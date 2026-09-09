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Cục Thuế tham dự Hội nghị SGATAR lần thứ 55

Thứ Tư, 16:51, 09/09/2026
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VOV.VN - Ngày 8/9, tại Singapore, Hội nghị thường niên lần thứ 55 của Nhóm Nghiên cứu và Quản lý thuế châu Á - Thái Bình Dương (SGATAR) chính thức khai mạc. Đoàn Cục Thuế do Phó Cục trưởng Mai Sơn làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Đoàn Cục Thuế do Phó Cục trưởng Mai Sơn làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 của Nhóm Nghiên cứu và Quản lý thuế châu Á - Thái Bình Dương (SGATAR).

Diễn ra từ ngày 7 - 10/9/2026 với chủ đề “Định hình tương lai ngành Thuế: Thúc đẩy công nghệ, xây dựng niềm tin và phát triển nguồn nhân lực”, Hội nghị SGATAR lần thứ 55 tập trung trao đổi những vấn đề được các cơ quan thuế trong khu vực quan tâm trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng.

cuc thue tham du hoi nghi sgatar lan thu 55 hinh anh 1
Các đại biểu tham dự Hội nghị SGATAR lần thứ 55

Các nội dung thảo luận tập trung vào ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong quản lý thuế, nâng cao tuân thủ, quản lý rủi ro và phát triển nguồn nhân lực.

Trong khuôn khổ hội nghị, đoàn Cục Thuế Việt Nam tham dự các phiên Diễn đàn Trưởng đoàn (HOD Forum), các nhóm công tác kỹ thuật và hoạt động trao đổi, hợp tác với cơ quan thuế các nước thành viên SGATAR.

Theo chương trình, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn sẽ trình bày về cải cách thuế và chuyển đổi số tại Việt Nam, trong phiên cập nhật về cải cách thuế và chuyển đổi số của các quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là dịp để Cục Thuế Việt Nam chia sẻ định hướng, kinh nghiệm trong quá trình cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số công tác quản lý thuế.

Bên cạnh Diễn đàn Trưởng đoàn, các thành viên đoàn Cục Thuế Việt Nam tham gia 3 nhóm công tác kỹ thuật, tập trung vào các chủ đề: minh bạch thuế trong bối cảnh nguồn lực và ưu tiên quản lý thay đổi; triển khai thuế tối thiểu toàn cầu và các cơ chế phòng ngừa, giải quyết tranh chấp; chuyển đổi quy trình quản lý thuế thông qua số hóa, hóa đơn điện tử và ứng dụng AI.

cuc thue tham du hoi nghi sgatar lan thu 55 hinh anh 2
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn và đoàn đại biểu Cục Thuế Việt Nam tham dự hội nghị

Trong thời gian diễn ra hội nghị, đoàn Cục Thuế Việt Nam cũng có các cuộc họp song phương và trao đổi bên lề với một số cơ quan thuế thành viên SGATAR nhằm trao đổi các nội dung cùng quan tâm, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quản lý thuế.

Việc tham dự Hội nghị thường niên SGATAR lần thứ 55 là cơ hội để Cục Thuế Việt Nam tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận các xu hướng quản lý thuế hiện đại; đồng thời thúc đẩy hợp tác với các cơ quan thuế thành viên, phục vụ quá trình cải cách, chuyển đổi số và hiện đại hóa quản lý thuế tại Việt Nam.

 

PV/VOV.VN
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