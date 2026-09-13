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Cục Thuế Việt Nam và Cục Tài chính công Pháp ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thuế

Chủ Nhật, 09:26, 13/09/2026
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VOV.VN - Cục Thuế Việt Nam và Cục Tài chính công Pháp ký Bản ghi nhớ hợp tác và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực thuế, tập trung vào những nội dung như trao đổi thông tin thuế, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI), quản lý rủi ro, kiểm tra thuế và hỗ trợ thu hồi nợ thuế xuyên biên giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 10/9/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc làm việc song phương với Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền công nghiệp và Kỹ thuật số Pháp Roland Lescure.

Tại buổi làm việc, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Roland Lescure, Cục Thuế Việt Nam và Cục Tài chính công Pháp đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực thuế. Việc ký kết mở ra khuôn khổ hợp tác mới, thiết thực và toàn diện giữa hai cơ quan thuế.

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Dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Roland Lescure, Cục trưởng Cục Thuế Việt Nam Mai Xuân Thành và ông Guillaume Robert, lãnh đạo Cục Tài chính công Pháp trao biên bản ghi nhớ.

Những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp tiếp tục được duy trì và phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, trong bối cảnh hai nước tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, đẩy mạnh hợp tác về cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý tài chính công và hội nhập quốc tế.

Trong lĩnh vực thuế, Cục Tài chính công Pháp là cơ quan có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức và vận hành hệ thống quản lý thuế hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI), quản lý rủi ro, thanh tra, kiểm tra thuế, trao đổi thông tin quốc tế và hỗ trợ thu hồi nợ thuế xuyên biên giới.

Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp với định hướng cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số của ngành Thuế Việt Nam.

Bản ghi nhớ được Cục trưởng Cục Thuế Việt Nam Mai Xuân Thành và ông Guillaume Robert - lãnh đạo Cục Tài chính công Pháp ký kết, thể hiện cam kết của hai cơ quan trong việc tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật, qua đó góp phần nâng cao năng lực quản lý thuế của mỗi bên.

Mục tiêu trọng tâm của MOU là thiết lập khuôn khổ hợp tác song phương, hỗ trợ Cục Thuế Việt Nam trong quá trình rà soát cơ cấu tổ chức, hoàn thiện quy trình làm việc theo hướng tiệm cận các tiêu chuẩn của OECD, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ và từng bước hình thành mạng lưới chuyên gia giữa hai cơ quan.

Theo Bản ghi nhớ, hai bên xác định một số lĩnh vực hợp tác ưu tiên, trong đó có trao đổi thông tin theo yêu cầu và trao đổi thông tin tự động; hạ tầng công nghệ thông tin, nền tảng dữ liệu và ứng dụng AI trong quản lý thuế; công tác kiểm tra thuế; hỗ trợ quốc tế trong thu hồi nợ thuế.

Đây đều là những nội dung có ý nghĩa thiết thực trong quá trình ngành Thuế

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Cục Thuế tham dự Hội nghị SGATAR lần thứ 55

VOV.VN - Ngày 8/9, tại Singapore, Hội nghị thường niên lần thứ 55 của Nhóm Nghiên cứu và Quản lý thuế châu Á - Thái Bình Dương (SGATAR) chính thức khai mạc. Đoàn Cục Thuế do Phó Cục trưởng Mai Sơn làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị.

PV/VOV.VN
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