển khai 4 dự án lớn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Tỉnh ủy, gồm: cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, tuyến đường liên vùng, đường 477 đoạn qua cầu Hoàng Long và đường trục Hoa Lư - Dự án 07.

Trong đó, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng là công trình trọng điểm quốc gia do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo, hiện giá trị thi công đã đạt trên 40% và hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Tuyến đường liên vùng với nguồn vốn bố trí năm 2026 trên 3.000 tỷ đồng cũng đang băng băng về đích với tiến độ giải phóng mặt bằng đạt trên 70%.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình cho biết, trước khi sáp nhập, địa phương đã triển khai 5 dự án giao thông trọng điểm chiều dài khoảng 39 km như nút giao Phú Thứ, tuyến kết nối Quốc lộ 1 đến đường nối hai cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Hà Nội - Hải Phòng, cùng tuyến kết nối hai đền Trần.

Đến nay, nút giao Liêm Sơn đã hoàn thành và đưa vào khai thác; tuyến kết nối hai đền Trần đạt 70% khối lượng thi công và hoàn thành 99% giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, tuyến Vành đai 5 - Vùng Thủ đô đoạn qua địa bàn dài khoảng 35 km đang được chuẩn bị hạ tầng kỹ lưỡng theo định hướng "đi trước một bước", với 4 dự án thành phần đường gom, song hành đang được triển khai nhằm dự trữ quỹ đất sạch.

Tập trung triển khai 6 nhóm động lực tăng trưởng

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, bước sang giai đoạn mới, quá trình điều hành và phát triển kinh tế của Ninh Bình vẫn đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới. Giá một số nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất và xây dựng hạ tầng tăng. Những biến động của kinh tế thế giới và khu vực cũng làm chi phí vận chuyển, logistics tăng, qua đó ảnh hưởng đến giá thành sản xuất trong nước và tiến độ các công trình.

Ông Đinh Nam Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình cho biết, để triển khai các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, năm nay Chính phủ giao tỉnh Ninh Bình phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế tối thiểu 11%. Đây là nhiệm vụ hết sức thách thức do đó ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành các chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện.

Ông Đinh Nam Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình xác định 6 nhóm động lực tăng trưởng chính, đó là, triển khai, vận hành đồng bộ, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng thực chất, bảo đảm các cấp cơ sở có đủ thẩm quyền, nguồn lực và năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Triển khai đồng bộ Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, tập trung điều chỉnh và triển khai các quy hoạch chung về đô thị, quy hoạch chung các xã và quy hoạch khu công nghiệp, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

Tập trung phát triển hệ thống hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối giữa các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp xanh. Đồng thời, hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư có công nghệ hiện đại, tạo ra giá trị gia tăng cao.

Tập trung nguồn lực phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch, thương mại và tiêu dùng. Đây là thế mạnh của Ninh Bình, vì vậy tỉnh tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và thương mại trên địa bàn.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68 của Quốc hội. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những yếu tố then chốt để thực hiện các mục tiêu phát triển. Cùng với phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và phát triển kinh tế bền vững.