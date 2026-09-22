English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cục Thuế và CIC chia sẻ dữ liệu, tăng hiệu quả quản lý thuế và tín dụng

Thứ Ba, 19:13, 22/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Thuế và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) vừa ký Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác, nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, tín dụng và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

Bổ sung dữ liệu để nâng chất lượng quản lý thuế

Phát biểu tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho rằng, trong quá trình chuyển đổi số và xây dựng nền quản trị dựa trên dữ liệu, thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước.

Đối với ngành Thuế, dữ liệu là cơ sở để đổi mới phương thức quản lý, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ người nộp thuế. Bên cạnh thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơ quan thuế cần có thêm dữ liệu liên quan đến dòng tiền, tài sản và quan hệ tín dụng của người nộp thuế.

cuc thue va cic chia se du lieu, tang hieu qua quan ly thue va tin dung hinh anh 1
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng

Theo ông Mai Xuân Thành, việc kết nối và bổ sung các nguồn dữ liệu sẽ giúp cơ quan thuế có góc nhìn toàn diện hơn về hoạt động của người nộp thuế. Qua đó, ngành Thuế có thêm cơ sở để phân tích, nhận diện rủi ro và đánh giá mức độ tuân thủ.

Trong bối cảnh đó, việc tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cục Thuế và CIC có ý nghĩa quan trọng, giúp hai cơ quan khai thác và sử dụng dữ liệu hiệu quả hơn trong công tác quản lý.

cuc thue va cic chia se du lieu, tang hieu qua quan ly thue va tin dung hinh anh 2
Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu

Cục trưởng Cục Thuế cũng nhấn mạnh, yêu cầu nâng cao năng lực dữ liệu không chỉ xuất phát từ nhu cầu quản lý trong nước mà còn gắn với quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế về thuế.

Việt Nam đang tham gia ngày càng sâu rộng vào các hiệp định, thỏa thuận song phương, đa phương và cơ chế hợp tác quốc tế về thuế, với yêu cầu ngày càng cao về minh bạch, trao đổi thông tin và phối hợp quản lý theo các chuẩn mực quốc tế, trong đó có các chuẩn mực do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) thúc đẩy.

Việc ký Quy chế phối hợp giữa Cục Thuế và CIC được kỳ vọng tạo cơ sở để hai bên kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin thường xuyên, hiệu quả hơn.

Dữ liệu thuế hỗ trợ đánh giá tín dụng

Theo nội dung phối hợp, thông tin tín dụng do CIC quản lý sẽ là nguồn dữ liệu bổ trợ cho cơ sở dữ liệu của ngành Thuế, phục vụ công tác phân tích, đối chiếu và đánh giá mức độ tuân thủ trong quản lý thuế.

cuc thue va cic chia se du lieu, tang hieu qua quan ly thue va tin dung hinh anh 3
Ông Cao Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Tổng Giám đốc CIC phát biểu tại Hội nghị

Ở chiều ngược lại, dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp sẽ hỗ trợ CIC trong việc đánh giá tín nhiệm của người nộp thuế trong hoạt động tín dụng, trong đó có thông tin liên quan đến cưỡng chế nợ thuế.

Việc trao đổi dữ liệu giữa hai cơ quan được kỳ vọng hỗ trợ công tác quản lý, đánh giá rủi ro tín dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, cơ chế này có thể tạo thêm động lực để người nộp thuế chủ động hoàn thành đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế trước khi tiếp cận các nguồn vốn tín dụng phục vụ đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Qua đó, việc kết nối dữ liệu thuế và tín dụng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

cuc thue va cic chia se du lieu, tang hieu qua quan ly thue va tin dung hinh anh 4
Cục trưởng Mai Xuân Thành ký quy chế phối hợp với Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC)

Ông Cao Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Tổng Giám đốc CIC, nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp, trao đổi và khai thác dữ liệu giữa hai cơ quan sẽ góp phần nâng cao chất lượng thông tin phục vụ công tác quản lý.

Theo ông Bình, việc kết nối dữ liệu thuế với thông tin tín dụng có thể tạo thêm nguồn thông tin phục vụ đánh giá, phân tích và quản trị rủi ro; đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch, thúc đẩy tuân thủ nghĩa vụ thuế và hỗ trợ hoạt động tín dụng.

Cho vay dựa trên dữ liệu và dòng tiền

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng đánh giá cao việc Cục Thuế và CIC khẩn trương xây dựng, hoàn thiện quy chế phối hợp.

Theo Phó Thống đốc, bên cạnh thông tin tín dụng, còn nhiều nguồn dữ liệu khác có thể được sử dụng để đánh giá năng lực của khách hàng. Do đó, thông tin từ cơ quan thuế có vai trò quan trọng trong việc bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu của CIC.

cuc thue va cic chia se du lieu, tang hieu qua quan ly thue va tin dung hinh anh 5
Toàn cảnh lễ ký kết

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các ngân hàng thương mại đẩy mạnh hoạt động cho vay dựa trên dữ liệu và dòng tiền. Để thực hiện mục tiêu này, việc kết nối và khai thác hiệu quả dữ liệu thuế là một trong những điều kiện quan trọng.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng lưu ý, việc ký Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác mới là bước khởi đầu. Để triển khai hiệu quả, hai bên cần cụ thể hóa các nhiệm vụ phối hợp, đồng thời đặc biệt chú trọng yêu cầu an toàn, bảo mật dữ liệu và tuân thủ các quy định pháp luật.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành kỳ vọng, sau lễ ký kết, Cục Thuế và CIC sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả việc chia sẻ và khai thác dữ liệu, qua đó bảo đảm mỗi nguồn thông tin được trao đổi đều mang lại giá trị thiết thực cho công tác quản lý của hai cơ quan.

thue-1-.jpg

Cục Thuế trao đổi kinh nghiệm quốc tế về triển khai APA

VOV.VN - Cục Thuế vừa có buổi trao đổi với Deloitte Nhật Bản, Deloitte Đông Nam Á và Deloitte Việt Nam về kinh nghiệm quốc tế trong áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) và thực tiễn triển khai tại Việt Nam.

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cục Thuế yêu cầu không thêm thủ tục khi doanh nghiệp đóng mã số thuế
Cục Thuế yêu cầu không thêm thủ tục khi doanh nghiệp đóng mã số thuế

VOV.VN - Cục Thuế không được yêu cầu doanh nghiệp bổ sung thủ tục, tài liệu không có căn cứ hoặc giải trình nhiều lần khi thực hiện chấm dứt mã số thuế.

Cục Thuế yêu cầu không thêm thủ tục khi doanh nghiệp đóng mã số thuế

Cục Thuế yêu cầu không thêm thủ tục khi doanh nghiệp đóng mã số thuế

VOV.VN - Cục Thuế không được yêu cầu doanh nghiệp bổ sung thủ tục, tài liệu không có căn cứ hoặc giải trình nhiều lần khi thực hiện chấm dứt mã số thuế.

Cục Thuế Việt Nam và Cục Tài chính công Pháp ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thuế
Cục Thuế Việt Nam và Cục Tài chính công Pháp ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thuế

VOV.VN - Cục Thuế Việt Nam và Cục Tài chính công Pháp ký Bản ghi nhớ hợp tác và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực thuế, tập trung vào những nội dung như trao đổi thông tin thuế, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI), quản lý rủi ro, kiểm tra thuế và hỗ trợ thu hồi nợ thuế xuyên biên giới.

Cục Thuế Việt Nam và Cục Tài chính công Pháp ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thuế

Cục Thuế Việt Nam và Cục Tài chính công Pháp ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thuế

VOV.VN - Cục Thuế Việt Nam và Cục Tài chính công Pháp ký Bản ghi nhớ hợp tác và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực thuế, tập trung vào những nội dung như trao đổi thông tin thuế, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI), quản lý rủi ro, kiểm tra thuế và hỗ trợ thu hồi nợ thuế xuyên biên giới.

Cục Thuế tham dự Hội nghị SGATAR lần thứ 55
Cục Thuế tham dự Hội nghị SGATAR lần thứ 55

VOV.VN - Ngày 8/9, tại Singapore, Hội nghị thường niên lần thứ 55 của Nhóm Nghiên cứu và Quản lý thuế châu Á - Thái Bình Dương (SGATAR) chính thức khai mạc. Đoàn Cục Thuế do Phó Cục trưởng Mai Sơn làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Cục Thuế tham dự Hội nghị SGATAR lần thứ 55

Cục Thuế tham dự Hội nghị SGATAR lần thứ 55

VOV.VN - Ngày 8/9, tại Singapore, Hội nghị thường niên lần thứ 55 của Nhóm Nghiên cứu và Quản lý thuế châu Á - Thái Bình Dương (SGATAR) chính thức khai mạc. Đoàn Cục Thuế do Phó Cục trưởng Mai Sơn làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp