Cục Thuế và CIC chia sẻ dữ liệu, tăng hiệu quả quản lý thuế và tín dụng

Bổ sung dữ liệu để nâng chất lượng quản lý thuế

Phát biểu tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho rằng, trong quá trình chuyển đổi số và xây dựng nền quản trị dựa trên dữ liệu, thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước.

Đối với ngành Thuế, dữ liệu là cơ sở để đổi mới phương thức quản lý, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ người nộp thuế. Bên cạnh thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơ quan thuế cần có thêm dữ liệu liên quan đến dòng tiền, tài sản và quan hệ tín dụng của người nộp thuế.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng

Theo ông Mai Xuân Thành, việc kết nối và bổ sung các nguồn dữ liệu sẽ giúp cơ quan thuế có góc nhìn toàn diện hơn về hoạt động của người nộp thuế. Qua đó, ngành Thuế có thêm cơ sở để phân tích, nhận diện rủi ro và đánh giá mức độ tuân thủ.

Trong bối cảnh đó, việc tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cục Thuế và CIC có ý nghĩa quan trọng, giúp hai cơ quan khai thác và sử dụng dữ liệu hiệu quả hơn trong công tác quản lý.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu

Cục trưởng Cục Thuế cũng nhấn mạnh, yêu cầu nâng cao năng lực dữ liệu không chỉ xuất phát từ nhu cầu quản lý trong nước mà còn gắn với quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế về thuế.

Việt Nam đang tham gia ngày càng sâu rộng vào các hiệp định, thỏa thuận song phương, đa phương và cơ chế hợp tác quốc tế về thuế, với yêu cầu ngày càng cao về minh bạch, trao đổi thông tin và phối hợp quản lý theo các chuẩn mực quốc tế, trong đó có các chuẩn mực do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) thúc đẩy.

Việc ký Quy chế phối hợp giữa Cục Thuế và CIC được kỳ vọng tạo cơ sở để hai bên kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin thường xuyên, hiệu quả hơn.

Dữ liệu thuế hỗ trợ đánh giá tín dụng

Theo nội dung phối hợp, thông tin tín dụng do CIC quản lý sẽ là nguồn dữ liệu bổ trợ cho cơ sở dữ liệu của ngành Thuế, phục vụ công tác phân tích, đối chiếu và đánh giá mức độ tuân thủ trong quản lý thuế.

Ông Cao Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Tổng Giám đốc CIC phát biểu tại Hội nghị

Ở chiều ngược lại, dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp sẽ hỗ trợ CIC trong việc đánh giá tín nhiệm của người nộp thuế trong hoạt động tín dụng, trong đó có thông tin liên quan đến cưỡng chế nợ thuế.

Việc trao đổi dữ liệu giữa hai cơ quan được kỳ vọng hỗ trợ công tác quản lý, đánh giá rủi ro tín dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, cơ chế này có thể tạo thêm động lực để người nộp thuế chủ động hoàn thành đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế trước khi tiếp cận các nguồn vốn tín dụng phục vụ đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Qua đó, việc kết nối dữ liệu thuế và tín dụng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Cục trưởng Mai Xuân Thành ký quy chế phối hợp với Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC)

Ông Cao Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Tổng Giám đốc CIC, nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp, trao đổi và khai thác dữ liệu giữa hai cơ quan sẽ góp phần nâng cao chất lượng thông tin phục vụ công tác quản lý.

Theo ông Bình, việc kết nối dữ liệu thuế với thông tin tín dụng có thể tạo thêm nguồn thông tin phục vụ đánh giá, phân tích và quản trị rủi ro; đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch, thúc đẩy tuân thủ nghĩa vụ thuế và hỗ trợ hoạt động tín dụng.

Cho vay dựa trên dữ liệu và dòng tiền

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng đánh giá cao việc Cục Thuế và CIC khẩn trương xây dựng, hoàn thiện quy chế phối hợp.

Theo Phó Thống đốc, bên cạnh thông tin tín dụng, còn nhiều nguồn dữ liệu khác có thể được sử dụng để đánh giá năng lực của khách hàng. Do đó, thông tin từ cơ quan thuế có vai trò quan trọng trong việc bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu của CIC.

Toàn cảnh lễ ký kết

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các ngân hàng thương mại đẩy mạnh hoạt động cho vay dựa trên dữ liệu và dòng tiền. Để thực hiện mục tiêu này, việc kết nối và khai thác hiệu quả dữ liệu thuế là một trong những điều kiện quan trọng.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng lưu ý, việc ký Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác mới là bước khởi đầu. Để triển khai hiệu quả, hai bên cần cụ thể hóa các nhiệm vụ phối hợp, đồng thời đặc biệt chú trọng yêu cầu an toàn, bảo mật dữ liệu và tuân thủ các quy định pháp luật.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành kỳ vọng, sau lễ ký kết, Cục Thuế và CIC sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả việc chia sẻ và khai thác dữ liệu, qua đó bảo đảm mỗi nguồn thông tin được trao đổi đều mang lại giá trị thiết thực cho công tác quản lý của hai cơ quan.