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Cục Thuế yêu cầu không thêm thủ tục khi doanh nghiệp đóng mã số thuế

Thứ Hai, 19:42, 14/09/2026
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VOV.VN - Cục Thuế không được yêu cầu doanh nghiệp bổ sung thủ tục, tài liệu không có căn cứ hoặc giải trình nhiều lần khi thực hiện chấm dứt mã số thuế.

Cục Thuế vừa có công văn hỏa tốc ngày 11/9, yêu cầu cơ quan thuế các địa phương đẩy nhanh chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.

Theo Cục Thuế, chiến dịch bước đầu đạt kết quả tích cực, song tiến độ và chất lượng xử lý hồ sơ vẫn cần được cải thiện. Một số người nộp thuế chưa được hướng dẫn đầy đủ, kịp thời về thủ tục chấm dứt, khôi phục mã số thuế, trong khi cách hiểu và xử lý hồ sơ giữa các đơn vị còn chưa thống nhất.

cuc thue yeu cau khong them thu tuc khi doanh nghiep dong ma so thue hinh anh 1

Cơ quan thuế các địa phương được yêu cầu công khai rõ thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, nghĩa vụ thuế và các mức xử phạt thường gặp. Cán bộ thuế không được yêu cầu doanh nghiệp thực hiện thêm thủ tục hoặc cung cấp tài liệu không có căn cứ, từ chối tiếp nhận hồ sơ hoặc yêu cầu giải trình nhiều lần trái quy định.

Với những hồ sơ đã đủ căn cứ xác định nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế phải thông báo đầy đủ một lần về số tiền doanh nghiệp còn phải nộp, số tiền nộp thừa hoặc đủ điều kiện hoàn, cùng những việc doanh nghiệp cần thực hiện. Trường hợp doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, thông báo xác nhận phải được ban hành trong 3 ngày làm việc để doanh nghiệp tiếp tục thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cục Thuế cũng lưu ý các trường hợp doanh nghiệp đã nộp hồ sơ giải thể, đề nghị chấm dứt mã số thuế và hoàn thành khai thuế đến thời điểm nộp hồ sơ nhưng hồ sơ bị chậm xử lý. Trong trường hợp này, cơ quan thuế không được vì sự chậm trễ trước đó mà yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục bổ sung tờ khai hoặc nộp lệ phí môn bài cho các kỳ sau nếu không đúng quy định.

Quy định này cũng áp dụng với doanh nghiệp đã nộp hồ sơ chấm dứt mã số thuế nhưng sau đó bị xác minh và chuyển sang trạng thái “không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” (trạng thái 06). Theo Cục Thuế, doanh nghiệp không phải khai thuế cho giai đoạn từ thời điểm nộp hồ sơ đến khi được xử lý, ngoại trừ hồ sơ quyết toán và các nghĩa vụ thuế thực tế phát sinh trong thời gian này.

Đối với những doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế nhưng chưa thể giải thể do thiếu sự phối hợp hoặc lỗi kỹ thuật giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh, các đơn vị phải chủ động rà soát, xử lý. Những trường hợp quá 180 ngày chưa hoàn tất thủ tục cần được xác định rõ nguyên nhân để giải quyết dứt điểm.

Theo Cục Thuế, đến ngày 8/9, tỷ lệ xử lý danh sách doanh nghiệp, tổ chức ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuế (trạng thái 03) tại 34 địa phương đạt bình quân 36%.

Lai Châu có tỷ lệ xử lý cao nhất với 74,8%, tiếp đến là Gia Lai 66,6%, Hà Nội 62,5% và Ninh Bình 61,5%. Tại TP HCM, tỷ lệ xử lý mới đạt 19,6%, song đây là địa phương có số lượng hồ sơ được xử lý tuyệt đối lớn nhất cả nước, chiếm 26,1% kết quả xử lý của toàn ngành.

Cục Thuế đánh giá khối lượng hồ sơ còn lại vẫn rất lớn, đặc biệt tại các địa bàn kinh tế trọng điểm. Trưởng cơ quan thuế các tỉnh, thành phố được yêu cầu bố trí nhân lực xử lý hồ sơ tồn, đồng thời tăng cường kiểm tra công vụ và tiếp nhận, xử lý phản ánh về tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu trong quá trình giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp.

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Cục Thuế tham dự Hội nghị SGATAR lần thứ 55

VOV.VN - Ngày 8/9, tại Singapore, Hội nghị thường niên lần thứ 55 của Nhóm Nghiên cứu và Quản lý thuế châu Á - Thái Bình Dương (SGATAR) chính thức khai mạc. Đoàn Cục Thuế do Phó Cục trưởng Mai Sơn làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị.

 

PV/VOV.VN
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