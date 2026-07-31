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Cục Thuế triển khai hướng dẫn Luật Quản lý thuế trên toàn quốc

Thứ Sáu, 11:33, 31/07/2026
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VOV.VN - Sáng 30/7, Cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 34 Thuế tỉnh, thành phố và 350 Thuế cơ sở.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm bảo đảm các quy định mới được thực hiện thống nhất trong toàn ngành.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, Cục Thuế đã chủ trì tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành các Nghị định và ban hành các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15. Các văn bản đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tạo cơ sở pháp lý để triển khai đồng bộ các quy định mới trên phạm vi cả nước.

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Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, sau đợt tập huấn về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, giao dịch liên kết và các Thông tư hướng dẫn được tổ chức ngày 10/7, hội nghị lần này tiếp tục tập trung phổ biến những nội dung cốt lõi của Nghị định số 252/2026/NĐ-CP và Thông tư số 89/2026/TT-BTC về quản lý thuế.

Các chuyên đề được giới thiệu tại hội nghị làm rõ những điểm mới liên quan đến đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, miễn, giảm, hoàn thuế, quản lý nợ thuế, kiểm tra thuế và giao dịch điện tử. Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Thuế và các đơn vị chuyên môn đã trực tiếp giải đáp các vướng mắc của Thuế địa phương nhằm thống nhất cách hiểu và phương thức triển khai.

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Các điểm cầu tham dự hội nghị.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện sau hội nghị; tổ chức tập huấn cho công chức trong đơn vị, tăng cường tuyên truyền đến người nộp thuế và chủ động tổng hợp những khó khăn phát sinh để báo cáo Cục Thuế hướng dẫn, tháo gỡ.

Theo Cục Thuế, việc triển khai đồng bộ các văn bản hướng dẫn sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

PV/VOV.VN
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