Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực tăng trưởng mới

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam chuyển trọng tâm từ tăng trưởng dựa vào số lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế, lấy bản sắc, trải nghiệm khác biệt làm lợi thế cạnh tranh, hướng tới thu hút khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày.

Đây cũng là một trong những nội dung đáng chú ý được Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh khi quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, diễn ra sáng 3/9.

Theo Phó Thủ tướng, vấn đề cốt lõi là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách tiếp cận, cách làm, trọng tâm là chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phương thức quản trị du lịch từ số lượng sang chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ quán triệt Chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”.

Phó Thủ tướng nêu, Nghị quyết số 26 xác định 5 quan điểm mang tính đột phá: Thứ nhất, xác lập rõ vị trí, vai trò nền tảng của phát triển du lịch trong mô hình tăng trưởng mới: Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi, bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ hai, phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp, tạo động lực cho các lĩnh vực khác; bảo đảm hài hòa kinh tế - văn hóa - xã hội - môi trường, gắn với quốc phòng, an ninh, ngoại giao văn hóa và hội nhập quốc tế.

Thứ ba, tái cơ cấu ngành du lịch, chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, thông minh, xanh, sáng tạo, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ gắn với phát triển nguồn nhân lực, lao động, việc làm và an sinh xã hội.

Thứ tư, đổi mới và nâng cao năng lực quản trị du lịch theo hướng hiện đại, quản trị theo dữ liệu, gắn với quy hoạch không gian phát triển, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản.

Thứ năm, xác định rõ các chủ thể và phương thức huy động nguồn lực. Phát triển du lịch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; doanh nghiệp là lực lượng tiên phong; Nhân dân là chủ thể tham gia và thụ hưởng; tăng cường liên kết ngành, liên kết vùng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước, quốc tế.

Du khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Nghị quyết số 26 đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp 10 - 12% GDP; đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa; tổng thu đạt 80 - 90 tỷ USD; hình thành 3 cực tăng trưởng du lịch là Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng; 10 trung tâm du lịch trọng điểm; 20 khu du lịch quốc gia; 15 tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh quốc tế; tạo khoảng 2,3 triệu việc làm trực tiếp và 3,5 triệu việc làm gián tiếp.

Đến năm 2045, du lịch đóng góp trực tiếp 14-15% GDP; đón 70 triệu lượt khách quốc tế; Việt Nam thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, trở thành điểm đến hấp dẫn, chất lượng cao, đẳng cấp và mang đậm bản sắc Việt Nam.

Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp 10-12% GDP; đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa; tổng thu đạt 80-90 tỷ USD.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, nghị quyết đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, phải đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong phát triển du lịch.

Định vị du lịch là ngành kinh tế tổng hợp trong mô hình tăng trưởng và không gian phát triển quốc gia; chuyển dịch tư duy phát triển từ diện rộng, dựa vào số lượng, khai thác tài nguyên sang chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, bền vững, giá trị gia tăng cao; đổi mới tư duy quản lý từ đơn lẻ sang quản trị hệ sinh thái, chuỗi giá trị; lồng ghép mục tiêu du lịch vào chiến lược, quy hoạch phát triển, phát huy vai trò doanh nghiệp, hiệp hội và cộng đồng dân cư.

Khách du lịch tham quan Cột cờ Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện chính sách đột phá cho các mô hình du lịch mới, kinh tế chia sẻ, kinh tế nền tảng số và các dịch vụ mới; có cơ chế hỗ trợ về đầu tư, đất đai, tài chính, thuế, mặt bằng. Chính sách thị thực, xuất nhập cảnh tiếp tục được đổi mới theo hướng mở, thuận lợi, linh hoạt và cạnh tranh, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển đồng bộ hạ tầng và các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh. Nghị quyết định hướng chuyển từ đầu tư hạ tầng đơn lẻ sang phát triển hệ sinh thái, trung tâm và cực tăng trưởng du lịch; tăng cường kết nối đa phương thức từ các cửa ngõ quốc tế tới các trung tâm du lịch. Việt Nam hướng tới phát triển hạ tầng phục vụ tàu du lịch biển lớn, trở thành điểm đến du lịch tàu biển quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW có ý nghĩa quyết định để du lịch Việt Nam thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Chính phủ đã hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và sẽ được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong thời gian sớm nhất. Chương trình hành động đặt ra 30 nhiệm vụ, phân công rõ cho 7 bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố.

Cùng với đó là thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn lớn tham gia phát triển những dự án, tổ hợp du lịch quy mô lớn, chất lượng cao; khai thác hiệu quả thế mạnh của Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, các đô thị di sản và từng bước đưa Phú Quốc trở thành cực tăng trưởng mới có sức cạnh tranh quốc tế…

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, xuyên suốt các nhiệm vụ, giải pháp là sự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về tư duy và phương thức phát triển du lịch: Lấy thể chế mở đường, nguồn lực tạo động lực; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá; văn hóa, con người, thiên nhiên và sự khác biệt của Việt Nam tạo bản sắc và lợi thế cạnh tranh; tất cả hướng tới nâng cao giá trị, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Điều quyết định là tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống./.