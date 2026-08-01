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Cục Thuế ra công điện đôn đốc hộ, cá nhân kinh doanh thông báo doanh thu đúng hạn

Thứ Bảy, 09:58, 01/08/2026
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VOV.VN - Ngày 31/7 là thời hạn cuối để hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện quy định hoàn thành việc thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm 2026. Thực tế còn nhiều trường hợp chưa thực hiện, Cục Thuế đã ban hành công điện yêu cầu thuế các địa phương hỗ trợ, hướng dẫn và đôn đốc người nộp thuế hoàn thành đúng thời hạn.

Cục Thuế vừa ban hành Công điện số 28/CĐ-CT ngày 31/7/2026 yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện các quy định về quản lý thuế, đặc biệt là việc thông báo doanh thu theo quy định.

Theo Công điện, căn cứ khoản 1 Điều 9 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5/3/2026 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026), ngày 31/7/2026 là thời hạn thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm đối với các hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026 và có doanh thu thực tế cả năm từ 1 tỷ đồng trở xuống.

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Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các địa phương cần tăng cường nguồn lực hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thông báo doanh thu thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính...

Tuy nhiên, theo số liệu theo dõi trên Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS), hiện vẫn còn một số hộ, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện thông báo doanh thu và kê khai thuế theo đúng thời hạn quy định.

Để bảo đảm việc thực hiện đúng quy định của pháp luật, Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các phòng và thuế cơ sở khẩn trương rà soát dữ liệu các hộ, cá nhân kinh doanh mới phát sinh hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2026, xác định đầy đủ các trường hợp thuộc diện phải thông báo doanh thu để hướng dẫn, đôn đốc thực hiện đúng thời hạn.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục theo dõi, giám sát và đánh giá tiến độ thông báo doanh thu; việc cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng, ví điện tử và thực hiện kê khai thuế của hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn quản lý.

Cục Thuế cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền nhằm giúp người nộp thuế nắm rõ quy định tại Điều 9 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP), trong đó nhấn mạnh ngày 31/7 hằng năm là thời hạn thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm đối với các hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm và có doanh thu thực tế cả năm từ 1 tỷ đồng trở xuống.

Đồng thời, cơ quan thuế các địa phương cần tăng cường nguồn lực hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thông báo doanh thu thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; chủ động hướng dẫn bằng nhiều hình thức như trực tuyến, điện tử hoặc trực tiếp tại cơ quan thuế, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ đúng thời hạn.

Ngoài ra, Cục Thuế yêu cầu tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý thuế, khai thác và đối chiếu thông tin từ cơ sở dữ liệu quản lý thuế, hóa đơn điện tử và các nguồn dữ liệu liên quan nhằm theo dõi, đánh giá doanh thu và nghĩa vụ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh; đồng thời chủ động hướng dẫn người nộp thuế điều chỉnh, bổ sung thông tin và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.

PV/VOV.VN
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