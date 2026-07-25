Công ty Toàn Cầu nợ hơn 11 tỷ tiền lúa, cam kết trả “lần cuối”

Người dân khổ, HTX điêu đứng

Vụ thu hoạch lúa cuối năm 2025, nhiều hộ dân ở xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau bán lúa cho các HTX trên địa bàn để cung ứng theo hợp đồng cho Công ty TNHH Tập đoàn nông nghiệp sạch hữu cơ Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu). Tuy nhiên, đến nay hơn 100 người dân chưa nhận đủ tiền bán lúa.

Người dân bán lúa đã hơn nửa năm nhưng chưa nhận đủ tiền mua lúa

Ông Nguyễn Văn Phúc (ngụ ấp 6, xã Trí Phải) bán 97 triệu đồng tiền lúa nhưng mới nhận được 22 triệu đồng, bức xúc chia sẻ: "Cân lúa rồi mất tiêu luôn, điện không bắt máy nữa, rồi hứa không thực hiện. Tôi cho rằng, đây là lừa dân. Hứa với chúng tôi là cân lúa rồi sẽ trả từ 30 - 50%, còn lại trả hết trong 3 ngày nhưng mà rốt cuộc có đâu".

Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau, Công ty Toàn Cầu đang thiếu nợ các HTX trên địa bàn hơn 11 tỷ đồng. Riêng tại xã Trí Phải, doanh nghiệp này còn nợ 9,5 tỷ đồng của 3 HTX gồm: Quyết Thắng, Đoàn Phát và Tân Quý.

Ông Lương Hồng Thắm, Phó Giám đốc HTX Quyết Thắng cho biết, việc công ty không giữ chữ tín, liên tục hứa hẹn rồi thất hứa khiến HTX chịu áp lực rất lớn từ phía bà con, uy tín bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đại diện HTX trình bày, việc doang nghiệp hứa nhiều lần nhưng không trả tiền làm gây nhiều hệ lụy

"Hứa nhiều lần quá, bà con coi tôi như là bội tín. Công ty hứa với tôi, rồi tôi hứa truyền miệng đến bà con, thành ra cái uy tín không còn nữa. Riêng HTX phải đi vay, đi mượn, hỏi tiền nóng để trả lại cho bà con. Có những hộ rất khó khăn phải mướn vuông, có gia đình bệnh hoạn. Nhưng hôm nay HTX không còn tiền, cũng không thể vay mượn được bên ngoài để trả cho bà con", ông Thắm bức xúc.

Liên quan đến vụ việc, ngày 23/7, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân xã Trí Phải. Tại đây, ông Nguyễn Minh Trung Đức - Giám đốc Công ty Toàn Cầu bày tỏ sự đáng tiếc, khi chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và giải thích nguyên nhân là do hoạt động kinh doanh gặp khó khăn.

Đại diện doanh nghiệp đưa ra cam kết phương án trả nợ theo tiến độ: Trước ngày 5/8 sẽ thanh toán phần tiền mua lúa theo giá thị trường; đối với phần tiền cam kết mua chênh lệch cao hơn giá thị trường sẽ trả trong năm 2026. Riêng với các hợp đồng gạo, công ty đề xuất trả lại bằng gạo.

Ông Nguyễn Minh Trung Đức nói về phương án trả nợ

Ông Đức nêu rõ: "Đối với những phần lúa công ty đã mua thì công ty sẽ thanh toán bằng tiền. Riêng đối với hợp đồng ký riêng với HTX về phần gạo thì công ty xin chuyển lại gạo để HTX hỗ trợ tiếp tìm đầu ra cho công ty. Nếu sau khi đã thanh toán và trừ tất cả các khoản công nợ, vật tư thì số nợ của công ty đến thời điểm hiện tại là khoảng 3,8 tỷ đồng tại tỉnh Cà Mau".

Quyết tâm của chính quyền

Chủ trì buổi tiếp xúc, ông Phạm Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Cà Mau đã thẳng thắn, loại bỏ phương án trả lại bằng gạo. Ông Sử cho biết, mục tiêu xây dựng chuỗi liên kết giá trị nông sản của tỉnh nhằm đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân, rất có ý nghĩa về mặt phát triển kinh tế và xã hội. Nhưng ở đây, khâu liên kết không được thực hiện đầy đủ mà chủ yếu tập trung vào thu mua.

Qua rà soát, các cơ quan chức năng có đủ căn cứ xác định số tiền công ty Toàn Cầu còn nợ các HTX là hơn 11 tỷ đồng. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh Cà Mau là doanh nghiệp phải trả lại tiền nhanh nhất để người dân ổn định cuộc sống.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Cà Mau nhấn mạnh, doanh nghiệp đã coi đây là “lời hứa cuối cùng” thì phải thực hiện nghiêm túc, để tránh gánh chịu những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng.

Ông Phạm Quốc Sử, đại diện cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi gặp mặt người dân

"Lãnh đạo UBND tỉnh có những phương án và đã thực hiện những phương án đó. Chúng tôi vẫn tiếp tục đưa ra các phương án, giải pháp để đảm bảo công ty phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Đó là những giải pháp rất quyết tâm, rất cứng rắn. Nếu như doanh nghiệp bội tín một lần nữa thì dứt khoát phương án giải quyết đó sẽ được đi đến cùng để giải quyết cho dứt điểm", ông Sử cho biết thêm.

Liên quan đến vụ việc này, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành văn bản, chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.